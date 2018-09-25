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25.09.2018 09:07  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.4 SRU 1

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 1, в котором предложена первая серия исправлений и улучшений для недавно выпущенной ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Формирование сервисных обновлений для ветки Solairs 11.3 прекращено.

Основные изменения в Solaris 11.4 SRU 1:

  • Добавлена поддержка резервирования блоков памяти для изолированных зон (Memory Reservation Pools for Kernel Zones), позволяющая исключить ситуации невозможности выделения памяти в Kernel Zone в условиях большой фрагментации памяти на высоконагруженных системах.
  • Обновлены версии программ: vim 8.1.0209, mailman 2.1.29, Samba 4.8.4, Kerberos 5 1.16.1, webkitgtk+ 2.18.6, curl 7.61.0, sqlite 3.24.0, Apache Tomcat 8.5.32, Thunderbird 52.9.1, Apache httpd 2.4.34, Wireshark 2.6.2, MySQL 5.7.23 и OpenSSL 1.0.2p.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 35
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 34
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 33
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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  • 1, нах (?), 10:25, 25/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    хм... может и не зря они всех поувольняли?
     

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