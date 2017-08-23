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23.08.2017 19:55  В рамках проекта D-Bus Broker развивается новая реализация шины D-Bus

Дэвид Герман (David Herrmann), в своё время разработавший шину обмена сообщениями Bus1 для ядра Linux, представил новый проект D-Bus Broker, в рамках которого предпринята попытка переосмысления D-Bus и создания новой реализации, устраняющей недостатки штатного демона D-Bus. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Мотивом создания новой реализации стала излишняя раздутость и переусложнённость dbus-daemon, в сочетании с обилием отражённых в системе отслеживания ошибок проблем - от неконтролируемого расходования памяти и пропадании сообщений, до возникновения взаимных блокировок и крахов процесса. Некоторые из проблем остаются нерешёнными до 7 лет, в большей части из-за того, что их принципиально невозможно устранить без нарушения гарантированной в dbus-daemon функциональности и существенных архитектурных изменений.

В отличие от Bus1 проект D-Bus Broker реализован целиком в пространстве пользователя, остаётся полностью совместим с эталонной реализацией D-Bus и может быть использован для прозрачной замены dbus-daemon. При этом новая реализация спроектирована с оглядкой на поддержку востребованной на практике функциональности и уделяет главное внимание работе по увеличению производительности и повышению надёжности. В D-Bus Broker также принципиально не реализованы функции, помеченные как устаревшие, и расширенные возможности, не отражённые в спецификации D-Bus.

Ключевые архитектурные изменения в D-Bus Broker:

  • Уход от идеи глобальной совместной шины (Shared Medium), к которой соединяются все обработчики сообщений и через которую осуществляется отправка сообщений. Вместо общей шины предложена концепция отдельных пиров, не имеющих глобального состояния. Когда какой-то пир отправляет сообщения, эта операция рассматривается как транзакция между отправителем и одной или несколькими точками назначения.
  • Отказ от использования дополнительных IPC-механизмов, так как D-Bus сам по себе является IPC и создание надстроек IPC над IPC приводит к появлению взаимных блокировок. Иными словами D-Bus Broker является самодостаточным процессом, который позволяет оперировать только локальными данными и не привязан к внешним обработчикам, таким как чтение файлов и обращение к NSS.
  • Учёт ресурсов в привязке к пользователям. Каждый ресурс и переданный в шину объект привязан к конкретному пользователю. Таким образом, существенно упрощается реализации ограничений и лимиты больше не привязываются к пиру (ограничения теперь зависят от активности каждого пользователя, а не от общей нагрузки на обработчик).
  • Воплощение принципа, что сообщение никогда не может быть потеряно без обработки ошибки. В случае возникновения проблем не допускается возникновения неопределённых ситуаций, каждая ошибка доставки должна быть выявлена и обработана, а в случае невозможности обработки ошибки процесс должен завершить свою работу, а не просто игнорировать возникшие проблемы.

Что касается высокой производительности D-Bus Broker, то её ценой является привязка к современным окружениям Linux - для своей работы проект требует наличия ядра Linux 4.10 и glibc 2.16, и принципиально не может быть использован в старых дистрибутивах Linux или в других ОС. Предоставляются опциональные компоненты для интеграции с systemd и SELinux. Обеспечивается работа только локального IPC без поддержки сетевого взаимодействия (при необходимости проброса на другой хост предлагается пробрасывать локальный сокет через SSH).

  1. Главная ссылка к новости (https://dvdhrm.github.io/rethi...)
  2. OpenNews: Для ядра Linux вместо kdbus предложен механизм межпроцессных коммуникаций Bus1
  3. OpenNews: Четвёртый выпуск реализации kdbus для ядра Linux
  4. OpenNews: Представлена реализация шины D-Bus, работающая на уровне Linux-ядра
  5. OpenNews: Проект systemd представил libsystemd-bus, собственную реализацию клиентской библиотеки D-Bus
  6. OpenNews: Выход D-Bus 1.0 ознаменовал стабилизацию API.
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: d-bus, bus
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  • 1.1, gogo, 20:39, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Звучит шикарно.
    Вот только обратная совместимость выглядит скорее пессимистично. Впрочем, не думаю, что  будут какие-то принципиально нерешаемые проблемы.
     
  • 1.2, Аноним, 20:44, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Поттеринг покусал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 21:40, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    systemd-dbusd
     
  • 2.10, Аноним, 21:41, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А Вы попробуйте разрабатывать под старые дистрибутивы Куда не ткни, не хватает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Аноним, 21:55, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В результате вместо 6 строк будет уже 12

    Ого, это же катастрофа!

     
     
  • 4.12, Аноним, 22:04, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Экстраполировать информацию и делать выводы не умеем?
     
     
  • 5.17, Elhana, 22:34, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Экстраполируя эту информацию, в питоне  когда-нибудь будет всего одна функция СделайТоЧтоЯХочу(), но работать оно будет только на самом последнем квантовом компьютере.

    Или можно написать 12 строчек, которые в итоге сделают тоже самое, может даже быстрее и оно будет работать у всех и на чем угодно.

     
     
  • 6.18, Аноним, 22:50, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дело даже не в этом не только в этом , а в том, что когда ты видишь эти строки,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Аноним, 22:05, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а еще, а еще!! нельзя например использовать тип auto, если нет с++11
     
     
  • 5.14, Аноним, 22:07, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я использую var. Например, var leftpad = require('leftpad').
     
  • 1.19, Аноним, 22:51, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    KISS ... весь текст скрыт [показать]
     

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