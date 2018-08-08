08.08.2018 17:33  Выпуск GNU LibreJS 7.15, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

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|2.5, Аноним (5), 18:01, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ты что! Наверняка в NoScript есть куски проприетарного кода! Недопустимо!
В который раз удостоверился, что со Столлманом что-то не так.
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|3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:14, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Хоть бы какая-нибудь корпорация зла написала дополнение, скрывающее новости про хрень, вторимую Столлманом в области блокирования или удаления чего-то, что он и его фонд считает несвободным.
Ничего полезного не делают, им только блокировать и удалять подавай.
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|4.22, IRASoldier (?), 20:48, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну, проблема в самих фанах опен, фри и прочей либры - множество из них, помимо полезной информации, считает долгом запостить очередные продукты воображения гуру. Справедливости ради надо заметить, что на множестве информационных ресурсов по свободному софту в целом и Линуксу в частности, Столлман упоминается только мелким шрифтом в преамбулах "что такое свободный софт", а так - даже не прибавляют GNU к названию Линукс-дистрибутивов и ценные высказывания Столлмана просто игнорируют. И таких ресурсов всё больше.
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|2.24, IRASoldier (?), 20:56, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да, именно всё - так Столлман пытается принудить кодеров "дарить код миру". На самом же деле - учитывая мизерное количество фанатичных GNUтиков, можно просто игнорировать его влажное желание: то, что сайт не будет нормально открываться у тех, кто поставил себе обсуждаемое расширение, это проблемы тех кретинов, которым нужны столлмановские ритуальные пляски, а не кодера.
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|1.4, Аноним (4), 18:00, 08/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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"отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода"
Звучит как веганство или сыроедение. Непонятно, больше вреда или пользы - зато повышенный ЧСВ.
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|3.26, Аноним (19), 22:02, 08/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Так движется прогресс: сначала приходится двигать так, чтобы искры из глаз, а потом чинить лопнувшее гнильё.
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