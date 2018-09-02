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02.09.2018 14:53  15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)

15 сентября 2018 года в Киеве состоится ежегодная конференция разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения OSDNConf 2018. Участие бесплатное. Количество мест ограничено (сейчас осталось 63). Регистрация возможна до 14 сентября включительно.

Среди докладчиков:

  • Леннарт Поттеринг (создатель PulseAudio, Avahi и systemd);
  • Тобиас Мюллер (один из лидеров команды GNOME Bugsquad);
  • Кристиан Браунер (инженер из Canonical с докладом об FUSE в user namespaces);
  • Тайко Андерсен (технический эксперт из Cisco c рассказом об обработчиках системных вызовов в пространстве пользователя);
  • Роман Савоченко (автор OpenSCADA);
  • Андрей Шевченко (разработчик ядра из Intel с рассказом о типичных ошибках при попытках передачи кода в ядро Linux);
  • Игнат Корчагин (инженер из Cloudflare с докладом об использовании языка Go для решения системных задач).


  1. Главная ссылка к новости (https://osdn.org.ua/...)
  2. OpenNews: Интервью с Леннартом Поттерингом в преддверии его выступления на конференции FOSDEM 2013
  3. OpenNews: Леннарт Поттеринг о вражде в сообществе разработчиков СПО
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг попытался развенчать типичные мифы о systemd
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Ключевые слова: osdn
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  • 1.1, Аноним (1), 19:14, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Удачи им там... Кроме Лёни и 2-3 надутых индюков никого не будет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:19, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как будто этого мало...
     
     
  • 3.29, привалило (?), 21:14, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    уже немало. так бывает
     
  • 1.3, Фуррь (ok), 19:23, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >15 сентября в Киеве пройдет конференция OSDN 2018 (участвует Леннарт Поттеринг)
    >(участвует Леннарт Поттеринг)

    Спасибо за уточнение, ибо "Ubuntu спасёт только снайпер" (с).

     
     
  • 2.4, Фуррь (ok), 19:29, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Кстати, без упоминания Лёни новость просмотрели бы в 10 раз меньше людей, а так на ср@ч зайдут посмотреть, гг.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:47, 02/09/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    зачем срaч вообще чувак за бесплатно конкретно с точки зрения юзеров опеннета ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Фуррь (ok), 19:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >чувак ... делает качественные штуки, которые юзают многие дистры/соф

    Хорошее начало, зачёт!

     
  • 2.7, Аноним84701 (ok), 19:51, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Спасибо за уточнение, ибо "Ubuntu спасёт только снайпер" (с).

    Зачем же так кровожадно? Можно для начала попробовать тухлые яйца и гнилые помидоры.


     
  • 1.5, ms (??), 19:35, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну, зачем вот срч разводить? Я, как ньюбей без денег, очень рад, что существуют такие волонтёрские конференции с крутыми ребятами. с радостью побегу туда.
     
  • 1.9, linux (??), 20:03, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Участие бесплатное.
    > Среди докладчиков:
    > Леннарт Поттеринг (создатель PulseAudio, Avahi и systemd);

    В России за такое дерут 20к, а тут бесплатно. Как такое возможно?

     
  • 1.10, JustCurious (?), 20:12, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо тебе огромное, opennet, и твоему каналу в телеграме! Очень вовремя! Чуть не пропустил такое событие и себя под носом.
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:41, 02/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Благодарю! Совсем было забыл о них!

    Привет Шигорину! Как бы я ни критиковал, в то же время благодарен за все усилия и дела.

     
     
  • 2.18, работник юникс (?), 20:42, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть съездит :)
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:56, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не пустят. В базе одной числится.
     
  • 2.20, Amazon (?), 20:46, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А Шигорин тут причём? Это наша конференция.
     
     
  • 3.21, Аноним (16), 20:48, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве он не был причастен?
     
     
  • 4.22, zzz (??), 20:50, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Найди фотографию Шигорина на их сайте :)
     
  • 4.23, СБУ (?), 20:52, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Шигорин в списке Миротворца. В случае его визита в Украину он будет задержан.
     
     
  • 5.36, Avator (ok), 21:30, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Честно говоря не поверил, полез смотреть.
    Так и не понял за что они его внесли. Anna News помогал? Это преступлении? Совсем с ума посходили.
     
     
  • 6.39, anonymous (??), 21:40, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Много языком трепал.
     
  • 4.25, Аноним (24), 20:57, 02/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На старых конференциях он был. Но времена уже не те.
     

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