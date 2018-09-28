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28.09.2018 07:52  Бета-выпуск Ubuntu 18.10

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 18.10 "Cosmic Cuttlefish", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая). Релиз Ubuntu 18.10 запланирован на 18 октября.

Основные новшества:

  • По умолчанию графическое окружение переведено на использование Wayland, после временного отката на графический стек X.Org в LTS-выпуске 18.04. Рабочий стол обновлён до GNOME 3.30. Вместо темы оформления Ambiance по умолчанию задействована новая GTK-тема Yaru (Communitheme), разработанная совместными усилиями сообщества.
  • По умолчанию применён набор пиктограмм "Suru" и новый набор типовых аватаров для пользовательских сеансов;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.18;
  • Добавлена поддержка шифрования разделов при помощи пакета VeraCrypt;
  • В Kubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Kylin и Ubuntu Budgie прекращено формирование 32-разрядных сборок (*-desktop-i386.iso). Для загрузки теперь предлагаются только сборки для архитектуры x86_64. Напомним, что формирование 32-разрядных сборок Ubuntu Server было прекращено начиная с выпуска 18.04, а Ubuntu Desktop с выпуска 17.10. Поддержка репозиториев с пакетами для архитектуры i386 пока сохранена;
  • В Ubuntu Server по умолчанию предложен новый инсталлятор Subiquity, предоставляющий удобный Live-сеанс и позволяющий установить Ubuntu Desktop для пользователей серверных систем. По функциональности Subiquity пока отстаёт от ранее предлагаемого инсталлятора, поэтому дополнительно предлагается образ с классическим "debian-installer". В Subiquity реализован консольный интерфейс для разбивки дисков, выбора языка и раскладки клавиатуры, создания пользователей, настройки сетевого соединения, настройки RAID, LVM, VLAN и агрегирования сетевых интерфейсов. Возможна автоматизированная установка по профилю конфигурации, определённому в формате JSON;
  • Механизм отправки статистики о системе пользователя расширен передачей сведений о числе дисков и размере примонтированных разделов. Напомним, что отправка телеметрии включена по умолчанию, но может быть отключена в настройках приватности или на экране начальной настройки, выводимом при первом запуске дистрибутива;
  • Для упаковки компонентов установочного образа задействован алгоритм сжатия Zstd, обеспечивающий одно из лучших соотношений уровня сжатия к производительности;
  • В Lubuntu по умолчанию предложен рабочий стол LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемый объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii.
  • Kubuntu: В LibreOffice по умолчанию задействован новый фронтэнд на базе Qt5 и KDE Frameworks 5, предлагающий оформление, приведённое к общему стилю рабочего стола KDE Plasma. Окружение рабочего стола обновлено до KDE Plasma 5.13, Qt 5.11 и KDE Applications 18.04.3. В менеджере установки приложений Discover по умолчанию включена поддержка пакетов в формате Snap. Для тестирования предложен сеанс на базе Wayland (опциональный пункт "Plasma (Wayland)" на экране входа). Поддержка Wayland не войдёт в финальный релиз (в релизе потребуется доустановить пакет plasma-workspace-wayland);
  • Ubuntu Budgie: Предложен для тестирования предварительный выпуск Budgie Desktop 10.5. Вместо Chromium по умолчанию задействован браузер Firefox. Из поставки удалён TLP, так как при использовании ядра 4.18 для новых систем достаточно штатных настроек для снижения энергопотребления. В Budgie Welcome для установки предложен новый набор апплетов для показа прогноза погоды, быстрого просмотра избранных директорий, просмотра "корзины", прикрепления в меню и на панель ярлыков часто используемых приложений, отображения недавно вызванных элементов меню, выбора разных профилей для браузера. Для повышения производительности некоторые апплеты переписан с Python на Vala.
  • Ubuntu MATE: Как и в прошлом выпуске поставляется MATE 1.20 и все изменения в основном связаны с исправлением ошибок и дополнительной стабилизацией кодовой базы;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 18.04
  3. OpenNews: Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10
  4. OpenNews: Lubuntu переходит на Wayland
  5. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.04.1 LTS
  6. OpenNews: Компания Canonical представила сборку Minimal Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, iPony (?), 08:59, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > В Ubuntu Server по умолчанию предложен новый инсталлятор Subiquity

    Тыкал палкой. Очень понравился. Прям круто.
    Правда при установке всё ошибками пошло, и пришлось с помощью классического ставить.
    Но прям slim and sexy ✨. Допилят.

     
     
  • 2.5, AnPoz (ok), 09:21, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    толку мало, зато красиво. прям какой-то iUbuntu
     
     
  • 3.9, iUbuntu (?), 09:39, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Мы в Canonical сделали новый инсталлятор для того, чтобы вы прикоснулись к совершенству.
    Шрифт на 20% чётче.
    Символы на 56% ярче.
    Установка на 80% проще.
    В нашем новом инсталляторе так и хочется облизать каждую букву. Пройдите в хэнд-зону и сами попробуйте!
     
