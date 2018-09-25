25.09.2018 09:07  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.4 SRU 1

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Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 1, в котором предложена первая серия исправлений и улучшений для недавно выпущенной ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Формирование сервисных обновлений для ветки Solairs 11.3 прекращено.
Основные изменения в Solaris 11.4 SRU 1:
- Добавлена поддержка резервирования блоков памяти для изолированных зон (Memory Reservation Pools for Kernel Zones), позволяющая исключить ситуации невозможности выделения памяти в Kernel Zone в условиях большой фрагментации памяти на высоконагруженных системах.
- Обновлены версии программ: vim 8.1.0209,
mailman 2.1.29,
Samba 4.8.4,
Kerberos 5 1.16.1,
webkitgtk+ 2.18.6,
curl 7.61.0,
sqlite 3.24.0,
Apache Tomcat 8.5.32,
Thunderbird 52.9.1,
Apache httpd 2.4.34,
Wireshark 2.6.2,
MySQL 5.7.23 и
OpenSSL 1.0.2p.