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19.09.2018 10:36  В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке

Для включения в кодовую базу, на основе которой будет сформирован релиз Chrome 70, предложено изменение, убирающие отображение схемы "file://" из адресной строки при доступе к локальным файлам текущей системы. Путь к файлу будет показан как есть, а для информирования о доступе к локальным ресурсам в начале адресной строки будет показываться специальный индикатор "File".



  1. Главная ссылка к новости (https://chromium-review.google...)
  2. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  3. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Хорошая новость, немного допилили парсер.
    Осталось дождаться когда копирование кириллических доменов будет нормальным.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда кириллические и прочие местные домены будут кодировать в UTF-8, тогда и учиться отображать их не нужно будет.
     
     
  • 3.15, iPony (?), 11:08, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ничего не поделаешь, там же этот как его Punycode?
    Вообще складывается такое впечатление, что весь этот htttp:// давно трещит по швам от современных реалий. И надо взять и переделать.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:40, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Фух, я уж испугался что запретят локальные файлы открывать.
     
     
  • 2.11, ryoken (ok), 10:55, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А это возможно следующим номером их программы :D
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 10:57, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Следующим номером будет неотображение открытия локальных файлов кодом JS.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:45, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Предлагаю им прекратить отображение адресной строки, чего уж мелочиться.
     
     
  • 2.14, имя (?), 11:04, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты где был все прошлые подобные новости? к этому и идут, пользователи нынче по уму не подымаются выше амебы, и долг разработчика (в понимании ux-дизайнера) помочь им оставаться там же
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:45, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Конечная цель - избавиться от URI. Вместо открытого интернета с уникальными текстовыми идентификаторами доступ ко всему через Гугл посредством голосовых запросов.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:53, 19/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пф! Зачем доступ к другим сайтам, когда есть стартовая страница Гугла? Пусть пользователь открывает ее и любуется на логотип (шутка, если что).
     
  • 1.7, Клыкастый (ok), 10:46, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    пора переставать отображать юзера за компом, остро назрело уже
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:53, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    прорывные инновации
     
  • 1.10, Аноним (12), 10:53, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >"file://"
    >специальный индикатор "File"

    Шило на мыло.

     

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