24.09.2018 20:44  Дистрибутиву Fedora Linux исполнилось 15 лет

Пятнадцать лет назад компания Red Hat объявила о разделении дистрибутива Red Hat Linux на два проекта - развиваемый при участии сообщества Fedora Linux и коммерческий Red Hat Enterprise Linux. Проект Fedora был ориентирован на интенсивную разработку новых Linux-технологий и раннее продвижение новшеств, с оперативным доведением их до пользователей благодаря более интенсивному циклу разработки. Первый релиз Fedora Core 1 был выпущен спустя чуть более месяца с момента объявления о разделении.