     
  • 4.14, Annoynymous (ok), 10:16, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну наконец-то кто-то занялся привлечением клиентов, а не перестановкой кроватей.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:03, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >В Lubuntu по умолчанию предложен рабочий стол LXQt

    Джва года ждал. ИМХО, самая перспективная DE.

    А про Xubuntu опять даже написать нечего, хотя они и к лучшему.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 09:31, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Джва года ждал. ИМХО, самая перспективная DE.

    Только уже нифига не Light - кути за время в пути успели нефигово подрасти.

     
  • 2.10, тоже Аноним (ok), 09:44, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > А про Xubuntu опять даже написать нечего

    Имхо, аудитория пользователей Xubuntu с любителями нестабильных выпусков практически не пересекается. Вторым надо поновее-позадорнее, первым - стабильный классический DE без фокусов.
    Так что если Xubuntu вовсе откажется от выпуска нестабильных версий, формируя только LTS - никто особенно и возражать не будет.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:08, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть кому возражать?
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:22, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи про стабильность Xubuntu (xfce) с ускорением отрисовки на GPU, и про tearing на многих видеокартах тоже расскажи.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:09, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по пакетам, в 18.10 все таки обновили mousepad (до 0.4.1-1)
    Наконец не будут слетать настройки при открытии файлов с неопознанной кодировкой.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:10, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Проблема любой Убунту, даже ЛТС, в том что она всегда глюкавая Сколько бы ее не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, End (?), 09:15, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сижу на 18 04 с момента выхода, и проблем с ней не было
     
     
  • 3.11, Акроним (?), 09:51, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сижу на 18 04 на компе 2009-2010 г. --- имею регулярные сообщения об ошибках, сразу после загрузки, не успеваю даже что-нибудь сделать. мне нравиться этот дистрибутив, но ошибки есть это не миф.
     
     
  • 4.12, тоже Аноним (ok), 09:55, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    #пятница
    #неготовдлядесктопа
    #нравиться_в_купе_или_мыненаикзамине

    Скучища...

     
  • 4.18, имя (?), 11:11, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Проблема в гноме. Нынче кубунту 18.04 допиленее и в 2 раза меньше ресурсов потребляет.
     
  • 4.28, max5775 (?), 12:14, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сижу на Suse, проблем не было
     
  • 2.16, Ordu (ok), 10:33, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > в купе с новым JavaScript-гномом

    В плацкарте.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:26, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так же вышла Elementary OS 5 Juno beta-2:
    https://developer.elementary.io/#beta
     
  • 1.7, 123 (??), 09:29, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вместо Chromium по умолчанию задействован браузер Firefox.

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.30, VINRARUS (ok), 12:49, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Псс, sudo apt-get install firefox

    Но я не доверяю левым сборкам огнепанды, по этому ставлю версию токо с офф. сайта.
    Правда из за рут папки пришлось свой скрипт-обновлятор написать...

     
  • 1.13, Joac (?), 10:13, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu Budgie:Из поставки удалён TLP, так как при использовании ядра 4.18 для новых систем
    > достаточно штатных настроек для снижения энергопотребления.

    Никто не знает это для Баджи только или для всех дистров на базе ядра 4.18 ?

     
  • 1.15, Аноним (15), 10:30, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот же гады, 32 бита дропнули :(
     
     
  • 2.20, имя (?), 11:18, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно собрать самому или установить через минимальный образ netboot: http://cdimage.ubuntu.com/netboot/18.04/
     
     
  • 3.31, VINRARUS (ok), 12:50, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И сколько уйдёт время на сборку бунты на 32х битном атоме?
     
  • 1.19, имя (?), 11:15, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Только мне новая дефолтная тема/иконки не по вкусу?
    Иконки очень напоминают ios 2 с айфона 3Г 10-летней давности.
     
     
  • 2.22, iPony (?), 11:22, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так оно и понятно.

    > This project is a revitalization of the Suru icon set that was designed for Ubuntu Touch.

    А Ubuntu Phone действительно рисовалась с iOS во многом.

     
  • 1.21, Ezdiumno. ru (?), 11:21, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Начинал знакомиться с Linux именно с Ubuntu 9.04. Сидел на ней пока не заменили Gnome на Uniti.
    Uniti я не переварил :)
    Ушел на Mint и пользуюсь им до сих пор. Хотя и за Ubuntu слежу.
    Возможно попробую 18.10 с новым Гномом, вдруг понравится!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:00, 28/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Жил в квартире со скучными обоями, пока не сделал перестановку Обои не подошли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:30, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > GTK-тема Yaru (Communitheme), разработанная совместными усилиями сообщества

    Для выделения используются три разных цвета, потому что сообщество не смогло договориться?

     
  • 1.27, Аноним (27), 12:13, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Mate 1.20 в настройках тем оформления зачем-то убрали вкладку выбор цвета для элементов темы. Теперь их уже не подгонишь под себя, печально.  
     

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