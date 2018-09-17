The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

17.09.2018 08:00  Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux

Линус Торвальдс сообщил о временном уходе с поста координатора разработки ядра Linux. До возвращения Линуса его место займёт Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Основной задачей Грега станет доведение до конца разработки выпуска 4.19, который сейчас находится на стадии четвёртого кандидата в релизы. Точных сроков не называется, но предполагается, что Линус вернётся к работе к моменту открытия следующего окна приёма изменений, в рамках которого начнётся формирование ядра 4.20.

В качестве причины временного отстранения от разработки называется желание переосмыслить свою роль в сообществе и получить время для изучения вопросов, связанных с пониманием эмоций людей и адекватным реагированием в конфликтных ситуациях. Линус также извинился за то, что иногда бывает несдержан и слишком жёстко отвечает на промахи и ошибки других людей. По его ощущением он не выгорел и не чувствует потребности полностью прекратить участие в разработке Linux, а хочет и дальше продолжать работу над проектом, которым занимается уже почти 30 лет.

На подобные мысли Линуса натолкнула собственная ошибка и реакция на эту ошибку сообщества. Линус перепутал место и время проведения октябрьского саммита мэйнтенеров ядра Linux и запланировал отдых с семьёй на это время. Линус предложил провести саммит без него, но организаторы вошли в положение Линуса и проголосовали за перенос мероприятия из Ванкувера в Эдинбург, чтобы он смог принять участие в саммите без отмены семейной поездки.

После этого случая Линус попытался посмотреть на себя со стороны и осознал, что в дискуссиях важен не только технический аспект, но и человеческое отношение. В своём общении Линус не учитывает эмоциональное состояние людей и часто бывает необоснованно требователен и груб к другим участникам, что приводит к возникновению непрофессиональной и напряжённой обстановки в сообществе, а иногда вынуждает людей к прекращению участия в проекте. Кроме того, он задумался над тем, что был бы рад вообще пропустить саммит разработчиков и это плохой знак. Итогом стало решение сделать перерыв, который даст время переосмыслить своё поведение и научиться терпимости, сдерживанию эмоций и пониманию точки зрения других людей.

Кроме того, Линус Торвальдс полностью обновил документ "Code of Conduct", определяющий основные принципы разрешения конфликтных ситуаций между разработчиками ядра. Ранее правила ограничилась краткими рекомендациями по общению в цивилизованном виде без агрессии и оскорблений. Новый вариант основан на рекомендациях "Contributor Covenant", применяемых во многих открытых проектах, включая Eclipse, Freedesktop, GitLab, Ruby и Kubernetes, а также в открытых проектах Google.

Документ определяет равные возможности для всех участников, независимо от их мировоззрения, возраста, пола, религиозных предпочтений, уровня образования, социального статуса и национальности. В сообществе приветствуется дружелюбная форма общения, понимание, сопереживание проблемам других участников, восприятие конструктивной критики, принятие наилучших для всего сообщества решений. Не допускаются троллинг, оскорбительная манера общения, попытки унижения, домогательства, нарушения неприкосновенности частной жизни, разглашение персональных сведений, а также другие действия, которые могут считаться неуместными при профессиональном общении.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/9/1...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  3. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  4. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с критикой контроля качества в DRM-подсистеме ядра Linux
  5. OpenNews: Линус Торвальдс пытается навести порядок в оформлении комментариев в ядре Linux
  6. OpenNews: Линус Торвальдс выступил с резкой критикой GCC 4.9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:37, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –71 +/
    Пусть подвинется и передаст разработку более компетентным товарищам - корпорациям, например.
     
     
  • 2.7, sdog (ok), 08:44, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +22 +/
    жыр
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 10:58, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот из этой фразы "более компетентным товарищам - корпорациям" прямо брызнуло на монитор жЫром.
     
     
  • 4.94, Skullnet (?), 11:43, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Скорее говном запахло.
     
  • 2.19, Sluggard (ok), 09:11, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    >> товарищам
    > корпорациям

    Шизофреники на марше.

     
     
  • 3.53, Fracta1L (ok), 10:37, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну, корпорации рядовому человеку намного большие товарищи, чем те, что товарищами себя именуют и навязчиво обещают заботу и любовь.
     
     
  • 4.72, Аноним (69), 11:00, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ну да, ну да, крапорации готовы отлюбить рядового человека во все отверстия и по самые гланды.
     
