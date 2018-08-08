08.08.2018 18:01  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q3

Компания AMD опубликовала выпуск набора драйверов AMD Radeon Pro 18.Q3 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. В рамках AMD Radeon Pro в одном наборе интегрированы открытый и проприетарный стеки драйверов. Драйверы amdgpu-pro и amdgpu-all-open (vulkan-драйвер RADV и OpenGL-драйвер RadeonSE, основанные на коде из Mesa) теперь предлагаются в одном пакете и пользователь на своё усмотрение может выбрать открытые или закрытые драйверы.

Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL. В новом выпуске добавлена поддержка Ubuntu 18.04 LTS и RHEL 7.5, а также исправлены накопившиеся ошибки.



