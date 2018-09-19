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19.09.2018 12:13  Релиз Electron 3.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 3.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js.

Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 66, платформы Node.js 10.2.0 и JavaScript-движка V8 6.6. Другие изменения:

  • Добавлены новые API для кастомизации текстовых полей (TextField API) и кнопок (Button API), а также для динамического управления ведением логов (netLog API).
  • Ранее доступеные API дополнены новыми вызовами: app.isPackaged, app.whenReady(), process.getHeapStatistics(), win.moveTop().
  • Обеспечена возможность использования webview в режиме sandbox-изоляции.
  • Для node.js добавлены прослойки для доступа к реальным файловым путям (fs.realpathSync.native и fs.realpath.native).
  • Вызов fs.readSync адаптирован для синхронизации большого числа файлов.
  • Проведена чистка устаревших API и выполнен рефакторинг вызовов NativeWindow и menu.popup(). API api::Window переименован в api::BrowserWindow, а команда media-play_pause в media-play-pause;

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом пользователю не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 631 приложение. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/el...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
  3. OpenNews: Релиз Electron 2.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений
  5. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  6. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron
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  • 1.1, Иван Семеныч (?), 12:15, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Рак, убивающий десктопные приложения.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:22, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    вы, батенька, маргинал вероятно вы ещё не застали те времена, когда народ тон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:28, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А функционал приложения на Ноде, да? ;)
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:40, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любой тупящий код всегда можно вынести на что-то шустрое. А вот писать гуй на шустром, задолбавшись и забросив проект, так и не добравшись до, собственно, функционала - увы, частая альтернатива.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:50, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Любой тупящий код всегда можно вынести на что-то шустрое

    Нельзя. Иначе выносили бы.

     
  • 3.11, Аноним (11), 12:38, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное вы будете в восторге когда ПО будет писаться типа так createApplicatio... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним (-), 12:39, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    да, были кривые приложения на MFC На делфи кривых было намного меньше Но тогда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним (14), 12:42, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что нужно сделать с хромом, html и js, чтобы выпадающий список открывался 10 секунд, и дело было не в кривом js, а в самом движке?!
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:35, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас, короче, прозрение Специально взяли одного чела, что бы он делал конфигур... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 12:43, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Позовите в команду человека, который уже имеет опыт оптимизации тяжелых веб интерфейсов под хром, делов-то.
     
  • 2.13, SpiritOfStallman (ok), 12:40, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А почему вы, лично, не спешите переписывать приложения, которые авторы решили делать на электроне? Ведь на любом другом гуйе писать одно удовольствие (да и проблем с ними нету). У вас есть все возможности спасти десктопы :)
     
  • 2.21, vitalif (ok), 12:52, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сами дохнут
     
  • 1.2, Аноним (11), 12:18, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Когда же это уже сдохнет...
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:36, 19/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нескоро Есть люди, которые пишут под десктоп, а есть все остальные Остальных ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:24, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Посоветуйте хорошей кроссплатформенной гуйни на Node.js без всяких там браузеров и HTML?
     
     
  • 2.7, Anonimus (??), 12:31, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Посоветую не использовать node.js для создание GUI не для html...
     
  • 2.18, Виталик (??), 12:48, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть https://proton-native.js.org/ и ряд других, но они все сильно проигрывают электрону в экосистеме и стабильности.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:26, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Electron - когда мерзость имеет имя и форму
     
  • 1.17, Аноняшка (?), 12:45, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Позорище и посмешище, пишите на Go, это современно, красиво и работает...
     
  • 1.19, Celcion (ok), 12:48, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А сколько гигов памяти жрет "Hello World!" на нем в этой версии?
     

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