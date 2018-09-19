19.09.2018 12:13  Релиз Electron 3.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 3.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 66, платформы Node.js 10.2.0 и JavaScript-движка V8 6.6. Другие изменения: Добавлены новые API для кастомизации текстовых полей (TextField API) и кнопок (Button API), а также для динамического управления ведением логов (netLog API).

Ранее доступеные API дополнены новыми вызовами: app.isPackaged, app.whenReady(), process.getHeapStatistics(), win.moveTop().

Обеспечена возможность использования webview в режиме sandbox-изоляции.

Для node.js добавлены прослойки для доступа к реальным файловым путям (fs.realpathSync.native и fs.realpath.native).

Вызов fs.readSync адаптирован для синхронизации большого числа файлов.

Проведена чистка устаревших API и выполнен рефакторинг вызовов NativeWindow и menu.popup(). API api::Window переименован в api::BrowserWindow, а команда media-play_pause в media-play-pause; Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом пользователю не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 631 приложение. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



