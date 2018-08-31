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31.08.2018 15:07  Объявлено о скором прекращении поддержки KDE 4 в портах FreeBSD

Разработчики FreeBSD сообщили о решении обеспечить поддержку порта с рабочим столом KDE 4 только до конца 2018 года, после чего KDE4 будет удалён из дерева портов. В качестве причины удаления упоминается прекращение сопровождения Qt 4 и проблемы с поддержанием в рабочем виде устаревшей кодовой базы KDE 4, написанной на языке C++ образца 2003 года, который не совсем корректно обрабатывается современным компилятором Clang.

Несмотря на то, что пользователям последнего выпуска FreeBSD 11.2 по умолчанию предлагался порт c KDE 4, разработчики сообщили, что четыре месяца назад в официальное дерево портов перенесены наработки проекта Area51 по портированию компоентов KDE 5 и свежего выпуска рабочего стола KDE Plasma. Для перехода с KDE 4 на KDE 5 пользователям даётся четыре месяца. Отмечается, что процесс миграции отлажен и проходит достаточно гладко, но возможно потребуется переконфигурировать почтовый клиент KMail и привыкнуть к новому браузеру Falkon.

  1. Главная ссылка к новости (https://euroquis.nl/bobulate/?...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland 1.16 и композитного сервера Weston 5.0
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.2
  4. OpenNews: Проект TrueOS трансформировался в обособленную ОС
  5. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.08
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, kde
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  • 1.2, A.Stahl (ok), 15:22, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    A KDE2? KDE2-то работать под freeBSD будет? Патчили же!
     
  • 1.3, Тайловый НеТвой (?), 15:23, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может выделят "руки" для ментейна порта с goldendict, а то больше года там нет изменений. А словарь нужный и очень мощный.
     
     
  • 2.4, . (?), 15:26, 31/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    дружище, это freebsd. Берешь свои руки, и выделяешь. Присылаешь патч. Если ответа нет - инциируешь смену майнтейнера, там это просто.

     
  • 1.5, Аноним (5), 15:30, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >написанной на языке C++ образца 2003 года, который не совсем корректно обрабатывается современным компилятором Clang.

    Если там валидный код, то это проблемы кланга, очевидно.

     
  • 1.6, RotarenegeD (?), 15:32, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    как пропатчить кде4 под фрибсд?
     
  • 1.7, Аноним (7), 15:38, 31/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Некро KDE4 не нужнл. После KDE5 на него без слёз не взглянешь
     

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