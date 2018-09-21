The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

21.09.2018 10:48  Выпуск браузера Pale Moon 28.1

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Библиотека NSS обновлена до версии 3.38 с полноценной поддержкой TLS 1.3;
  • Восстановлена опциональная поддержка шифра RC4 (по умолчанию RC4 и 3DES отключены, но оставлена возможность включения для совместимости со старыми сетевыми устройствами);
  • Проведена чистка вызовов, связанных с накоплением данных телеметрии и автоматическими таймерами, что положительно отразилось на производительности всех операций на всех платформах;
  • Для обеспечения совместимости с GCC 8 и повышения безопасности проведена работа по избавлению кода от опасных приёмов обращения к памяти;
  • Переработан механизм установки фонового цвета для режима просмотра отдельных изображений;
  • Обновлена обработка истории сеанса, прекращено сохранение в истории обращения к about:logopage и добавлена настройка browser.newtabpage.add_to_session_history для отключения отображения в истории обращений к стартовой странице;
  • Добавлена настройка ui.menu.allow_content_scroll для включения/выключения возможности прокрутки содержимого при открытом контекстном меню;
  • В TLSServerSocket прекращена поддержка кэширования TLS-сеансов;
  • Возвращено старое поведение для панели поиска. Состояние строки поиска теперь обрабатывается в глобальном контексте, а не в привязке к вкладкам. Для сохранения значений поиска для каждой вкладки предусмотрена настройка findbar.termPerTab;
  • Возобновлена поддержка части API для поисковых плагинов, удалённая в коде Mozilla (например, возможность сохранять и редактировать параметры поисковых движков из дополнений);
  • Ускорен процесс восстановления сеансов при запуске;
  • Возобновлена возможность просмотра кода выделенного фрагмента страницы.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  4. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  5. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  6. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Кто нибудь им пользуется вообще? По мне так это второй ie
     
     
  • 2.8, Анонимус999 (?), 11:37, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я пользуюсь как резервным браузером. Только, он у меня называется Новой Луной и я компилирую его сам.
     
  • 2.9, Crazy Alex (ok), 11:41, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Основной браузер у меня уже года два.
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:09, 21/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    У меня есть железки с веб-интерфейсом, в котором часть функционала реализована j... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, _hide_ (ok), 11:16, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как? "Ускоренный" Firefox намного быстрее доработанной парой хромых разработчиков старой и немодной версии? Без SSD и 16ГБ оперативы? У кого есть цифры?
    ЗЫ Это не повод для того, чтобы померяться шароварами, нужны цифры
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 11:32, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >У кого есть цифры?

    567, 24 и 8.

     
     
  • 3.12, йййй (?), 12:24, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не верь Стахлу. У него числа. Настоящие цифры только у меня.
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 12:30, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мои числа состоят из самых лучших цифр. А ты -- шарлатан и цифры у тебя поддельные.


     
     
  • 5.15, йййй (?), 12:33, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эй, человеку нужны цифры. Твои цифры уже использованные, как он будет их из твоих чисел выковыривать? А я предлагаю чистые оригинальные цифры.
     
     
  • 6.16, A.Stahl (ok), 12:40, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто твои цифры настолько некачественные, что их в принципе нельзя объединить в числа. Брак. Сплошной.


     
  • 2.6, Джава_бот (?), 11:36, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Балалайками и кокошниками меряйся.
     
     
  • 3.13, Слава Буратине (?), 12:25, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может тебе на голову горилки налить?
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Придёт время, когда для каждого сайта будет свой персональный браузер.
     
     
  • 2.7, Annoynymous (ok), 11:36, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На андроиде уже.
     
  • 1.5, Юзер (??), 11:34, 21/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > TLS 1.3

    Вот с этим г-ном меня задолбали капитально.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:51, 21/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а чем именно вас задолбали просто в клиенте добавили поддержку 1 3 вам от этог... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor