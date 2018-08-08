08.08.2018 18:01  Выпуск видеодрайвера AMD Radeon Pro 18.Q3

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|3.3, Аноним (3), 18:25, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не знаю как насчет вайна, но я играю в стиме в нативный l4d2 на xf86-video-amdgpu -- все отлично.
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|2.6, Аноним (6), 18:40, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если wine-nine, а игра DirectX 9, то согласен. А если игра DX10 или 11, то не согласен. Впрочем, лично у меня DX10 и выше игр почти нет.
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|2.25, RotarenegeD (?), 23:08, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Если в игрушки под Wine собираетесь играть, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
> СТАВИТЬ!!!
кто на карточках для рабочих станций в игрушки то играет?
это же не amdgpu-pro драйвер для игровых видях.. это драйвер для фаерпро всяких..
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|1.19, getfr (?), 22:01, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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R9 270 поддержки по-прежнему нет.
АМД !
Горите в аду!
Никогда у вас ни за что не куплю видеокарты. И процессоры.
АМД теперь - жадные мрази и лохотронщики.
Кое-как заработало на свободных в убунте 18.04 с подглюкиваниями.
Но это все крайне прискорбно
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