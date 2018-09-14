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14.09.2018 04:53  Обновление LibreOffice 6.1.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.1.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.1 "fresh". Версия 6.1.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать одновременно сформированный выпуск LibreOffice 6.0.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает только исправление ошибок. В частности, в новой версии устранено 124 проблемы (RC1, RC2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.1
  3. OpenNews: Анализ степени внедрения LibreOffice на предприятиях и в госсекторе РФ
  4. OpenNews: За две недели загружено около миллиона копий LibreOffice 6.0
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 08:53, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Если у кого возникнут вопросы, пишите на профильный форум:
    http://forumooo.ru
    Спасибо!
     
     
  • 2.2, ded (??), 08:57, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он до сих пор работаетЪ?
     
     
  • 3.8, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 09:42, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а чего ему не работать?
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:16, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –7 +/
    > Форум
    > 2018
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:27, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Сейчас все модные ребята сидят в Пашином телеграме?
     
     
  • 4.7, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 09:41, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    телеграм канал LibreOffice-ru также есть, заходите
     
  • 3.10, Попугай Кеша (?), 10:41, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему бы и нет? Что такого в форумах? Расскажите
     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov (?), 10:51, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А почему бы и нет? Что такого в форумах? Расскажите

    Их пользователи.  Не понимают.  Что в них "тагоко".

     
  • 4.12, VladSh (?), 10:56, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Форумы доступны всем, а в телеграмах дрочеры, что пишут для себя и парочки таких же, как они.
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:01, 14/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то в 6.1 аппаратное ускорение недоступно стало. Это нормально?
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov (?), 11:26, 14/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то в 6.1 аппаратное ускорение недоступно стало. Это нормально?

    Невидиа-проблемы?  Абсолютно нормально.

     

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