25.09.2018 23:44  Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor

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|1.1, Аноним (1), 23:49, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Не вызывает доверия. После проверки он выдал, что аккаунт скомпрометирован вместе со взломом каких-то левых сайтов, о которых я впервые слышу и никогда там не регистрировался.
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|2.2, AnonPlus (?), 00:00, 26/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Либо ты забыл о том, что там регистрировался много лет назад.
У меня всё четко выдал, сайты, на которых я регистрировался.
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|1.4, Аноним (4), 00:32, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Вы даже не замечаете что сейчас творится история! Можете квотить: сейчас лиса обрастает зондами в свете последниз событий. До хрома не далеко осталось.
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|3.7, Dragonic (ok), 01:19, 26/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну не жевать же им гнилые сухари, в самом-то деле
В любом случае, они не такие наглые как гугл и ко
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|3.13, Аноним84701 (ok), 01:55, 26/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Все уважающие себя параноики отказались от FF в пользу Palemoon.
> Первым звоночком был яндекс поиск по умолчанию в ФФ как альтернатива гуглу.
> Из чего следует, что Мазилла такая же корпорация, жаждущая обогощения за счет своих пользователей.
А гугл просто просто жертвовал миллионы, ничего не получая взамен, угу.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41095
> 20.11.2014 08:40 Mozilla прекращает сотрудничество с Google в пользу Yahoo, Yandex и Baidu
>...
> например, в 2012 году 304 из 311 млн долларов дохода были получены благодаря отчислениям за использование поисковых сервисов. Доля Google в этих отчислениях доходила до 80%
>
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