17.09.2018 08:00  Линус Торвальдс временно отстранился от разработки ядра Linux

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|3.69, Аноним (69), 10:58, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Вот из этой фразы "более компетентным товарищам - корпорациям" прямо брызнуло на монитор жЫром.
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|3.53, Fracta1L (ok), 10:37, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну, корпорации рядовому человеку намного большие товарищи, чем те, что товарищами себя именуют и навязчиво обещают заботу и любовь.
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|4.72, Аноним (69), 11:00, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Ну да, ну да, крапорации готовы отлюбить рядового человека во все отверстия и по самые гланды.
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|5.102, Fracta1L (ok), 11:59, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Отлюбят, если ты сам на это подпишешься. А т.н. товарищи тебя отлюбят вне зависимости от твоего желания, а если будешь упорствовать - вообще прибьют.
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|3.66, Anonimus (??), 10:53, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> ну не налажать там очень просто
Не соглашусь, код для элементов микроядерной ОС совокупно будет более сложный, следовательно и налажать проще. Другой вопрос что эта лажа будет чуть менее ощутимая и за это мы щедро заплатим производительностью.
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|3.89, копрорация (?), 11:27, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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понимаешь в чем разница - коммитов инженеры могут понаделать миллионы, а вот людей, имеющих право pull в основное дерево - единицы, и над всеми ними парит дух Линуса.
но нас и так все устраивало, он знает, откуда берутся деньги в тумбочке. Эти все лгбт потуги и кодекс приятного поведения - это не к нам, мы тут совершенно не виноваты.
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|5.75, Аноним (1), 11:06, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Нет, о узкоспециализированном проприетарном софте, который был освобожден от гнета капиталистов и трудится на благо нашей компании в нескольких серверах.)))
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|2.96, А (??), 11:44, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Как только твое микроядро допилят до функциональности линукса, оно будет весить сразу столько же.
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|1.9, Аноним (9), 08:52, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Судя по ликованию разномастных sjw-снежиночек во всяких твитерах и ньюс-бложиках, Линуса в роли командующего разработкой ядра мы больше не увидим.
RIP и спасибо за рыбу, как говорится.
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|3.32, Аноним (9), 09:40, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Боюсь, что только GNU/Hurd. Тео де Раадт, хоть и не из этой тусовочки, но повода не идти им навстречу, в случае чего, у него нет.
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|4.44, Аноним (13), 10:05, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> This Code of Conduct is based on the example policy from the Geek Feminism wiki.
Мда, даже бежать некуда.
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|5.52, Капитан (??), 10:36, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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ну, пока потворство sjw сводится к политкорректному общению в рассылке и НЕ включает в себя равное количество индусов, азиатов и негров в списке мейнтеров, да выпиливание обидных некоторым словечек из кода ядря - бежать и не обязательно.
Мы ж пользуемся конечным результатом, а не мусолим фигуру основателя - ежели, например, удалять с винта какую либо музыку или игори потому что автор %подставь_свою_характеристику%, то мы будем ничем не лучше тех же феминисток, бойкотирующих проекты не за их содержание, а отсутствие _расового/гендерного_разнообразия_ и _реализма_ (если речь об играх, например).
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|6.82, koblin (ok), 11:14, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>ну, пока потворство sjw сводится к политкорректному общению в рассылке и НЕ включает в себя равное количество
Вот именно, что это пока. Тут только дай палец.
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|5.55, Имя (?), 10:41, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Что за глупость? Если ты не поддерживаешь нетрадиционных личностей, то это одно. Но если ты избегаешь всего, к чему они притронутся, то это уже гомофобия. А что если в OpenBSD где-то скрытый гей? А что если тот, кто интернет тебе провёл в дом - гей? Отключай интернет, запрись в комнате и ни с кем не контактируй. Сам не поддерживаю их, но это уже идиотизм.
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|6.61, Имя (?), 10:46, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Вот если в CoC были бы квоты или другие нехорошие действия, тогда да. А пока что просто регулиррвание общения.
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|6.91, нах (?), 11:32, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> А что если в OpenBSD где-то скрытый гей?
пока скрытый - мне совершенно все равно.
> А что если тот, кто интернет тебе провёл в дом - гей?
пока он занимается проведением интернета - главное, чтоб не п-с в самом наихудшем смысле.
Но как только они вместо разработки freebsd и прокладывания мне интернета начинают размахивать ущемленным членом - оба идут на...й, потому что они этим, стало быть, занялись _вместо_ работы. Разница понятна?
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|6.93, Аноним (93), 11:39, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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CoC Geek Feminism как и поведение ответственных за сообщество FreeBSD прямо противоречат декларируемым целям, открыто поддерживают расизм и сексизм.
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|2.21, kiwinix (?), 09:17, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Та ну он мог бы уже давным давно просто наблюдать как растет Linux и без него.. Тем более что у него есть люди которым он доверяет сопровождение ядра
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|2.15, DmA (??), 09:08, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–9 +/–
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Хорошо, что не расстреливает несогласных с ним, как Сталин :)
Есть оказывается большая разница, между обычным диктатором и великодушным :)
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|2.87, Аноним (87), 11:24, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Домогательства это ладно, может кому-то это и не нужно. Но троллить разрешить нужно всем! Как же тогда продуктивно работать?!
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|2.88, имя (?), 11:26, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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+Maintainers have the right and responsibility to remove, edit, or reject
+comments, commits, code, wiki edits, issues, and other contributions that are
+not aligned to this Code of Conduct, or to ban temporarily or permanently any
+contributor for other behaviors that they deem inappropriate, threatening,
+offensive, or harmful.
