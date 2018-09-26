26.09.2018 07:59  Google устранит в Chrome 70 замечания, связанные с привязкой учётной записи и удалением всех Cookie

Компания Google учла недовольство пользователей, связанное с автоподключением к учётной записи и оставлением Cookie Google после применения функции удаления всех Cookie. В выпуске Chrome 70 решено добавить настройку "Allow Chrome sign-in", позволяющую выключить привязку входа в Chrome с входом в сервисы Google. Настройка будет присутствовать в штатном конфигураторе и не потребует манипуляций с "about:flags".

Также решено изменить индикатор входа. Новый индикатор позволит сразу понять подключен пользователь или нет и включена ли в настройках синхронизация данных. Кроме того, в Chrome 70 будет возвращено старое поведение функции удаления всех Cookie - все без исключения Cookie будут очищаться, включая сессионные Cookie от Google. При очистке Cookie также будет автоматически разрываться подключение браузера к учётной записи Google.