19.09.2018 10:36  В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке

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|2.12, Аноним (12), 10:55, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Когда кириллические и прочие местные домены будут кодировать в UTF-8, тогда и учиться отображать их не нужно будет.
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|3.15, iPony (?), 11:08, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ничего не поделаешь, там же этот как его Punycode?
Вообще складывается такое впечатление, что весь этот htttp:// давно трещит по швам от современных реалий. И надо взять и переделать.
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|2.14, имя (?), 11:04, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ты где был все прошлые подобные новости? к этому и идут, пользователи нынче по уму не подымаются выше амебы, и долг разработчика (в понимании ux-дизайнера) помочь им оставаться там же
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|1.6, Аноним (6), 10:45, 19/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Конечная цель - избавиться от URI. Вместо открытого интернета с уникальными текстовыми идентификаторами доступ ко всему через Гугл посредством голосовых запросов.
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|2.9, Аноним (9), 10:53, 19/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пф! Зачем доступ к другим сайтам, когда есть стартовая страница Гугла? Пусть пользователь открывает ее и любуется на логотип (шутка, если что).
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