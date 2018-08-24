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24.08.2018 08:40  Релиз анонимной сети I2P 0.9.36 и C++-клиента i2pd 2.20 с поддержкой нового протокола

Состоялся релиз анонимной сети I2P 0.9.36 (эталонная реализация на Java), а также релиз i2pd 2.20 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++.

Новые версии примечательны добавлением поддержки нового транспортного протокола NTCP2. Новый протокол сделан на основе Noise Protocol Framework и дополнительно использует хэш HMAC-SHA256 и систему обмена ключами x25519 на основе эллиптических кривых. Главными особенностями NTCP2 являются возможность эффективно противостоять системам распознавания трафика (DPI) и снижение нагрузки на CPU в процессе работы.

Из-за применения более быстрых алгоритмов шифрования NTCP2 подходит для применения на маломощных встраиваемых устройствах, смартфонах и домашних маршрутизаторах. По сравнению с ранее предлагаемым протоколом NTCP в NTCP2 требуется определение не двух, а трёх ключей (ключ x25519, ключ для шифрования и ключ для цифровой подписи), а при доставке ключей используется несколько вызовов HMAC-SHA256. Кроме того, вместо ElGamal для согласования ключей применяется x25519, а для шифрования вместо связки AES-256-CBC/Adler32 используется AEAD/Chaha20/Poly1305. Для запутывания информации о длине пакета дополнительно используется SipHash.

NTCP2 будет включен по-умолчанию в следующем релизе I2P, но протестировать его можно уже сейчас, указав в конфигурации "i2np.ntcp2.enable=true". В I2P новый адрес NTCP2 задаётся в старом стиле с добавлением дополнительных параметров, что позволяет одновременно принимать соединения NTCP и NTCP2. В i2pd адрес NTCP2 определяется полностью отдельно от старого адреса NTCP.

Так же в релизе I2P 0.9.36 отмечаются следующие изменения:

  • Во встроенный торрент-клиент I2P Snark добавлен режим упорядоченной загрузки файлов, от первой части до последней;
  • Jetty обновлен до версии 9.2.25.v20180606;
  • Улучшена производительность основных транспортных протоколов;
  • Исправлен инсталлятор для Windows 10;
  • Исправлены мелкие ошибки и проведена оптимизация производительности.

I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Релиз i2pd 2.19, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  3. OpenNews: Доступен Whonix 14, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  5. OpenNews: Вышел новый релиз открытой анонимной сети I2P
  6. OpenNews: Релиз ветки 0.8 открытого клиента для анонимной I2P-сети
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: i2p
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  • 1.1, Kovri (?), 09:33, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Вот ещё форк этой штуки от Monero: https://getkovri.org/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:41, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    getkovri - думал спам! продают ковры
     
  • 2.3, Anon913 (?), 09:45, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Форк? А не реализация?
     
     
  • 3.5, Бледный (?), 10:05, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это именно форк i2pd. Правда, кроме переименовывания файлов и замены табов на пробелы он ничем не отличается.
     
     
  • 4.6, Fracta1L (ok), 10:17, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Внушительная работа в стиле Devuan
     
  • 2.18, J.L. (?), 12:52, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот ещё форк этой штуки от Monero: https://getkovri.org/

    если вы как-то с этим связаны - раскройте причину создания форка, почему исходный сервер i2p(d) вам не подошёл? почему вы не стали разрабатывать исходный проект для ваших требований? вы планируете создание из него аналог tox-core в tox-e ?

     
  • 1.4, Мимокрокодил (?), 10:03, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там уже больше полутора анона? Или ждем чебурнет?
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:47, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нужная вещь в странах типа США, Англии, Ирана, Китая и Сев. Кореи.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:09, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но только не в великой и могущей нашей матушки-родины России, у нас-то никто цензурой в сети не занимается и за репосты с комментариями никто не сажает.
     
     
  • 3.9, Stax (ok), 11:21, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Анализом трафика в сети с целью прислать штрафы или посадить у нас вроде действительно никто не занимается. В отличии от некоторых других стран.