     
  • 5.102, Fracta1L (ok), 11:59, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлюбят, если ты сам на это подпишешься. А т.н. товарищи тебя отлюбят вне зависимости от твоего желания, а если будешь упорствовать - вообще прибьют.
     
  • 2.39, _hide_ (ok), 09:52, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Правильно На мой взгляд, при общей положительной тенденции от деятельности L 1... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.66, Anonimus (??), 10:53, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> ну не налажать там очень просто

    Не соглашусь, код для элементов микроядерной ОС совокупно будет более сложный, следовательно и налажать проще. Другой вопрос что эта лажа будет чуть менее ощутимая и за это мы щедро заплатим производительностью.

     
  • 3.74, Аноним (69), 11:03, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >микроядерная архитектура

    Причём тут это? В данном случае проблемы межличностных отношений.

     
  • 2.48, копрорация (?), 10:26, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    мы ему и так достаточно платим, еще не хватало отдельных менеджеров-по-линуксу кормить.
     
  • 2.49, Аноним (49), 10:28, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага веб-макакам как и ты сам.
     
  • 2.62, Школьник (ok), 10:47, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты говоришь так, будто 80% процентов коммитов не корпорации руками своих инженеров делают.
     
     
  • 3.89, копрорация (?), 11:27, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    понимаешь в чем разница - коммитов инженеры могут понаделать миллионы, а вот людей, имеющих право pull в основное дерево - единицы, и над всеми ними парит дух Линуса.

    но нас и так все устраивало, он знает, откуда берутся деньги в тумбочке. Эти все лгбт потуги и кодекс приятного поведения - это не к нам, мы тут совершенно не виноваты.

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:38, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Глыба, а не человек. Кроме шуток.
     
  • 1.3, Fracta1L (ok), 08:38, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +29 +/
    Сообщество своей добротой перевоспитывает хулигана, это так мило! ^_^
     
     
  • 2.34, Василий Пупкинсон (?), 09:46, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Те кто его перевоспитывают намного хуже хулиганов.
     
     
  • 3.58, Аноним (58), 10:42, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет предела совершенству На место намного хуже хулиганов придут еще более на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:44, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Ядро Linux уже давно не торт. Монолитное, разжиревшее, не следующее принципам свободного ПО... Когда Hurd допилят до рабочего состояния?
     
     
  • 2.8, Blind Vic (ok), 08:45, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Линукс это инструмент. Тортом много не починишь.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 08:52, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Исключительно для запуска ворованной проприетари инструмент.)))
     
     
  • 4.45, имя (?), 10:09, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фотошоп не запускается на линуксе. Мимо.
     
  • 4.68, Аноним (68), 10:55, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вы о блобах и прошивках, выдранных из виндовых драйверов в нарушение копирайта, ведь?
     
     
  • 5.75, Аноним (1), 11:06, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, о узкоспециализированном проприетарном софте, который был освобожден от гнета капиталистов и трудится на благо нашей компании в нескольких серверах.)))
     
  • 3.26, Аноним (5), 09:25, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Петросян.jpg
     
  • 2.96, А (??), 11:44, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как только твое микроядро допилят до функциональности линукса, оно будет весить сразу столько же.
     
     
  • 3.99, Аноним (5), 11:48, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем не менее, он будет аккуратным и структурированным, а не монстробразным и запутанным.
     
  • 1.6, Blind Vic (ok), 08:44, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Здесь достаточно интересное обсуждение https://news.slashdot.org/story/18/09/17/0022228/linus-torvalds-reflects-on-ho
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:52, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Судя по ликованию разномастных sjw-снежиночек во всяких твитерах и ньюс-бложиках, Линуса в роли командующего разработкой ядра мы больше не увидим.
    RIP и спасибо за рыбу, как говорится.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:05, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Напомните, BSD уже заболел раком SJW?
     
     
  • 3.32, Аноним (9), 09:40, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Боюсь, что только GNU/Hurd. Тео де Раадт, хоть и не из этой тусовочки, но повода не идти им навстречу, в случае чего, у него нет.
     
  • 3.35, Василий Пупкинсон (?), 09:48, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    FreeBSD уже да.
     
  • 3.40, Аноним (40), 09:52, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аж новость была, только что-то не нашел.

    https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html

     
     
  • 4.44, Аноним (13), 10:05, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > This Code of Conduct is based on the example policy from the Geek Feminism wiki.

    Мда, даже бежать некуда.

