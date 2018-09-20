19.09.2018 23:47  Компания Canonical продлевает поддержку Ubuntu 14.04 для платных подписчиков

Компания Canonical предупредила о скором истечении пятилетнего срока выпуска обновлений для Ubuntu 14.04 LTS. Начиная с 30 апреля 2019 года официальная публичная поддержка дистрибутива Ubuntu 14.04 будет прекращена, но для пользователей, которые не успевают перевести свои системы на Ubuntu 16.04 или 18.04, предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой будет продолжена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к этим обновлениям будет ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.



