14.09.2018 04:53  Обновление LibreOffice 6.1.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.1.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.1 "fresh". Версия 6.1.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать одновременно сформированный выпуск LibreOffice 6.0.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает только исправление ошибок. В частности, в новой версии устранено 124 проблемы (RC1, RC2).