     
     
  • 5.52, Капитан (??), 10:36, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну, пока потворство sjw сводится к политкорректному общению в рассылке и НЕ включает в себя равное количество индусов, азиатов и негров в списке мейнтеров, да выпиливание обидных некоторым словечек из кода ядря - бежать и не обязательно.
    Мы ж пользуемся конечным результатом, а не мусолим фигуру основателя - ежели, например, удалять с винта какую либо музыку или игори потому что автор %подставь_свою_характеристику%, то мы будем ничем не лучше тех же феминисток, бойкотирующих проекты не за их содержание, а отсутствие _расового/гендерного_разнообразия_ и _реализма_ (если речь об играх, например).
     
     
  • 6.82, koblin (ok), 11:14, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ну, пока потворство sjw сводится к политкорректному общению в рассылке и НЕ включает в себя равное количество

    Вот именно, что это пока. Тут только дай палец.

     
  • 5.55, Имя (?), 10:41, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что за глупость? Если ты не поддерживаешь нетрадиционных личностей, то это одно. Но если ты избегаешь всего, к чему они притронутся, то это уже гомофобия. А что если в OpenBSD где-то скрытый гей? А что если тот, кто интернет тебе провёл в дом - гей? Отключай интернет, запрись в комнате и ни с кем не контактируй. Сам не поддерживаю их, но это уже идиотизм.
     
     
  • 6.61, Имя (?), 10:46, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот если в CoC были бы квоты или другие нехорошие действия, тогда да. А пока что просто регулиррвание общения.
     
     
  • 7.73, Имя (?), 11:03, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя, я многого не понимаю.
     
  • 6.67, Имя (?), 10:54, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но это тревожные звоночки.
     
  • 6.91, нах (?), 11:32, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А что если в OpenBSD где-то скрытый гей?

    пока скрытый - мне совершенно все равно.

    > А что если тот, кто интернет тебе провёл в дом - гей?

    пока он занимается проведением интернета - главное, чтоб не п-с в самом наихудшем смысле.

    Но как только они вместо разработки freebsd и прокладывания мне интернета начинают размахивать ущемленным членом - оба идут на...й, потому что они этим, стало быть, занялись _вместо_ работы. Разница понятна?

     
  • 6.93, Аноним (93), 11:39, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    CoC Geek Feminism как и поведение ответственных за сообщество FreeBSD  прямо противоречат декларируемым целям, открыто поддерживают расизм и сексизм.
     
  • 2.22, macfaq (?), 09:18, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    То, что переосмыслил - это хорошо, а вот Contributor Covenant - крайне тревожный звоночек.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:53, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сначала Гвидо, теперь Линус. "Старики" сходят с дистанции?
     
     
  • 2.14, llolik (ok), 09:07, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да, вроде как, никуда он не сходит. Просто рефлексирует немножко.
     
  • 2.21, kiwinix (?), 09:17, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Та ну он мог бы уже давным давно просто наблюдать как растет Linux и без него.. Тем более что у него есть люди которым он доверяет сопровождение ядра
     
  • 1.12, Антон (??), 08:58, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Если курируешь такой огромный проект без жесткости не обойтись.
     
     
  • 2.15, DmA (??), 09:08, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    Хорошо, что не расстреливает несогласных с ним, как Сталин :)
    Есть оказывается большая разница, между обычным диктатором и великодушным :)
     
     
  • 3.51, ПолПот (?), 10:31, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да, я всегда говорил - мотыгой оно сподручнее (и патроны, кстати, денег стоят)

     
  • 1.16, cutlass (?), 09:09, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Стареет просто.
     
  • 1.18, Sluggard (ok), 09:10, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Дядька отдохнёт и вернётся с новыми силами. Всё в порядке.
     
  • 1.20, Дедушка Таненбаум (?), 09:17, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Истинно говорю - приходят последние дни
     
     
  • 2.76, Аноним (69), 11:09, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Земля налетит на небесную ось?
     
  • 1.23, Айран (?), 09:22, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    без троллинга и домогательств, мир уже не тот
     
     
  • 2.87, Аноним (87), 11:24, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Домогательства это ладно, может кому-то это и не нужно. Но троллить разрешить нужно всем! Как же тогда продуктивно работать?!
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:23, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В кернел добавили Code of Conduct: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=
     
     
  • 2.88, имя (?), 11:26, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    +Maintainers have the right and responsibility to remove, edit, or reject
    +comments, commits, code, wiki edits, issues, and other contributions that are
    +not aligned to this Code of Conduct, or to ban temporarily or permanently any
    +contributor for other behaviors that they deem inappropriate, threatening,
    +offensive, or harmful.

    Неужели Линуса забанят?

     
  • 1.25, Аноним (25), 09:23, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Линус уже сделал, он был первым, кто начал. Его место в истории уже очень важное. А поддержку можно оставить и другим, формируя стратегию развития.
     
  • 1.28, Ник (??), 09:30, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Человек, совершающий ошибки - явление обыденное. Человек, признающий свои ошибки и работающий над ними - великий человек. Желаю поскорее оправиться и вернуться к разработке. А требовательность, - я искренне в это верю, - обусловлена лишь собственным отношением к разрабатываемому продукту, в свете чего действительно неизбежной представляется демонстрация эмоций.
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 11:00, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Старческая деменция, когда человек забывает о времени и месте проведения ключевых мероприятий, не лечится.
     
     
  • 3.78, myhand (ok), 11:10, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Старческая деменция, когда человек забывает о времени и месте проведения ключевых мероприятий, не лечится.

    Ключевое, да.  Где "these things are supposed to be discussed"?

     
     
  • 4.85, Аноним (71), 11:18, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Старую собаку не научишь новым приёмам Линус никогда ни с кем не консультировал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.90, myhand (ok), 11:28, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > это привело к уходу из проекта многих сильных разработчиков

    Интернет не знает их имен?

     
  • 1.29, iZEN (ok), 09:31, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и кончается эпоха.
     
     
  • 2.36, Andrey Mitrofanov (?), 09:50, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не, погоди Наблюдаем пока Линус против коде-оф-кондеца Одним раундом не до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.63, myhand (ok), 10:52, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Линус против коде-оф-кондеца.

    Вам, телепатам лучше знать.  А в реальности - он там уже два года официально, хоть и в
    более слабой форме.

    > Одним раундом не должно ограничиться, будет весело.

    Не факт, что дядинька вообще вернется.  Хотя, кажется, он уже понял, что затеявшие эту
    байду на такой исход вполне согласные.

    > Не иначе опять пирмиссивщики клубничку про ядро подогнали.

    Зришь в корень.  А то некоторые всяким уважаемым организациям нехорошие жесты
    показывалы.  Куда это годится, в самом деле?

     
  • 2.57, Аноним (49), 10:42, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лёд тронулся, бздунята утонули.
     
  • 2.60, Sluggard (ok), 10:44, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раскати губу.
     
  • 2.95, Аноним (13), 11:43, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В БЗДе эпоха уже давно закончилась https://www.freebsd.org/internal/code-of-conduct.html
     
  • 1.30, Аноним (30), 09:31, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся."
    И это славно. Увидим, к чему приведёт.
     
  • 1.37, Аноним (37), 09:50, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Я устал, я ухожу"
     
  • 1.38, Отражение луны (ok), 09:52, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ничего, отдохнет, переосмыслит, порелаксирует, а через пару месяцев после возвращения в проект снова начнет весело поносить людей, ибо, действительно, координировать даже небольшой проект довольно сложно, а координировать разработку целого ядра, когда вокруг нвидии и приличное количество идиотов - сложно крышей не поехать в принципе.
     
     
  • 2.50, __yurkis__ (?), 10:30, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    По- этому есть инженеры а есть координаторы И не всегда хороший инженер хороший... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.65, Аноним (13), 10:53, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ничего, сейчас наберут координаторов по квотам из меньшинств, и всё станет хорошо.
     
     
  • 4.77, __yurkis__ (?), 11:09, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ничего, сейчас наберут координаторов по квотам из меньшинств, и всё станет хорошо.

    Любую идею могут довести до абсурда. Это для Вас новость?
    Или давайте координатором поставим воооон того аутиста! Он же отлично кодит!

     
     
  • 5.80, myhand (ok), 11:12, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Некоторые, с вашего позволения, индеи - довести до обсурда гораздо проще чем иные...
     
  • 1.41, Василий Пупкинсон (?), 09:56, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Похоже, что человек разместивший новость как большинство пишущих так и не поняли сути произошедшего. CoC добавленный в ядро не имеет никакого отношения к равенству. Это рычаг политической идеологии который теперь будет использован для борьбы с инакомыслием и для увеличения влияния на проект. То что он был включён в один из самых важных open source проектов очень печально.
     
  • 1.42, Аноним (9), 10:02, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А где, кстати, гражданин Столлман? Расчехляйте дедушку и Let's make Linux 2.6 again!
     
  • 1.43, Crazy Alex (ok), 10:05, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что-то с Линусом плохое сделали...
     
  • 1.47, An (??), 10:23, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно сделал, отдых это хорошо, необходим даже  
     
  • 1.54, myhand (ok), 10:38, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мда, хотелось думать что он будет последним бастионом перед раком sjw.

    Ну что-ж, вот и все open-source движение официально поставили раком.  GPL уже не моден, RMS - чудной дядька, которого ни в коем случае не надо слушать, все мало-мальски значимые проекты либо уже под прямым контролем корпораций, либо располагают закладками вроде CoC.

     
     
  • 2.70, Bruce Perens (?), 10:58, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ты сам рак.
     
  • 1.56, Аноним (56), 10:42, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже, и до него толерасты добрались, как в том фильме - «Управление гневом».
     
  • 1.59, Василий Пупкинсон (?), 10:43, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Попробую разжевать про CoC для тех кто не в курсе. CoC не простой, а от "Contributor's Covenant" -- это движение созданное транс программистом (Coraline Ada), основным посылом которого является то, что меритократия это плохо. То есть эти люди на полном серьёзе считают, что ни качество кода, ни количество коммитов, ни полезность человека для проекта не являются столь важными как diversity.

    Интересным аспектом их деятельности являетcя вера в то что CoC применим и вне проекта, то есть если вы когда-то где-то что-то написали или сказали, что можно считать нарушением CoC, то вы должны быть исключены из проекта. (Собственно в этом и задумка CoC -- всегда можно убрать неугодных.)

    Говоря прямо -- это кучка бездарных фриков (в плохом смысле этого слова) которые уловили волну полит корректности и поняли, что на этом можно подняться. Много кода они не пишут, в основном это коммиты файлов с расширением ".md" в которых они поясняют что такое хорошо и что такое плохо.

    Эти люди считают компетентность менее важной «прогрессивности» и уже поэтому включение CoC от Contributor's Covenant это плохая новость для тех кто любит Линукс.

    Больше вы можете почитать по ссылкам:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Coraline_Ada_Ehmke
    https://postmeritocracy.org/

     
     
  • 2.83, Bruce Perens (?), 11:15, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    …Написал человек, который не умеет читать. Reading and comprehension, слышали когда-нибудь? По ссылке совсем другое пишут, вообще-то.
     
  • 2.84, Crazy Alex (ok), 11:17, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поглядел - и правда какие-то совершенно безумные товарищи.
     
     
  • 3.100, Cradle (?), 11:51, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистиллированная левая западная идеология, ничего не поделаешь, каждой голове свои тараканы. Линус кстати по политическим убеждениям тоже был довольно левым, как минимум в прошлом, но там скорее было советское влияние, да и все-таки время людей меняет.
     
  • 1.64, Аноним (68), 10:52, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то мне кажется, что организациям вроде интела, амуде, нвидиа и nsa надоело созерцать средние пальцы, и был сделан намёк с внушением ...
     
  • 1.79, Аноним (79), 11:12, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >making participation in our project and our community a harassment-free experience for everyone, regardless of...
    >level of experience
    >education

    Ну классно придумали. Здравствуй, kdbus.

     
     
  • 2.86, llolik (ok), 11:22, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Здравствуй, kdbus.

    ЕМНИП dbus-broker (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47071) рассматривался, как несколько более удачное решение и не требующее телодвижений относительно dbus в ядре, чего не хотят основные его (ядра) разработчики. Или я что не так понял?

     
     
  • 3.92, Аноним (79), 11:35, 17/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, все не так понял Смысл послания был не в kdbus как таковом, а в том, что кр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.81, Аноним (81), 11:13, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё логично Я сам сильно сожалею что был слишком требователен и жёсток к малоко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.97, Аноним (97), 11:45, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто же теперь озалупливать очкастого школьника будет?
     
  • 1.98, CAE (ok), 11:47, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Линус слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, программистами, становится нетерпимым в должности координатора. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Линуса с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Линуса только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Линуса и Грега, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение." (c)
     
     
  • 2.101, нах (?), 11:58, 17/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты там это, осторожнее с такими цитатами. Не так давно всплыли _очень_ хорошо обоснованные подозрения, что писал первоисточник вовсе не тот, чья подпись на  ней стояла.

    И, очень похоже, не только его.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor