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27.09.2018 23:42  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1.3

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.1.3, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Выпуск Krita 4.1.2 был пропущен из-за в последний момент всплывших проблем с формированием сборок для Windows. Несмотря на то, что новый выпуск главным образом позиционируется как корректирующий, кроме исправления ошибок в Krita 4.1.3 предложено несколько улучшений:

  • Добавлена новая заставка, отображаемая после запуска. На новой заставке кроме ссылок на код и руководства добавлены кнопки для открытия файла и создания нового изображения, а также список недавно открытых файлов;
  • Улучшена работа режима мгновенного предпросмотра (Instant Preview), отрисовка в котором стала более гладкой;
  • Выделенная область теперь сохраняется в векторном виде (без проведения растеризации) при выборе режима векторного выделения для использования c инструментами рисования фигур, такими как прямоугольники или эллипсы;
  • В инструменте перемещения областей откат изменений теперь производится по шагам, повторяя действия с инструментом, вместо возврата слоя разом к исходному виду;
  • В инструмент рисования кривых Безье добавлена опция для автоматического сглаживания (кривая формируется гладкой с закруглением по опорным точкам вместо вывода полигона);
  • В инструменте рисования прямоугольников добавлен режим закругления углов;
  • Значительно расширены возможности плагина для управления созданием комиксов, в котором в том числе добавлена поддержка генерации результатов в форматах epub и acbf. Обновлены генераторы ComicBookInfo и ComicRack;
  • Улучшена навигация по документам epub и расширена поддержка данного формата;
  • Решена проблема со сворачиванием в одну строку многострочного текста при попытке его редактирования;


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita
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  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 23:50, 27/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Решена проблема со сворачиванием в одну строку многострочного текста при попытке его редактирования;

    представляю, как это кого-то бесило в работе

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:01, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > В инструменте рисования прямоугольников добавлен режим закругления углов

    Прямоугольники рисовали еще в Древней Месопотамии. И вот наконец в 2к18 году крита научилась рисовать их закругленными.

     
     
  • 2.4, Константавр (ok), 00:11, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Закруглямоугольники.
     
  • 2.6, fske (?), 00:36, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Откуда вы лезете, убогие, со своим "2к18"? Где ваш рассадник, чтобы выжечь напалмом?
     
     
  • 3.10, Ordu (ok), 02:21, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Прикольно, я не думал, что это кого-то так бесит. Обязательно отныне буду писать только так. Спасибо за наводку.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:14, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь заменял Критой Гимп, используя как растровик общего назначения? Как вообще Крита в этой области?
     
     
  • 2.7, Junior frontend developer (?), 00:54, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Неинтуитивна
     
  • 2.9, Your Anonymous (?), 01:33, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я заменил. Нормально.
     
  • 2.11, Q (??), 02:30, 28/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО Krita и Gimp — разные продукты для разных целей.
    Krita больше для художников, Gimp — более универсальный, лучше подходит для исправления фотографий.
    Примерно как векторным редактором заменять программу вёрстки.
     
  • 1.8, kiwinix (?), 01:04, 28/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чёт они гребут пожертвований много, а изменения делают минорные
     

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