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19.09.2018 23:47  Компания Canonical продлевает поддержку Ubuntu 14.04 для платных подписчиков

Компания Canonical предупредила о скором истечении пятилетнего срока выпуска обновлений для Ubuntu 14.04 LTS. Начиная с 30 апреля 2019 года официальная публичная поддержка дистрибутива Ubuntu 14.04 будет прекращена, но для пользователей, которые не успевают перевести свои системы на Ubuntu 16.04 или 18.04, предложена программа ESM (Extended Security Maintenance), в рамках которой будет продолжена публикация обновлений с устранением уязвимостей для ядра и наиболее важных системных пакетов. Доступ к этим обновлениям будет ограничен только для пользователей платной подписки на услуги технической поддержки.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/0...)
  2. OpenNews: Для Ubuntu 14.04 доступны обновления ядра, не требующие перезагрузки
  3. OpenNews: Доступен Ubuntu 14.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 14.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним (1), 00:13, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    вот тебе и бесплатный линукс
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:20, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Так никто не запрещает бесплатно обновляться до более свежих версий.
    А платить будут только бизнес-буратины, которые следовали принципу "работает значит не трогай".
     
  • 2.6, Аноним (-), 00:49, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Хомячку мало 5 лет обновлений на десктопе?
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:59, 20/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +4 +/
    вы реально тугодум или прикидываетесь бесплатное ПО - это freeware, популярное ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:23, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    For Virtual Machines $250 per year (Sold in 10-packs)
    For Servers $750 per year
    For Desktops $150 per year (Minimum order of 50 units)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:29, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не так и дорого.
     
  • 1.5, Юзер (??), 00:34, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    "Убунта сдохла - слезь" (c)
     
  • 1.8, Аноним (8), 01:50, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а обещали 7 лет поддержки серверу, абманууули!
     
  • 1.9, Аноним (9), 02:18, 20/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    2035 год У всех 7g связь и квантовая телепортация Но Свободное по заставляет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Анон213423 (?), 03:20, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну раз уж начали гиперболизировать, я тоже попоробую.
    Вы когда в последний раз в магазине еду бесплатно покупали?
    И почему вы думаете, что разработка OpenSource не должна оплачиваться?
    Если openSource оплачен - это не дотягивает до ваших личных параметров благородства?
    Хороший разработчик должен быть голоден? как-то так?
     
     
  • 3.11, vantoo (ok), 03:34, 20/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут аналогия скорее если бы еду раздавали бесплатно, но некоторые все равно бы жаловались почему их не хотят бесплатно еще и с ложечки кормить.
     

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