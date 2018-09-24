24.09.2018 20:44  Дистрибутиву Fedora Linux исполнилось 15 лет

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|2.5, DerRoteBaron (ok), 20:56, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не смог представить, что там (Fedora Workstation) может быть сложного кроме гнома (хотя в современной убунте он же и примерно такой же) и того, что каждый второй сайт, утверждающий, что Linux это либо ТОЛЬКО Ubuntu, либо ТОЛЬКО Ubuntu и Debian.
Может, конечно, я чего-то не понимаю?
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|3.11, мимокрок (?), 21:03, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Например я не знаю как на эту хвалённую федору поставить драйвер для nvidia и мне не нравится что программ на ней гораздо меньше чем на убунте.
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|4.15, Аноним (15), 21:11, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А чтобы узнать сходи в Гугл, в последних версиях федоры процесс установки драйверов от зеленых, состоит из двух шагов. Подключаешь репу, ставишь, усе...
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|6.33, Аноним (15), 23:49, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В Fudora нужно подключить всего одну(две) репу rpmfusion(free, nonfree). А в той же Ubuntu под каждый чих свой ppa, спустя год сидишь и дупля отстрелить не можешь, где что.
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|5.23, Тоже Аноним (?), 22:12, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А как сделать что бы KDE-версия дистрибутива не ломалась при установке драйверов с negativo17? Обычная работает нормально. Использую ноутбук с intel + nvidia.
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|3.31, www777 (?), 23:39, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не могу себе представить, что сложного в GNOME, если не смогли разобраться в GNOME, то вам любая техника противопоказана...
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|2.27, Аноним (27), 22:48, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"Пользователи федоры - как тараканы. Слабые духом и нервами давно вымерли, а оставшихся в живых уже ничем не взять."
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|2.13, Stax (ok), 21:07, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В репах федоры есть bluecurve для metacity, gtk2 и qt3.
Для gtk3 можно взять blueshell, близкий аналог: https://www.gnome-look.org/p/1202217/
PS после нескольких лет с bluecurve во времена последних редхатов и ранних федор вообще никакого желания ставить :) Как clearlooks вышел, с радостью ушел на него. Впрочем, qtcurve какое-то время использовал, т.к. понадобилось Qt-приложение запускать, а это было самым лучшим вариантом иметь одинаковый вид для Gtk и Qt-прог.
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|2.21, 0x0 (?), 21:57, 24/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Спасибо! :)
Сегодня как-раз проапгрейдил до F29 систему из 5685 пакетов без единого FAILED
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|1.28, Другой Аноним (?), 22:54, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Долгое время использовал Шапку, ездил за ней на Митинский радиорынок(есть такое место в Москве), ее продавали на нескольких болванках, на обложке первого диска был изображен пингвин, остальные диски шли вообще без обложек, комплект дисков продавцы заботливо перетягивали резинкой. Диски продавали с палаток, с таких как сейчас продают арбузы, помидоры и дыни.
Потом был ASP Linux(если кто помнит такой), но он через пару лет сдулся. Дальше была Fedora, но надолго меня не хватило, перебежал на Debian и CentOS ))
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|1.29, АнониМ (ok), 23:22, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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эхх на хостинге был выбор 9ка или федора 1.
дистриб кстати был паршивым, и только проект федоралегаси (который потом закрыли) его чуть скрашивал. но когда читаешь подобные новости ощущаешь себя старым +(.
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|2.35, saahriktu (ok), 00:51, 25/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Mageia очень даже жива. Каждый год релиз. И сейчас релиз версии 6.1 на носу. Последние этапы тестирования проходит. А 7-я версия так вообще активно пилится. Каждый день новые пакеты в Cauldron заливают. Непосредственно связанных с пакетами 134 человека.
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