    А про сажать за репосты и комментарии - это, конечно, не очень правильно, но не имеет *никакого* отношения к цензуре, анализу трафика и другим полулегальным методам. Там люди сами открыто создают профили, наполняют их личной информацией и кучей подробностей о себе, а потом там же рядом делают действия, которые оказывается очень просто интерпретировать как серьезные нарушения законов. Хоть общая ситуация и абсурдна, но с определенной точки зрения люди тут ССЗБ. Как минимум не читали, что Столлман писал про соц. сети и даже не думали головой.

     
  • 3.10, Аноним (-), 11:27, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Страны перечислены прямотоком: космос - мозг - opennet
     
     
  • 4.17, J.L. (?), 12:48, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Страны перечислены прямотоком: космос - мозг - opennet

    в таких комментариях стоило бы раскрывать вашу позицию более полно, а то я вижу комментарий прямотоком: космос - мозг - opennet

     
  • 1.11, Ващенаглухо (ok), 11:48, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Там надо соцсеть анонимную типа вконтакта создать :)
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:53, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После слова "соцсеть" можно было уже ничего не писать
     
  • 2.16, J.L. (?), 12:46, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там надо соцсеть анонимную типа вконтакта создать :)

    как я понимаю вам ничего не мешает развернуть например Hubzilla https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49022 и завернуть вход с i2p на этот сервер (дабы ваша Hubzilla хостилась для всех остальных неизвестно где)

     
  • 1.13, Аноним (-), 11:57, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все выгладит интересно, концептуально.. НО
    Нет нормального клиента и браузера. Нужен хороший толчок в виде финансирования и команду, чтобы форсировать вялотекущий процесс.
     
     
  • 2.14, AnonPlus (?), 12:25, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем вам не нравится https://github.com/PurpleI2P/i2pdbrowser ?
     
  • 1.15, J.L. (?), 12:35, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх
    > обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую
    > анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и
    > блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать
    > P2P-сети.

    i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?

    и вообще почему нет аналога tor поверх протокольного уровня i2p? это технически невозможно или руки ни у кого не дошли?

     
     
  • 2.20, Stax (ok), 13:01, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?

    Там из коробки идут сервисы типа осла, нескольких торрент-клиентов (хотя ставить чисто i2p торрент-клиент необязательно, в некоторых можно из коробки или через плагин использовать i2p) и т.п.

    Да, вы можете пустить ssh, клиент позволяет включить проксирование любой TCP-порта. Аналогично с VPN.

    Туннелирование UDP также доступно, но я не проверял, насколько хорошо это работает. Но в целом что с ssh, что с аудио-каналом вам будет несколько грустно, т.к. в i2p сети трафик проходит через кучу дополнительных узлов, прежде чем попадет в цель, что делает задержки очень высокими. И использовать для чего-либо не потокового это хоть в теории и возможно, но на практике вам это вряд ли понравится.

     
     
  • 3.23, J.L. (?), 13:29, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?
    > Да, вы можете пустить ssh, клиент позволяет включить проксирование любой TCP-порта. Аналогично
    > с VPN.
    > Туннелирование UDP также доступно, но я не проверял, насколько хорошо это работает.
    > Но в целом что с ssh, что с аудио-каналом вам будет
    > несколько грустно, т.к. в i2p сети трафик проходит через кучу дополнительных
    > узлов, прежде чем попадет в цель, что делает задержки очень высокими.
    > И использовать для чего-либо не потокового это хоть в теории и
    > возможно, но на практике вам это вряд ли понравится.

    для моих нужд меня бы устроил голос уровня сотового телефона и ssh уровня текстовой консоли (или текстового чата для месенджера)
    подскажите какой пинг между конечными точками выходит при VPN в среднем, и он равномерный или сильно скачет вверх и вниз?

     
     
  • 4.24, Онаним (?), 14:01, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пинг от 200мс до 180с, максимальную пропускную способность у себя видел 60 КБ\с, но то у меня с серым ИП и двумя натами провайдеров.
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 14:04, 24/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО задержки там должны быть из коробки Да не просто задержки, а рандомные зад... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 24/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да false i2p... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.22, J.L. (?), 13:11, 24/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> и вообще почему нет аналога tor поверх протокольного уровня i2p? это технически невозможно или руки ни у кого не дошли?
    > false.i2p

    простите, я опечатался, имел в виду tox а не tor

     
  • 1.19, Аноним (19), 13:00, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А как они проверяют эффективность Вот написали NTCP2 позволяет эффективно прот... весь текст скрыт [показать]
     

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