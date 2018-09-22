22.09.2018 09:05  Обновление Firefox 62.0.2

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 62.0.2, в котором исправлено несколько ошибок и устранена уязвимость (CVE-2018-12385), сопособная привести к краху при обработке определённым образом оформленных данных в локальном кэше. Среди исправленных ошибок: Решены проблемы с отображением некоторых сайтов, включая очень долгую отрисовку Google Maps (из-за ошибки в Firefox карта прорисовывалась 25 секунд вместо 5 в Chrome);

Возобновлена совместимость с сайтами, использующими устаревшие настройки TLS (возвращена поддержка TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA);

Исправлена ошибка, приводившая к игнорированию ранее не открытых закладок при автодополнении ввода в адресной строке;

Решены проблемы с рендерингом WebGL (не отрисовывались полигоны);

Устранена неработоспособность браузера после перезапуска в случае обновления языкового пакета при открытом браузере;

Обеспечена корректная загрузка языкового набора по умолчанию, если дополнительно установленный языковой пакет был удалён (например, зафиксировано удаление антивирусом Avast);

Реализовано корректное восстановление размера и позиции окна после перезапуска Windows;

Устранён крах при совместном использовании одного профиля настроек с более новым выпуском Firefox, находящимся в разработке;

Добавлена возможность отмены удаления поискового движка, которая не работала в случае установки языкового пакета;

Решены проблемы с отображением в macOS на системах с несколькими мониторами.



