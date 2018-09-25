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25.09.2018 23:44  Компания Mozilla ввела в строй сервис Firefox Monitor

Компания Mozilla объявила о публичной доступности сервиса Firefox Monitor, который позволяет проверить свой email на предмет возможной компрометации связанных с ним учётных записей. Кроме того, сервис позволяет подписаться на отправку уведомлений в случае если указанный email будет фигурировать в новых утечках паролей.

Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5.4 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов. Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся).



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox 62 планируют активировать системное дополнение Firefox Monitor
  3. OpenNews: В Firefox планируют выводить предупреждение при посещении ранее взломанных сайтов
  4. OpenNews: Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей
  5. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 23:49, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Не вызывает доверия. После проверки он выдал, что аккаунт скомпрометирован вместе со взломом каких-то левых сайтов, о которых я впервые слышу и никогда там не регистрировался.
     
     
  • 2.2, AnonPlus (?), 00:00, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Либо ты забыл о том, что там регистрировался много лет назад.

    У меня всё четко выдал, сайты, на которых я регистрировался.

     
     
  • 3.5, Аноним999 (ok), 00:43, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ввёл на их сайте putin@bk.ru

    Оказалось данный почтовый ящик скомпроментирован…

     
  • 2.14, Аноним (14), 02:40, 26/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    вместо тебя с твоим email там могли регистрироваться боты, не все сайты требуют ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:08, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Шли бы они с такой "интеграцией". Вместо фильтра Блума, который работает в оффлайне, используют запросы апи левого сайта.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:32, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы даже не замечаете что сейчас творится история! Можете квотить: сейчас лиса обрастает зондами в свете последниз событий. До хрома не далеко осталось.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:06, 26/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Все уважающие себя параноики отказались от FF в пользу Palemoon Первым звоночк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Dragonic (ok), 01:19, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не жевать же им гнилые сухари, в самом-то деле
    В любом случае, они не такие наглые как гугл и ко
     
  • 3.8, Ivan_83 (ok), 01:29, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Палемун несколько уныл :(
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 01:53, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Критерий "унылости" для браузера мог ввести только гуманитарий, тайком пробравшийся.
     
  • 3.13, Аноним84701 (ok), 01:55, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все уважающие себя параноики отказались от FF в пользу Palemoon.
    > Первым звоночком был яндекс поиск по умолчанию в ФФ как альтернатива гуглу.
    > Из чего следует, что Мазилла такая же корпорация, жаждущая обогощения за счет своих пользователей.

    А гугл просто просто жертвовал миллионы, ничего не получая взамен, угу.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41095
    > 20.11.2014 08:40  Mozilla прекращает сотрудничество с Google в пользу Yahoo, Yandex и Baidu
    >...
    >  например, в 2012 году 304 из 311 млн долларов дохода были получены благодаря отчислениям за использование поисковых сервисов. Доля Google в этих отчислениях доходила до 80%
    >

     
  • 1.9, Аноним (9), 01:47, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот бы они ввели в строй браузер...
     
  • 1.10, Саша (??), 01:49, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Cлава Богородице!!!

    Слава Богородице!!!

    Слава Богородице!!!

    Слава Богородице!!!

     
  • 1.12, Аноним (6), 01:54, 26/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Собирают базу адресов, чтобы потом продать спамерам?
     

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