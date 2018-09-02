02.09.2018 14:53  15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)

15 сентября 2018 года в Киеве состоится ежегодная конференция разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения OSDNConf 2018. Участие бесплатное. Количество мест ограничено (сейчас осталось 63). Регистрация возможна до 14 сентября включительно. Среди докладчиков: Леннарт Поттеринг (создатель PulseAudio, Avahi и systemd);

Тобиас Мюллер (один из лидеров команды GNOME Bugsquad);

Кристиан Браунер (инженер из Canonical с докладом об FUSE в user namespaces);

Тайко Андерсен (технический эксперт из Cisco c рассказом об обработчиках системных вызовов в пространстве пользователя);

Роман Савоченко (автор OpenSCADA);

Андрей Шевченко (разработчик ядра из Intel с рассказом о типичных ошибках при попытках передачи кода в ядро Linux);

Игнат Корчагин (инженер из Cloudflare с докладом об использовании языка Go для решения системных задач).



