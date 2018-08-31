31.08.2018 15:07  Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD

Разработчики FreeBSD сообщили о решении обеспечить поддержку порта с рабочим столом KDE 4 только до конца 2018 года, после чего KDE4 будет удалён из дерева портов. В качестве причины удаления упоминается прекращение сопровождения Qt 4 и проблемы с поддержанием в рабочем виде устаревшей кодовой базы KDE 4, написанной на языке C++ образца 2003 года, который не совсем корректно обрабатывается современным компилятором Clang.

Несмотря на то, что пользователям последнего выпуска FreeBSD 11.2 по умолчанию предлагался порт c KDE 4, разработчики сообщили, что четыре месяца назад в официальное дерево портов перенесены наработки проекта Area51 по портированию компоентов KDE 5 и свежего выпуска рабочего стола KDE Plasma. Для перехода с KDE 4 на KDE 5 пользователям даётся четыре месяца. Отмечается, что процесс миграции отлажен и проходит достаточно гладко, но возможно потребуется переконфигурировать почтовый клиент KMail и привыкнуть к новому браузеру Falkon.



