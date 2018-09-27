27.09.2018 23:42  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.1.3

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.1.3, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в формате AppImage для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Выпуск Krita 4.1.2 был пропущен из-за в последний момент всплывших проблем с формированием сборок для Windows. Несмотря на то, что новый выпуск главным образом позиционируется как корректирующий, кроме исправления ошибок в Krita 4.1.3 предложено несколько улучшений: Добавлена новая заставка, отображаемая после запуска. На новой заставке кроме ссылок на код и руководства добавлены кнопки для открытия файла и создания нового изображения, а также список недавно открытых файлов;

Улучшена работа режима мгновенного предпросмотра (Instant Preview), отрисовка в котором стала более гладкой;

Выделенная область теперь сохраняется в векторном виде (без проведения растеризации) при выборе режима векторного выделения для использования c инструментами рисования фигур, такими как прямоугольники или эллипсы;

В инструменте перемещения областей откат изменений теперь производится по шагам, повторяя действия с инструментом, вместо возврата слоя разом к исходному виду;

В инструмент рисования кривых Безье добавлена опция для автоматического сглаживания (кривая формируется гладкой с закруглением по опорным точкам вместо вывода полигона);

В инструменте рисования прямоугольников добавлен режим закругления углов;

Значительно расширены возможности плагина для управления созданием комиксов, в котором в том числе добавлена поддержка генерации результатов в форматах epub и acbf. Обновлены генераторы ComicBookInfo и ComicRack;

Улучшена навигация по документам epub и расширена поддержка данного формата;

Решена проблема со сворачиванием в одну строку многострочного текста при попытке его редактирования;



