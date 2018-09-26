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26.09.2018 23:28  Опубликован эксплоит для уязвимости в подсистеме vmacache ядра Linux

Исследователи безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, опубликовали детали эксплуатации уязвимости (CVE-2018-17182) в подсистеме vmacache ядра Linux, о которой сообщалось на прошлой неделе. Продемонстрирован процесс создания рабочего эксплоита при наличии возможности обращения к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free), вызванной отсутствием проверки переполнения 32-разрядного номера последовательности в vmacache.

Уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий любым локальным процессом, который может выполняться достаточно долго для переполнения счётчика ссылок (около часа, если доступен MAP_FIXED) и способного выполнять маппинг областей памяти при помощи системных вызовов mmap()/munmap() и создавать потоки через вызов clone(). Отдельно отмечается, что указанные системные вызовы не требуют каких-то особых привилегий и обычно доступны даже из sandbox-окружений (например, допустимы в sandbox-окружении процесса отрисовки браузера Chrome и присутствуют в списке разрешённых системных вызовов Docker).

Проблема появилась в ядре 3.16 и исправлена в обновлениях 4.18.9, 4.14.71, 4.9.128, 4.4.157 и 3.16.58. Работа эксплоита продемонстрирована в Ubuntu 18.04 я ядром linux-image-4.15.0-34-generic, в том числе атака может быть совершена из изолированных окружений на базе Docker. В Debian и Ubuntu проблема пока остаётся неисправленной и обновления пакетов ещё не сформированы. Исправление уже доступно в Fedora. Ситуация с исправлением пока не ясна для RHEL и SUSE. В качестве временной меры защиты от предложенного эксплоита можно установить sysctl kernel.dmesg_restrict и kernel.panic_on_oops.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений TrustZone
  3. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
  4. OpenNews: Уязвимости в гипервизоре Xen, позволяющие выйти за пределы гостевого окружения
  5. OpenNews: Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая поднять привилегии через eCryptfs
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kernel
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 23:44, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А я вот сьодня такую "уязвимость" нашол:
    echo $((07+1))
    echo $((08+1))
    Кто обьяснит почему так и задумано?
     
     
  • 2.2, bash (??), 23:49, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    :~$ echo $((00+1))
    1

    Дальше объяснять надо?

     
     
  • 3.3, VINRARUS (ok), 23:52, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Да, 0+1=1
     
  • 2.4, Qwerty (??), 23:56, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >сьодня

    На, не мучайся: ё.

     
     
  • 3.12, Злюка (?), 02:18, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Дай ему две пока не ушол!
     
  • 2.5, noname.htm (ok), 00:43, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    0n - формат числа в восьмеричной системе. Поэтому он ругается на 08 - в восьмеричной такого числа нет, будет 10.
     
     
  • 3.7, VINRARUS (ok), 00:47, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пасибо. Шел не перестаёт удивлять сюрпризами...
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 01:03, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты понимаешь, что 2 и 02 - это разные номера телефонов?
     
     
  • 5.9, VINRARUS (ok), 01:10, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если номера то разные, если количество то одинаково.
     
     
  • 6.11, Аноним (8), 01:38, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты понимаешь, что "2 рубля" обозначает 2 рубля 00 копеек, в то время, как... те же самые "2 рубля" обозначают две тысячи рублей 00 копеек?
     
  • 2.6, Alex (??), 00:47, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверно с нуля начинаются восмиричные числе

    echo $((010))

     
  • 2.10, Anonymouss (?), 01:11, 27/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    12-msk:/user> echo $((08+1))
    9  
    что я делаю не так?
     

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