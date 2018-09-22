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22.09.2018 09:05  Обновление Firefox 62.0.2

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 62.0.2, в котором исправлено несколько ошибок и устранена уязвимость (CVE-2018-12385), сопособная привести к краху при обработке определённым образом оформленных данных в локальном кэше.

Среди исправленных ошибок:

  • Решены проблемы с отображением некоторых сайтов, включая очень долгую отрисовку Google Maps (из-за ошибки в Firefox карта прорисовывалась 25 секунд вместо 5 в Chrome);
  • Возобновлена совместимость с сайтами, использующими устаревшие настройки TLS (возвращена поддержка TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA);
  • Исправлена ошибка, приводившая к игнорированию ранее не открытых закладок при автодополнении ввода в адресной строке;
  • Решены проблемы с рендерингом WebGL (не отрисовывались полигоны);
  • Устранена неработоспособность браузера после перезапуска в случае обновления языкового пакета при открытом браузере;
  • Обеспечена корректная загрузка языкового набора по умолчанию, если дополнительно установленный языковой пакет был удалён (например, зафиксировано удаление антивирусом Avast);
  • Реализовано корректное восстановление размера и позиции окна после перезапуска Windows;
  • Устранён крах при совместном использовании одного профиля настроек с более новым выпуском Firefox, находящимся в разработке;
  • Добавлена возможность отмены удаления поискового движка, которая не работала в случае установки языкового пакета;
  • Решены проблемы с отображением в macOS на системах с несколькими мониторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 62
  3. OpenNews: В Firefox решено по умолчанию блокировать отслеживание перемещений между сайтами
  4. OpenNews: Для Firefox развивается система контекстной рекомендации дополнений
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > из-за ошибки в Firefox карта прорисовывалась 25 секунд) вместо 5 в Chrome);

    Ну вот, а сколько криков было, что Google специально замедляет Google Maps для Firefox.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:40, 22/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Х-та какая-то, всегда карты прорисовывались в ФФ 2-5 секунд, спутниковые 5-8, ка... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Qwerty (??), 10:59, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >а сколько криков было, что Google специально замедляет Google Maps для Firefox

    "Это диверсионный баг от Хрома!11".

    Хотя, конечно, все шапочники получили смачный плевок прямо в лицо. Нечего на зеркало пенять.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:10, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Решены проблемы с рендерингом WebGL (не отрисовывались полигоны)

    еще у яндекс карт панорамы не рендерились

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:26, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И ни слова о исправлении http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49315 ?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:41, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользователям об этом знать не надо. Ведь это для "улучшения и оптимизации".
     
  • 2.6, С любовью Анон (?), 10:44, 22/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Эта фигня прилетает всем онлайн и не является конкретно особенностью версии 62.0.2.
     
  • 1.8, grayich (ok), 12:26, 22/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    доколе...
     

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