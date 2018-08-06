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06.08.2018 13:26  Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0

Спустя 16 месяцев с момента публикации прошлого значительного выпуска состоялся релиз почтового клиента Thunderbird 60, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Новый выпуск примечателен переходом на технологию WebExtensions вместо XUL, задействованием нового web-движка Quantum и адаптацией новых элементов интерфейса, предложенных пользователям в Firefox 57. Thunderbird 60 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 60.

Основные изменения:

  • Новое оформление интерфейса пользователя, основанное на макетах, подготовленных в рамках проекта Photon, в том числе задействованы прямоугольные кнопки для вкладок;
  • Включение в состав основной кодовой базы Thunderbird календаря-планировщика Lightning. В календаре добавлена возможность копирования, вырезания и удаления выделенных записей или серий повторяющихся событий. Добавлена опция для отображения местоположения проведения мероприятия в обзорах событий дня и недели. Реализована возможность отправки сообщений с напоминанием о встречах вместо отображения всплывающего уведомления;
  • Добавлена команда для создания сообщений из шаблонов (Message from Template) и команда редактирования шаблонов;
  • При подведении курсора к адресатам в полях To/Cc/Bcc теперь появляется кнопка для быстрого удаления адреса получателя;
  • В процессе написания сообщения или при нажатии Alt+M обеспечен вывода панели управления вложениями. В случае наличие вложений, панель теперь невозможно скрыть для защиты от случайной отправки вложений. В процессе редактирования сообщения добавлена возможность изменения порядка прикрепления вложений;
  • Реализована возможность преобразования хранилища писем из формата mbox в maildir и наоборот (возможность пока экспериментальная и требует изменения настройки mail.store_conversion_enabled);
  • По умолчанию включена поддержка тем оформления на базе WebExtension;
  • Возможность изменения языка проверки правописания в строке статуса;
  • В чате предложено несколько встроенных тем оформления сообщений. Имена участников в сообщениях теперь подсвечиваются цветами, аналогичными тем, что используются в списке участников;
  • Возможность настройки начального каталога для окна с адресной книгой;
  • Поддержка настройки индивидуального интервала обновления ленты новостей;
  • В настройках появилась возможность переопределения правил системной локали, например, в английской сборке Thunderbird теперь можно включить использование русских правил форматирования;
  • Добавлена поддержка универсальной двухфакторной аутентификации FIDO U2F;
  • При нахождении в online обеспечен вывод предложения о проведении операции упаковки папок в IMAP;
  • Из менеджера дополнений убрана возможность настройки дополнений. Настройка теперь производится через меню "Tools / Add-on Options";
  • Адрес для указания в SMTP-команде "MAIL FROM" теперь берётся из поля From, а не из настроек аутентификации. Для возвращения старого поведения добавлена опция mail.smtp.useSenderForSmtpMailFrom;
  • В процессе ввода адреса в адресной книге совпадения теперь выделяются жирным шрифтом;
  • При использовании команды редактирования с созданием нового сообщения ("Edit As New Message") теперь применяется формат, заданный в настройках по умолчанию (HTML, голый текст), а не формат из исходного сообщения;
  • Улучшено преобразование голого текста в HTML;
  • В режиме редактирования черновика ("Edit Draft") теперь можно использовать клавишу Shift для преобразования HTML в текст или обратно;
  • При прикреплении сообщения через интерфейс drag&drop, тема сообщения теперь устанавливается идентично названию вложения;
  • При первом запуске обеспечен показ диалога настройка учётной записи;
  • Добавлена поддержка новых технологий прокси, например, теперь поддерживается дополнение FoxyProxy;
  • В случае сбоя при сохранении отправляемого сообщения в IMAP, сообщение сохраняется в локальном хранилище;
  • Для кодирования сообщений задействован код на языке Rust;
  • Улучшены средства для работы с фотографиями в адресной книге. Фотографии могут быть добавлены в режиме drag&drop. Копии всех фотографий сохраняются в профиле Thunderbird.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.thunderbird.net/en...)
  2. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  3. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 52.9.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.1, DmA (??), 13:32, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >>календаря-планировщика Lightning.

    наконец-то спустя 59 выпусков Thunderbird перестанет спршивать при запуске отключить ли плагин Lightning? И то радость, не придётся его больше отключать  :)

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:05, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В любом случае плагин outlook exchange для Календаря точно работать не будет. Придется не обновляться.
     
  • 1.2, AnPoz (ok), 13:41, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    да будет Rust
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:44, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    сейчас в трей нечем свернуть(
     
  • 1.4, Gaben (?), 13:46, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Встроенный календарь-планировщик... даже не знаю. В KDE есть KOrganizer, да и наверно в любой ОС есть встроенный органайзер.
     
     
  • 2.5, тоже Аноним (ok), 13:51, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он еще и нужен, мягко говоря, не всем.
     
     
  • 3.7, Gaben (?), 13:54, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Это да, обычно люди не используют такие вещи, чаще какой-нить чек-лист на холодильнике (в улчшем случае) или все в голове, а программы специальные используют единицы (хотя это не делает их менее полезными).
     
     
  • 4.57, Crazy Alex (ok), 17:54, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В ынтырпрайзах (и вообще в бизнесе большем, чем два ларька) - абсолютно необходимая вещь
     
     
  • 5.61, Catwoolfii (ok), 18:08, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В крупных энтерпрайзах многие используют бумажные ежедневники
     
  • 2.6, 123 (??), 13:53, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >да и наверно в любой ОС есть встроенный органайзер.

