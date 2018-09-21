21.09.2018 10:48  Выпуск браузера Pale Moon 28.1

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 28.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Библиотека NSS обновлена до версии 3.38 с полноценной поддержкой TLS 1.3;

Восстановлена опциональная поддержка шифра RC4 (по умолчанию RC4 и 3DES отключены, но оставлена возможность включения для совместимости со старыми сетевыми устройствами);

Проведена чистка вызовов, связанных с накоплением данных телеметрии и автоматическими таймерами, что положительно отразилось на производительности всех операций на всех платформах;

Для обеспечения совместимости с GCC 8 и повышения безопасности проведена работа по избавлению кода от опасных приёмов обращения к памяти;

Переработан механизм установки фонового цвета для режима просмотра отдельных изображений;

Обновлена обработка истории сеанса, прекращено сохранение в истории обращения к about:logopage и добавлена настройка browser.newtabpage.add_to_session_history для отключения отображения в истории обращений к стартовой странице;

Добавлена настройка ui.menu.allow_content_scroll для включения/выключения возможности прокрутки содержимого при открытом контекстном меню;

В TLSServerSocket прекращена поддержка кэширования TLS-сеансов;

Возвращено старое поведение для панели поиска. Состояние строки поиска теперь обрабатывается в глобальном контексте, а не в привязке к вкладкам. Для сохранения значений поиска для каждой вкладки предусмотрена настройка findbar.termPerTab;

Возобновлена поддержка части API для поисковых плагинов, удалённая в коде Mozilla (например, возможность сохранять и редактировать параметры поисковых движков из дополнений);

Ускорен процесс восстановления сеансов при запуске;

Возобновлена возможность просмотра кода выделенного фрагмента страницы.



