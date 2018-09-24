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24.09.2018 20:44  Дистрибутиву Fedora Linux исполнилось 15 лет

Пятнадцать лет назад компания Red Hat объявила о разделении дистрибутива Red Hat Linux на два проекта - развиваемый при участии сообщества Fedora Linux и коммерческий Red Hat Enterprise Linux. Проект Fedora был ориентирован на интенсивную разработку новых Linux-технологий и раннее продвижение новшеств, с оперативным доведением их до пользователей благодаря более интенсивному циклу разработки. Первый релиз Fedora Core 1 был выпущен спустя чуть более месяца с момента объявления о разделении.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/archive...)
  2. OpenNews: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
  3. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28
  6. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora
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  • 1.3, Дима (??), 20:50, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Долгих лет. Сижу со второй версии Fedora Core
     
     
  • 2.22, Аноним999 (ok), 22:11, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Дистрибутиву Fedora Linux исполнилось 15 лет

    За это надо выпить! ))

     
  • 1.4, Обычный пользователь (?), 20:50, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Прошло 15 лет, а пользоваться обычному пользователю сложно. Ubuntu гораздо более простая.
     
     
  • 2.5, DerRoteBaron (ok), 20:56, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Не смог представить, что там (Fedora Workstation) может быть сложного кроме гнома (хотя в современной убунте он же и примерно такой же) и того, что каждый второй сайт, утверждающий, что Linux это либо ТОЛЬКО Ubuntu, либо ТОЛЬКО Ubuntu и Debian.
    Может, конечно, я чего-то не понимаю?
     
     
  • 3.11, мимокрок (?), 21:03, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Например я не знаю как на эту хвалённую федору поставить драйвер для nvidia и мне не нравится что программ на ней гораздо меньше чем на убунте.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 21:11, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чтобы узнать сходи в Гугл, в последних версиях федоры процесс установки драйверов от зеленых, состоит из двух шагов. Подключаешь репу, ставишь, усе...
     
     
  • 5.19, Дима (??), 21:38, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    они так устанавливались всегда.
     
     
  • 6.30, AlexYeCu_not_logged (?), 23:30, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >они так устанавливались всегда

    Нет.

     
  • 5.20, Fracta1L (ok), 21:50, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > сходи в Гугл
    > Подключаешь репу

    Прекрасный дистрибутив для дома XD

     
     
  • 6.33, Аноним (15), 23:49, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В Fudora нужно подключить всего одну(две) репу rpmfusion(free, nonfree). А в той же Ubuntu под каждый чих свой ppa, спустя год сидишь и дупля отстрелить не можешь, где что.
     
  • 4.16, Stax (ok), 21:25, 24/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да вроде руководств полно, напр https www if-not-true-then-false com 2015 fed... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.23, Тоже Аноним (?), 22:12, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как сделать что бы KDE-версия дистрибутива не ломалась при установке драйверов с negativo17? Обычная работает нормально. Использую ноутбук с intel + nvidia.
     
  • 3.31, www777 (?), 23:39, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не могу себе представить, что сложного в GNOME, если не смогли разобраться в GNOME, то вам любая техника противопоказана...
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:48, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Пользователи федоры - как тараканы. Слабые духом и нервами давно вымерли, а оставшихся в живых уже ничем не взять."
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:57, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Перелез на 3 федору-кору с red hat 9. Ох, как мне нехватает bluecurve
     
  • 1.10, kknight (ok), 21:00, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первая Fedora Core 1 была почти как Red Hat Linux 9. Оформление было отличным, мне темы Bluecurve не хватает до сих пор.
     
     
  • 2.13, Stax (ok), 21:07, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В репах федоры есть bluecurve для metacity, gtk2 и qt3.

    Для gtk3 можно взять blueshell, близкий аналог: https://www.gnome-look.org/p/1202217/

    PS после нескольких лет с bluecurve во времена последних редхатов и ранних федор вообще никакого желания ставить :) Как clearlooks вышел, с радостью ушел на него. Впрочем, qtcurve какое-то время использовал, т.к. понадобилось Qt-приложение запускать, а это было самым лучшим вариантом иметь одинаковый вид для Gtk и Qt-прог.

     
  • 1.17, Аноним (17), 21:31, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Перешёл на Fedora с ASPLinux, который тоже был по сути Fedora с подключённым репозиторием livna - предшественником RPM Fusion.
     
  • 1.18, vantoo (ok), 21:33, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Поздравляю с юбилеем всех любителей бесплатно поработать бета-тестерами у Red Hat.
     
     
  • 2.21, 0x0 (?), 21:57, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Спасибо! :)
    Сегодня как-раз проапгрейдил до F29 систему из 5685 пакетов без единого FAILED
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:37, 24/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    <<( achievement unlocked )>>
     
  • 1.24, Аноним (-), 22:17, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не пользовался федорой до Silverblue, но теперь точно буду. ОС от народа.
     
  • 1.26, timur.davletshin (ok), 22:42, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    RH9 был последним рабочим дистрибом на RPM. Дальше одни игрища или коммерция.
     
  • 1.28, Другой Аноним (?), 22:54, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Долгое время использовал Шапку, ездил за ней на Митинский радиорынок(есть такое место в Москве), ее продавали на нескольких болванках, на обложке первого диска был изображен пингвин, остальные диски шли вообще без обложек, комплект дисков продавцы заботливо перетягивали резинкой. Диски продавали с палаток, с таких как сейчас продают арбузы, помидоры и дыни.

    Потом был ASP Linux(если кто помнит такой), но он через пару лет сдулся. Дальше была Fedora, но надолго меня не хватило, перебежал на Debian и CentOS ))

     
  • 1.29, АнониМ (ok), 23:22, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    эхх на хостинге был выбор 9ка или федора 1.
    дистриб кстати был паршивым, и только проект федоралегаси (который потом закрыли) его чуть скрашивал. но когда читаешь подобные новости ощущаешь себя старым +(.
     
  • 1.32, Michael Shigorin (ok), 23:40, 24/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поздравляю!

    Но всё-таки не удержусь от напоминания о том, как это всё происходило: http://literalbarrage.org/blog/2004/05/04/linux-geek-out-moment-of-the-day/ :-)

     
  • 1.34, Аноним (34), 00:20, 25/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль с Мандривой так не получилось. Три дистрибутива-наследника, и все полудохлые.
     
     
  • 2.35, saahriktu (ok), 00:51, 25/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Mageia очень даже жива. Каждый год релиз. И сейчас релиз версии 6.1 на носу. Последние этапы тестирования проходит. А 7-я версия так вообще активно пилится. Каждый день новые пакеты в Cauldron заливают. Непосредственно связанных с пакетами 134 человека.
     

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