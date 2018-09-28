28.09.2018 07:52  Бета-выпуск Ubuntu 18.10

> А про Xubuntu опять даже написать нечего Имхо, аудитория пользователей Xubuntu с любителями нестабильных выпусков практически не пересекается. Вторым надо поновее-позадорнее, первым - стабильный классический DE без фокусов.

Так что если Xubuntu вовсе откажется от выпуска нестабильных версий, формируя только LTS - никто особенно и возражать не будет.

