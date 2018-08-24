24.08.2018 08:40  Релиз анонимной сети I2P 0.9.36 и C++-клиента i2pd 2.20 с поддержкой нового протокола

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|3.5, Бледный (?), 10:05, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это именно форк i2pd. Правда, кроме переименовывания файлов и замены табов на пробелы он ничем не отличается.
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|2.18, J.L. (?), 12:52, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот ещё форк этой штуки от Monero: https://getkovri.org/
если вы как-то с этим связаны - раскройте причину создания форка, почему исходный сервер i2p(d) вам не подошёл? почему вы не стали разрабатывать исходный проект для ваших требований? вы планируете создание из него аналог tox-core в tox-e ?
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|2.8, Аноним (8), 11:09, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Но только не в великой и могущей нашей матушки-родины России, у нас-то никто цензурой в сети не занимается и за репосты с комментариями никто не сажает.
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|3.9, Stax (ok), 11:21, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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Анализом трафика в сети с целью прислать штрафы или посадить у нас вроде действительно никто не занимается. В отличии от некоторых других стран.
А про сажать за репосты и комментарии - это, конечно, не очень правильно, но не имеет *никакого* отношения к цензуре, анализу трафика и другим полулегальным методам. Там люди сами открыто создают профили, наполняют их личной информацией и кучей подробностей о себе, а потом там же рядом делают действия, которые оказывается очень просто интерпретировать как серьезные нарушения законов. Хоть общая ситуация и абсурдна, но с определенной точки зрения люди тут ССЗБ. Как минимум не читали, что Столлман писал про соц. сети и даже не думали головой.
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|4.17, J.L. (?), 12:48, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Страны перечислены прямотоком: космос - мозг - opennet
в таких комментариях стоило бы раскрывать вашу позицию более полно, а то я вижу комментарий прямотоком: космос - мозг - opennet
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|1.13, Аноним (-), 11:57, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Все выгладит интересно, концептуально.. НО
Нет нормального клиента и браузера. Нужен хороший толчок в виде финансирования и команду, чтобы форсировать вялотекущий процесс.
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|1.15, J.L. (?), 12:35, 24/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх
> обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую
> анонимность и изолированность. В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и
> блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать
> P2P-сети.
i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?
и вообще почему нет аналога tor поверх протокольного уровня i2p? это технически невозможно или руки ни у кого не дошли?
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|2.20, Stax (ok), 13:01, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?
Там из коробки идут сервисы типа осла, нескольких торрент-клиентов (хотя ставить чисто i2p торрент-клиент необязательно, в некоторых можно из коробки или через плагин использовать i2p) и т.п.
Да, вы можете пустить ssh, клиент позволяет включить проксирование любой TCP-порта. Аналогично с VPN.
Туннелирование UDP также доступно, но я не проверял, насколько хорошо это работает. Но в целом что с ssh, что с аудио-каналом вам будет несколько грустно, т.к. в i2p сети трафик проходит через кучу дополнительных узлов, прежде чем попадет в цель, что делает задержки очень высокими. И использовать для чего-либо не потокового это хоть в теории и возможно, но на практике вам это вряд ли понравится.
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|3.23, J.L. (?), 13:29, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> i2p позволяет поднять vpn/ssh/аудио-канал между точками в сети i2p? или возможен только протокол сообщений?
> Да, вы можете пустить ssh, клиент позволяет включить проксирование любой TCP-порта. Аналогично
> с VPN.
> Туннелирование UDP также доступно, но я не проверял, насколько хорошо это работает.
> Но в целом что с ssh, что с аудио-каналом вам будет
> несколько грустно, т.к. в i2p сети трафик проходит через кучу дополнительных
> узлов, прежде чем попадет в цель, что делает задержки очень высокими.
> И использовать для чего-либо не потокового это хоть в теории и
> возможно, но на практике вам это вряд ли понравится.
для моих нужд меня бы устроил голос уровня сотового телефона и ssh уровня текстовой консоли (или текстового чата для месенджера)
подскажите какой пинг между конечными точками выходит при VPN в среднем, и он равномерный или сильно скачет вверх и вниз?
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|4.24, Онаним (?), 14:01, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Пинг от 200мс до 180с, максимальную пропускную способность у себя видел 60 КБ\с, но то у меня с серым ИП и двумя натами провайдеров.
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|3.22, J.L. (?), 13:11, 24/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> и вообще почему нет аналога tor поверх протокольного уровня i2p? это технически невозможно или руки ни у кого не дошли?
> false.i2p
простите, я опечатался, имел в виду tox а не tor
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