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08.08.2018 17:33  Выпуск GNU LibreJS 7.15, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.15, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии частично переделан механизм загрузки и парсинга скриптов, что позволило добиться увеличения производительности и надёжности, а также упростило сопровождение кода. Переработан код с реализацией интерфейса пользователя, бэкендов обработки белых и чёрных списков, фильтрации HTTP-запросов. Из функциональных новшеств выделяется возможность назначения черных и белых списков в привязке к отдельным скриптам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.14, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
  3. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.11, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librejs
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  • 1.1, Аноним (1), 17:41, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >лицензия у скриптов

    Так бы и назвали NoScript

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:01, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ты что! Наверняка в NoScript есть куски проприетарного кода! Недопустимо!
    В который раз удостоверился, что со Столлманом что-то не так.
     
     
  • 3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:14, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хоть бы какая-нибудь корпорация зла написала дополнение, скрывающее новости про хрень, вторимую Столлманом в области блокирования или удаления чего-то, что он и его фонд считает несвободным.

    Ничего полезного не делают, им только блокировать и удалять подавай.

     
     
  • 4.22, IRASoldier (?), 20:48, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, проблема в самих фанах опен, фри и прочей либры - множество из них, помимо полезной информации, считает долгом запостить очередные продукты воображения гуру. Справедливости ради надо заметить, что на множестве информационных ресурсов по свободному софту в целом и Линуксу в частности, Столлман упоминается только мелким шрифтом в преамбулах "что такое свободный софт", а так - даже не прибавляют GNU к названию Линукс-дистрибутивов и ценные высказывания Столлмана просто игнорируют. И таких ресурсов всё больше.
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:54, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +4 +/
    То есть вставляешь в начале своих скриптов следующий кусок This file is NOT ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, IRASoldier (?), 20:56, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, именно всё - так Столлман пытается принудить кодеров "дарить код миру". На самом же деле - учитывая мизерное количество фанатичных GNUтиков, можно просто игнорировать его влажное желание: то, что сайт не будет нормально открываться у тех, кто поставил себе обсуждаемое расширение, это проблемы тех кретинов, которым нужны столлмановские ритуальные пляски, а не кодера.
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:00, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    "отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода"

    Звучит как веганство или сыроедение. Непонятно, больше вреда или пользы - зато повышенный ЧСВ.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:27, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > сыроедение
    > Столлман
    > Лекция в Университете Калгари
     
  • 2.10, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:28, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Два кофе этому господину.

    Самая точная аналогия, которую мне довелось видеть.

     
  • 2.11, Аноним (11), 18:31, 08/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И добровольный отказ от зондов с неконсервативными сексуальными практиками Это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Другой Аноним (?), 18:33, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так Столлман ничего не говорил о зондах. Его интересует только свободность лицензии, и ничего более.
     
  • 3.16, Аноним (16), 19:39, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если зонд с открытыми исходниками (ну как у андроида) он вполне богоприятный.
     
  • 2.12, Аноним (9), 18:31, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    О чем, собственно, и говорил Торвальдс, называя РМС "экстремистом в мире свободного ПО".
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:05, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    GNUScript
     
  • 1.7, anonymous (??), 18:10, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя

    И все мы знаем этого пользователя!

     
  • 1.18, Аноним (18), 20:00, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это расширение ломает работу opennet, нафига оно нужно?
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:36, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А то при помощи свободного кода нельзя шпионить за пользователями или хотя бы собирать маркетинговкую статистику. Святой Игнуциус давно отстал от жизни.
     
  • 1.20, Аноним (20), 20:43, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наку^WЗачем оно, простите нужно? Ломать верстку на страницах?
     
     
  • 2.23, IRASoldier (?), 20:51, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так ради Свободы же чего только не сломают её истинные и непримиримые поборники.
     
     
  • 3.26, Аноним (19), 22:02, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так движется прогресс: сначала приходится двигать так, чтобы искры из глаз, а потом чинить лопнувшее гнильё.
     
  • 1.25, devil (??), 22:01, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Во имя свободы, мы построим вокруг себя железную клетку, чтобы эти несвободные к нам не пролезли!
     
     
  • 2.27, Аноним (19), 22:03, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Роды нового всегда болезненны.
     

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