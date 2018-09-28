28.09.2018 07:52  Бета-выпуск Ubuntu 18.10

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|1.1, iPony (?), 08:59, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> В Ubuntu Server по умолчанию предложен новый инсталлятор Subiquity
Тыкал палкой. Очень понравился. Прям круто.
Правда при установке всё ошибками пошло, и пришлось с помощью классического ставить.
Но прям slim and sexy ✨. Допилят.
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|3.9, iUbuntu (?), 09:39, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Мы в Canonical сделали новый инсталлятор для того, чтобы вы прикоснулись к совершенству.
Шрифт на 20% чётче.
Символы на 56% ярче.
Установка на 80% проще.
В нашем новом инсталляторе так и хочется облизать каждую букву. Пройдите в хэнд-зону и сами попробуйте!
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|1.2, Аноним (2), 09:03, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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>В Lubuntu по умолчанию предложен рабочий стол LXQt
Джва года ждал. ИМХО, самая перспективная DE.
А про Xubuntu опять даже написать нечего, хотя они и к лучшему.
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|2.8, Аноним (-), 09:31, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Джва года ждал. ИМХО, самая перспективная DE.
Только уже нифига не Light - кути за время в пути успели нефигово подрасти.
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|2.10, тоже Аноним (ok), 09:44, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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> А про Xubuntu опять даже написать нечего
Имхо, аудитория пользователей Xubuntu с любителями нестабильных выпусков практически не пересекается. Вторым надо поновее-позадорнее, первым - стабильный классический DE без фокусов.
Так что если Xubuntu вовсе откажется от выпуска нестабильных версий, формируя только LTS - никто особенно и возражать не будет.
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|3.29, Аноним (29), 12:22, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Расскажи про стабильность Xubuntu (xfce) с ускорением отрисовки на GPU, и про tearing на многих видеокартах тоже расскажи.
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|2.26, Аноним (26), 12:09, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Судя по пакетам, в 18.10 все таки обновили mousepad (до 0.4.1-1)
Наконец не будут слетать настройки при открытии файлов с неопознанной кодировкой.
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|3.11, Акроним (?), 09:51, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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сижу на 18 04 на компе 2009-2010 г. --- имею регулярные сообщения об ошибках, сразу после загрузки, не успеваю даже что-нибудь сделать. мне нравиться этот дистрибутив, но ошибки есть это не миф.
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|4.18, имя (?), 11:11, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Проблема в гноме. Нынче кубунту 18.04 допиленее и в 2 раза меньше ресурсов потребляет.
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|2.30, VINRARUS (ok), 12:49, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Псс, sudo apt-get install firefox
Но я не доверяю левым сборкам огнепанды, по этому ставлю версию токо с офф. сайта.
Правда из за рут папки пришлось свой скрипт-обновлятор написать...
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|1.13, Joac (?), 10:13, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Ubuntu Budgie:Из поставки удалён TLP, так как при использовании ядра 4.18 для новых систем
> достаточно штатных настроек для снижения энергопотребления.
Никто не знает это для Баджи только или для всех дистров на базе ядра 4.18 ?
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|2.22, iPony (?), 11:22, 28/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну так оно и понятно.
> This project is a revitalization of the Suru icon set that was designed for Ubuntu Touch.
А Ubuntu Phone действительно рисовалась с iOS во многом.
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|1.21, Ezdiumno. ru (?), 11:21, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Начинал знакомиться с Linux именно с Ubuntu 9.04. Сидел на ней пока не заменили Gnome на Uniti.
Uniti я не переварил :)
Ушел на Mint и пользуюсь им до сих пор. Хотя и за Ubuntu слежу.
Возможно попробую 18.10 с новым Гномом, вдруг понравится!
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|1.23, Аноним (23), 11:30, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> GTK-тема Yaru (Communitheme), разработанная совместными усилиями сообщества
Для выделения используются три разных цвета, потому что сообщество не смогло договориться?
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