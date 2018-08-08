08.08.2018 17:33  Выпуск GNU LibreJS 7.15, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.15, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии частично переделан механизм загрузки и парсинга скриптов, что позволило добиться увеличения производительности и надёжности, а также упростило сопровождение кода. Переработан код с реализацией интерфейса пользователя, бэкендов обработки белых и чёрных списков, фильтрации HTTP-запросов. Из функциональных новшеств выделяется возможность назначения черных и белых списков в привязке к отдельным скриптам.



