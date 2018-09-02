02.09.2018 14:53  15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)

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|1.3, Фуррь (ok), 19:23, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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>15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)
>(участвует Леннарт Поттеринг)
Спасибо за уточнение, ибо "Ubuntu спасёт только снайпер" (с).
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|2.4, Фуррь (ok), 19:29, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Кстати, без упоминания Лёни новость просмотрели бы в 10 раз меньше людей, а так на ср@ч зайдут посмотреть, гг.
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|4.8, Фуррь (ok), 19:52, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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>чувак ... делает качественные штуки, которые юзают многие дистры/соф
Хорошее начало, зачёт!
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|2.7, Аноним84701 (ok), 19:51, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Спасибо за уточнение, ибо "Ubuntu спасёт только снайпер" (с).
Зачем же так кровожадно? Можно для начала попробовать тухлые яйца и гнилые помидоры.
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|1.5, ms (??), 19:35, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+5 +/–
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Ну, зачем вот срч разводить? Я, как ньюбей без денег, очень рад, что существуют такие волонтёрские конференции с крутыми ребятами. с радостью побегу туда.
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|1.9, linux (??), 20:03, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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> Участие бесплатное.
> Среди докладчиков:
> Леннарт Поттеринг (создатель PulseAudio, Avahi и systemd);
В России за такое дерут 20к, а тут бесплатно. Как такое возможно?
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|5.36, Avator (ok), 21:30, 02/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Честно говоря не поверил, полез смотреть.
Так и не понял за что они его внесли. Anna News помогал? Это преступлении? Совсем с ума посходили.
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