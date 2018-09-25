25.09.2018 23:44  Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor

Компания Mozilla объявила о публичной доступности сервиса Firefox Monitor, который позволяет проверить свой email на предмет возможной компрометации связанных с ним учётных записей. Кроме того, сервис позволяет подписаться на отправку уведомлений в случае если указанный email будет фигурировать в новых утечках паролей.

Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5.4 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов. Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся).