Неужели Линуса забанят?
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|1.28, Ник (??), 09:30, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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Человек, совершающий ошибки - явление обыденное. Человек, признающий свои ошибки и работающий над ними - великий человек. Желаю поскорее оправиться и вернуться к разработке. А требовательность, - я искренне в это верю, - обусловлена лишь собственным отношением к разрабатываемому продукту, в свете чего действительно неизбежной представляется демонстрация эмоций.
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|2.71, Аноним (71), 11:00, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Старческая деменция, когда человек забывает о времени и месте проведения ключевых мероприятий, не лечится.
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|3.78, myhand (ok), 11:10, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Старческая деменция, когда человек забывает о времени и месте проведения ключевых мероприятий, не лечится.
Ключевое, да. Где "these things are supposed to be discussed"?
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|3.63, myhand (ok), 10:52, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Линус против коде-оф-кондеца.
Вам, телепатам лучше знать. А в реальности - он там уже два года официально, хоть и в
более слабой форме.
> Одним раундом не должно ограничиться, будет весело.
Не факт, что дядинька вообще вернется. Хотя, кажется, он уже понял, что затеявшие эту
байду на такой исход вполне согласные.
> Не иначе опять пирмиссивщики клубничку про ядро подогнали.
Зришь в корень. А то некоторые всяким уважаемым организациям нехорошие жесты
показывалы. Куда это годится, в самом деле?
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|1.38, Отражение луны (ok), 09:52, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Ничего, отдохнет, переосмыслит, порелаксирует, а через пару месяцев после возвращения в проект снова начнет весело поносить людей, ибо, действительно, координировать даже небольшой проект довольно сложно, а координировать разработку целого ядра, когда вокруг нвидии и приличное количество идиотов - сложно крышей не поехать в принципе.
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|4.77, __yurkis__ (?), 11:09, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Ничего, сейчас наберут координаторов по квотам из меньшинств, и всё станет хорошо.
Любую идею могут довести до абсурда. Это для Вас новость?
Или давайте координатором поставим воооон того аутиста! Он же отлично кодит!
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|1.41, Василий Пупкинсон (?), 09:56, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Похоже, что человек разместивший новость как большинство пишущих так и не поняли сути произошедшего. CoC добавленный в ядро не имеет никакого отношения к равенству. Это рычаг политической идеологии который теперь будет использован для борьбы с инакомыслием и для увеличения влияния на проект. То что он был включён в один из самых важных open source проектов очень печально.
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|1.54, myhand (ok), 10:38, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Мда, хотелось думать что он будет последним бастионом перед раком sjw.
Ну что-ж, вот и все open-source движение официально поставили раком. GPL уже не моден, RMS - чудной дядька, которого ни в коем случае не надо слушать, все мало-мальски значимые проекты либо уже под прямым контролем корпораций, либо располагают закладками вроде CoC.
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|1.59, Василий Пупкинсон (?), 10:43, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+10 +/–
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Попробую разжевать про CoC для тех кто не в курсе. CoC не простой, а от "Contributor's Covenant" -- это движение созданное транс программистом (Coraline Ada), основным посылом которого является то, что меритократия это плохо. То есть эти люди на полном серьёзе считают, что ни качество кода, ни количество коммитов, ни полезность человека для проекта не являются столь важными как diversity.
Интересным аспектом их деятельности являетcя вера в то что CoC применим и вне проекта, то есть если вы когда-то где-то что-то написали или сказали, что можно считать нарушением CoC, то вы должны быть исключены из проекта. (Собственно в этом и задумка CoC -- всегда можно убрать неугодных.)
Говоря прямо -- это кучка бездарных фриков (в плохом смысле этого слова) которые уловили волну полит корректности и поняли, что на этом можно подняться. Много кода они не пишут, в основном это коммиты файлов с расширением ".md" в которых они поясняют что такое хорошо и что такое плохо.
Эти люди считают компетентность менее важной «прогрессивности» и уже поэтому включение CoC от Contributor's Covenant это плохая новость для тех кто любит Линукс.
Больше вы можете почитать по ссылкам:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coraline_Ada_Ehmke
https://postmeritocracy.org/
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|2.83, Bruce Perens (?), 11:15, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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…Написал человек, который не умеет читать. Reading and comprehension, слышали когда-нибудь? По ссылке совсем другое пишут, вообще-то.
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|3.100, Cradle (?), 11:51, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дистиллированная левая западная идеология, ничего не поделаешь, каждой голове свои тараканы. Линус кстати по политическим убеждениям тоже был довольно левым, как минимум в прошлом, но там скорее было советское влияние, да и все-таки время людей меняет.
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|1.79, Аноним (79), 11:12, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>making participation in our project and our community a harassment-free experience for everyone, regardless of...
>level of experience
>education
Ну классно придумали. Здравствуй, kdbus.
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|1.98, CAE (ok), 11:47, 17/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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"Линус слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, программистами, становится нетерпимым в должности координатора. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Линуса с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Линуса только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Линуса и Грега, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение." (c)
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|2.101, нах (?), 11:58, 17/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ты там это, осторожнее с такими цитатами. Не так давно всплыли _очень_ хорошо обоснованные подозрения, что писал первоисточник вовсе не тот, чья подпись на ней стояла.
И, очень похоже, не только его.
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