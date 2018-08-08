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08.08.2018 18:01  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q3

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon Pro 18.Q3 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. В рамках AMD Radeon Pro в одном наборе интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов. Драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSE, основанные на коде из Mesa) теперь предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL. В новом выпуске добавлена поддержка Ubuntu 18.04 LTS и RHEL 7.5, а также исправлены накопившиеся ошибки.

  1. Главная ссылка к новости (https://support.amd.com/en-us/...)
  2. OpenNews: Выпуск набора видеодрайверов AMD Radeon 18.20
  3. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q2
  4. OpenNews: Компания AMD открыла код драйвера с реализацией API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro Adrenalin Edition 17.50
  6. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amd, firepro, driver
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  • 1.1, Аноним (1), 18:05, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если в игрушки под Wine собираетесь играть, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИТЬ!!!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:16, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А что тогда ставить?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 18:25, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не знаю как насчет вайна, но я играю в стиме в нативный l4d2 на xf86-video-amdgpu -- все отлично.
     
     
  • 4.14, asdasd (?), 21:11, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А ничего что новость не про xf86-video-amdgpu?
     
  • 4.26, Аноним (26), 00:15, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наступил тот самый момент, когда открытые драйвера стали намного лучше проприетарных.
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:40, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если wine-nine, а игра DirectX 9, то согласен. А если игра DX10 или 11, то не согласен. Впрочем, лично у меня DX10 и выше игр почти нет.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 20:43, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Например GTAV на dxvk на про версии зависает вместе с системой, вам точно это надо?)
     
     
  • 4.20, Аноним (6), 22:35, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На каком драйвере?
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:18, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а почему? И что ставить тогда?
     
     
  • 3.10, Джон Ленин (?), 20:06, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть встроенный AMDGPU, не PRO.

    На нём работает Gallium Nine и DXVK.

    PRO нужен тем, кто использует OpenCL

     
  • 2.25, RotarenegeD (?), 23:08, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Если в игрушки под Wine собираетесь играть, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
    > СТАВИТЬ!!!

    кто на карточках для рабочих станций в игрушки то играет?

    это же не amdgpu-pro драйвер для игровых видях.. это драйвер для фаерпро всяких..

     
  • 1.4, vz_2 (?), 18:34, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    открытого на многое хватает
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:39, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    AMD вы самые лучшие.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:12, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    да как завести Radeon HD 7670M на 18 04 чтобы OpenCL было работающим А не C... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:19, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://community.amd.com/community/support-forums
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:28, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    HD 7670M судя по инфе это Terascale 2, старая VLIW архитекрутра, помоему их подд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 21:49, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтоб не быть голословным, дисскусия на тему VLIW vs GCN в контексте OpenCL https://community.amd.com/thread/168029
     
  • 4.24, Аноним (6), 22:46, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну не знаю У меня Radeon 5850 выдавал 412 MH s на предельном разгоне - ни одна ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Анонн (?), 19:40, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно дружит с address sanetizer (ASAN)? А то в предыдущих версиях были ошибки.
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:02, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой смысл писать параллельно одни и теже жрова, почему разработчики не будут писать в open source, а создадут другую копию? Телеметрия?
     
     
  • 2.12, AnonPlus (?), 20:53, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поехали вы уже со своей телеметрией. Патенты и сторонний код.
     
  • 2.23, Аноним (6), 22:44, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Почитай вот эту новость https www opennet ru opennews art shtml num 42078 А т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним (17), 20:58, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А какая версия mesa положена в основу amdgpu all-open из Radeon Pro 18.Q3 ?
     
  • 1.19, getfr (?), 22:01, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    R9 270 поддержки по-прежнему нет.

    АМД !

    Горите в аду!

    Никогда у вас ни за что не куплю видеокарты. И процессоры.

    АМД теперь - жадные мрази и лохотронщики.

    Кое-как заработало на свободных в убунте 18.04 с подглюкиваниями.

    Но это все крайне прискорбно

     
     
  • 2.21, Аноним (6), 22:37, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У меня две R9 290 Tri-X, они прекрасно работают в Ubuntu LTS-версий В 14 04 сра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:39, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    R9 270 с древней архитектура, ставь radeon
     

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