The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

26.09.2018 07:59  Google устранит в Chrome 70 замечания, связанные с привязкой учётной записи и удалением всех Cookie

Компания Google учла недовольство пользователей, связанное с автоподключением к учётной записи и оставлением Cookie Google после применения функции удаления всех Cookie. В выпуске Chrome 70 решено добавить настройку "Allow Chrome sign-in", позволяющую выключить привязку входа в Chrome с входом в сервисы Google. Настройка будет присутствовать в штатном конфигураторе и не потребует манипуляций с "about:flags".

Также решено изменить индикатор входа. Новый индикатор позволит сразу понять подключен пользователь или нет и включена ли в настройках синхронизация данных. Кроме того, в Chrome 70 будет возвращено старое поведение функции удаления всех Cookie - все без исключения Cookie будут очищаться, включая сессионные Cookie от Google. При очистке Cookie также будет автоматически разрываться подключение браузера к учётной записи Google.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: Chrome 69 оставляет Cookie Google после выполнения функции чистки всех Cookie
  3. OpenNews: В Chrome появилось автоподключение к учётной записи. Чистка Chromium от привязок к Google
  4. OpenNews: В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке
  5. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 69 с переработанным интерфейсом пользователя
  6. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, iPony (?), 08:20, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Ну вот. А столько было слёз 😢 и соплей 💧
    А тут на и "распишитесь и получите".
    Всем гугла во всё и куда 🍩 можно.
     
     
  • 2.2, fi (ok), 08:28, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ровно столько было слёз 😢 и соплей чтоб гугл подвинулся быстро быстро: тут нет ничего, вам показалось )))))))
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 09:08, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот только мозилу так не подвинешь. Эти на встречу пользователям не идут.
     
     
  • 4.6, мурзилла (?), 09:15, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    да как так "не идем"? Бежим! [картинка с педобиром]


     
  • 1.3, Аноним (3), 08:45, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    "Ну, не получилось"
     
     
  • 2.13, 123 (??), 10:26, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это не получилось? По факту пофиксят только в следующей версии, а пока хроморабам положено сдавать ещё больше информации для Гугла и рекламодателей.
     
  • 1.7, Володя (??), 09:18, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наканец-та блин, а то я уж хотел сваливать!
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:26, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "При очистке Cookie также будет автоматически разрываться подключение браузера к учётной записи Google"  - лучше бы и для этого сделали переключатель в окне очистки кук
     
  • 1.10, Sakontwist (?), 09:40, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пусть уже шрифты мыльные починят )
     
     
  • 2.14, 123 (??), 10:27, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хромоги всё стерпят.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:12, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опция, которая будет включена по умолчанию? Устранила так устранила.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor