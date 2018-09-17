17.09.2018 08:00  Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux

Линус Торвальдс сообщил о временном уходе с поста координатора разработки ядра Linux. До возвращения Линуса его место займёт Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра. Основной задачей Грега станет доведение до конца разработки выпуска 4.19, который сейчас находится на стадии четвёртого кандидата в релизы. Точных сроков не называется, но предполагается, что Линус вернётся к работе к моменту открытия следующего окна приёма изменений, в рамках которого начнётся формирование ядра 4.20. В качестве причины временного отстранения от разработки называется желание переосмыслить свою роль в сообществе и получить время для изучения вопросов, связанных с пониманием эмоций людей и адекватным реагированием в конфликтных ситуациях. Линус также извинился за то, что иногда бывает несдержан и слишком жёстко отвечает на промахи и ошибки других людей. По его ощущением он не выгорел и не чувствует потребности полностью прекратить участие в разработке Linux, а хочет и дальше продолжать работу над проектом, которым занимается уже почти 30 лет. На подобные мысли Линуса натолкнула собственная ошибка и реакция на эту ошибку сообщества. Линус перепутал место и время проведения октябрьского саммита мэйнтенеров ядра Linux и запланировал отдых с семьёй на это время. Линус предложил провести саммит без него, но организаторы вошли в положение Линуса и проголосовали за перенос мероприятия из Ванкувера в Эдинбург, чтобы он смог принять участие в саммите без отмены семейной поездки. После этого случая Линус попытался посмотреть на себя со стороны и осознал, что в дискуссиях важен не только технический аспект, но и человеческое отношение. В своём общении Линус не учитывает эмоциональное состояние людей и часто бывает необоснованно требователен и груб к другим участникам, что приводит к возникновению непрофессиональной и напряжённой обстановки в сообществе, а иногда вынуждает людей к прекращению участия в проекте. Кроме того, он задумался над тем, что был бы рад вообще пропустить саммит разработчиков и это плохой знак. Итогом стало решение сделать перерыв, который даст время переосмыслить своё поведение и научиться терпимости, сдерживанию эмоций и пониманию точки зрения других людей. Кроме того, Линус Торвальдс полностью обновил документ "Code of Conduct", определяющий основные принципы разрешения конфликтных ситуаций между разработчиками ядра. Ранее правила ограничилась краткими рекомендациями по общению в цивилизованном виде без агрессии и оскорблений. Новый вариант основан на рекомендациях "Contributor Covenant", применяемых во многих открытых проектах, включая Eclipse, Freedesktop, GitLab, Ruby и Kubernetes, а также в открытых проектах Google. Документ определяет равные возможности для всех участников, независимо от их мировоззрения, возраста, пола, религиозных предпочтений, уровня образования, социального статуса и национальности. В сообществе приветствуется дружелюбная форма общения, понимание, сопереживание проблемам других участников, восприятие конструктивной критики, принятие наилучших для всего сообщества решений. Не допускаются троллинг, оскорбительная манера общения, попытки унижения, домогательства, нарушения неприкосновенности частной жизни, разглашение персональных сведений, а также другие действия, которые могут считаться неуместными при профессиональном общении.



