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20.09.2018 21:37  Для ядра Linux предложен механизм раздельного учёта времени в контейнерах

Для обсуждения в списке рассылки разработчиков ядра Linux предложен набор патчей с реализацией пространства имён для времени. После завершения разработки обсуждаемый механизм позволит раздельно управлять временем в каждом контейнере, давая возможность выставлять своё дату/время, синхронизировать время независимо от базового окружения и корректно возобновлять показания таймеров при восстановления контейнера после заморозки.

В текущем виде ядро Linux предоставляет общие счётчики всех видов времени для контейнеров, что создаёт трудности при миграции контейнеров между узлами и восстановлении после заморозки их состояния. При восстановлении остановленного на какое-то время контейнера важно не столько изменение показания календарного времени (CLOCK_REALTIME), сколько правильность восстановления значений монотонных часов (CLOCK_MONOTONIC) и часов времени после загрузки (CLOCK_BOOTTIME).

Монотонные часы отражают неразрывно увеличивающееся время, прошедшее с момента определённого события в прошлом, т.е. если контейнер был заморожен, то показания монотонных часов должны восстановить значение на момент заморозки, пропустив интервал времени, в котором контейнер находился в состоянии заморозки или сна. Аналогичная ситуация возникает при восстановлении времени с момента загрузки (в современных ядрах Linux значения CLOCK_MONOTONIC и CLOCK_BOOTTIME совпадают).

Суть предложенных изменений в добавлении для каждого пространства имён дополнительных смещений к базовым значениям системных часов. При обращении процесса, находящегося в некорневом пространстве имён, к системным вызовам, связанным с манипуляцией временем, указанные смещения будут суммироваться c базовыми показаниями времени. В представленном на рассмотрение наборе изменений смещение пока реализованы только для таймеров CLOCK_MONOTONIC и CLOCK_BOOTTIME. Для CLOCK_REALTIME детали реализации пока находятся на стадии обсуждения и непонятно, достаточно ли будет смещения, как поступать при смене времени в хост-окружении и есть ли необходимость в корректировке времени, используемом для отражения момента создания или изменения файлов в VFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/9/1...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: clock, time, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 21:44, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Ну вот, началось. Не прошлой и трёх дней как Линус отошёл....
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:21, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    объясните тем, кто в танке - что плохого в предложеной приблуде?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:29, 20/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Наоборот, хорошо Представьте, что Вы выставили таймер по монотонному времени на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, anonymous yet another (?), 23:01, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Монотонные часы гарантируют строгую упорядоченность счётчика
    и ничего дополнительно не гарантируют (и не могут) для
    дистанции между элементами.
     
     
  • 5.11, мужик (?), 23:20, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    монотонные часы гарантируют только то, что они будут тикать, пока система не в состоянии suspend to sleep. для контейнеров заморозка это тоже самое, что suspend для системы. так что вполне логично, что появились патчи.
     
     
  • 6.15, anonymous yet another (?), 23:30, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Успехов.
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 22:38, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так Грег не ушёл же.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:50, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Млин , вот бы кто из гнома так ушел.
     
     
  • 2.8, th3m3 (ok), 22:42, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть речь не совсем про это, но недавно ушёл с Gnome в Xfce. Всё летает, ничего не глючит, стабильности давно такой не видел. Оперативки мало занимает. В лёгкую организовал себе подобие Gnome, даже Unity с глобальным меню.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 22:50, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давай назад! Наведи там порядок
     
  • 3.19, kiwinix (?), 00:40, 21/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не поверишь, но кеды тоже мало оперативы едят
     
  • 1.13, мужик (?), 23:21, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > современных ядрах Linux значения CLOCK_MONOTONIC и CLOCK_BOOTTIME совпадают

    не совпадают они

     
  • 1.14, мужик (?), 23:22, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    CLOCK_BOOTTIME -- это CLOCK_MONOTONIC + суммарное время в суспенде
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:38, 20/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С недавних пор это не так Время сна начиная с ядра 4 17 учитывается и в CLOCK_M... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним (-), 23:53, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Монотонные часы отражают неразрывно увеличивающееся время, прошедшее с момента определённого события в прошлом

    Так что там, на быстрых машинах время будет замедляться?

     

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