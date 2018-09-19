19.09.2018 10:36  В Chrome 70 планируют прекратить отображение "file://" в адресной строке

Для включения в кодовую базу, на основе которой будет сформирован релиз Chrome 70, предложено изменение, убирающие отображение схемы "file://" из адресной строки при доступе к локальным файлам текущей системы. Путь к файлу будет показан как есть, а для информирования о доступе к локальным ресурсам в начале адресной строки будет показываться специальный индикатор "File".



