25.09.2018 09:07  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.4 SRU 1

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 1, в котором предложена первая серия исправлений и улучшений для недавно выпущенной ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Формирование сервисных обновлений для ветки Solairs 11.3 прекращено. Основные изменения в Solaris 11.4 SRU 1: Добавлена поддержка резервирования блоков памяти для изолированных зон (Memory Reservation Pools for Kernel Zones), позволяющая исключить ситуации невозможности выделения памяти в Kernel Zone в условиях большой фрагментации памяти на высоконагруженных системах.

Обновлены версии программ: vim 8.1.0209, mailman 2.1.29, Samba 4.8.4, Kerberos 5 1.16.1, webkitgtk+ 2.18.6, curl 7.61.0, sqlite 3.24.0, Apache Tomcat 8.5.32, Thunderbird 52.9.1, Apache httpd 2.4.34, Wireshark 2.6.2, MySQL 5.7.23 и OpenSSL 1.0.2p.