    Да что там органайзер и почтовики свои из коробки идут.

     
  • 2.20, Owlet (?), 14:30, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В корпоративной среде календарь обычно тесно интегрирован с почтой.
     
  • 2.34, abi (?), 15:30, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это там где MySQL базу просят поставить или тормозить на Sqlite ? :P
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 17:31, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня в kubuntu ни о чем таком не просили, органайзер юзаю 4 года, не тормозит.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:54, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему почтовые клиенты или на браузерном движке, или консольные?
     
     
  • 2.9, тоже Аноним (ok), 14:01, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Потому что никому не уперлось писать с нуля программу, реализующую ровно тот же функционал, который успешно покрывается открытым движком браузера.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 18:06, 06/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Копай глубже - зачем вообще нужны почтовые клиенты, если существует гмейл Это н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, ogj204gj2g2 (?), 18:16, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Копай глубже - зачем вообще нужны почтовые клиенты, если существует гмейл?
    > Это ностальгия по 90м с диалапом, когда тарификация повременная и надо выкачать
    > почту, а смотреть ее в оффлайне?
    > Почему оно еще живо и даже обновляется?

    Потому что это удобно. В трее висит приложение, которое делает, что мне нужно, а не дяде.
    И обрабатывать/работать с письмами в большом кол-ве тоже в клиенте удобно, а не в вебе.

     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 14:03, 06/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –29 +/
    Потому что почтой в огромных масштабах таких, когда без спец программы уже нику... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, dmg (?), 14:12, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    вы про корпоративную переписку забыли? когда письмо является подтверждением-согласованием внутри системы документооборота
     
     
  • 4.16, тоже Аноним (ok), 14:13, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это же тролль.
    Для его работы почта не нужна, значит, можно смело делать обобщения про два письма в неделю.
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 14:34, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ничоси ты прям ньюфаг, что почтой не пользуешься. Я вот сейчас говняю для стартапчика - и писем сваливается по 50 штук в день, не считая всяких алертов от амазона, логгли и прочих. Почту можно прочитать находясь за компом, с телефоном на толчке или из интернет-кафе в Нигерии с диалапом. Для корпоративной переписки, если не требуется срочность, имейл - идеальная вещь.
     
     
  • 4.58, Crazy Alex (ok), 17:57, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для общения людей во многих случаях - тоже. Потому что есть у всех (а не у одного вконтктик, у другого фейсбук, у третьего телеграм) и позволяет наладить хранение/поиск/сортировку в любых желаемых масштабах.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:08, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не все. Evolution, KMail, Claws Mail, Sylpheed.
     
     
  • 3.24, null (??), 15:01, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Trojita
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:25, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он же вроде не поддерживает несколько почтовых аккаунтов?!
     
  • 2.40, Другой (?), 15:57, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему почтовые клиенты или на браузерном движке, или консольные?

    Sylpheed

     
  • 2.42, Почти аноним (?), 16:28, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же обычный Outlook?
     
  • 1.11, дядя Витя (?), 14:05, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня до сих пор 17.0.8 версия
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 14:09, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему?
     
     
  • 3.14, дядя Витя (?), 14:10, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так нормально работает, зачем обновлять
     
  • 1.17, Аноним (-), 14:14, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    гуднайт свиит прынс
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 14:21, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ??
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 14:28, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    https://www.google.com/search?q=good+night+sweet+prince

    а вот и поколение еге подвалило

     
     
  • 4.23, koblin (ok), 14:49, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    просто не все смотрели "Большой Лебовски"
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:14, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > просто не все смотрели "Большой Лебовски"

    ---
    Горацио

                         Почил высокий дух. - Спи, милый принц.
                         Спи, убаюкан пеньем херувимов!
    ---

     
     
  • 6.33, Аноним (33), 15:28, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надмозги в треде! Шекспира или в оригинале, или никак.

    Now cracks a noble heart.—Good night, sweet prince,
    And flights of angels sing thee to thy rest!

     
     
  • 7.35, Andrey Mitrofanov (?), 15:32, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надмозги
    > Now cracks

    Малыши, не ссорьтися!  Все, кому "надо", уже сходили по гуглессылке на луркоморье сходили.  //Не все вернулись ещё, да, но они не много пропустили.

     
     
  • 8.56, Аноним (33), 17:40, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Андрюша, тяжело дается оригинал? Держи американскую адаптацию для самых маленьких:

    Now a noble heart is breaking. Good night, sweet prince.
    May hosts of angels sing you to sleep.

     
  • 4.55, Аноним (-), 17:38, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну смотрел я это гомно. Почему я должен помнить каждый шлак?
     
     
  • 5.62, Аноним (28), 18:11, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну смотрел я это гомно. Почему я должен помнить каждый шлак?

    Потому что это из Шекспира. Мировая классика и все такое.


     
  • 1.22, zzz (??), 14:38, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вё, XP, давай, до свидания?
     
  • 1.26, dontbelieveinghosts (ok), 15:08, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cломали темную тему, трей, ublock + по какой-то неведомой мне причине птиц начинает заметно подлагивать и тормозить (загрузка 4-х ядер на 20-25%) при скроллинге списка писем даже при относительно небольшом их количестве в папке(~2000штук).
    Видимо пока искать альтернативу
     
  • 1.27, Аноним (27), 15:10, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поставил птицу пользователю в офис на время, пользователь чуть не вскрылся Пост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Dmr (??), 15:21, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    С AVP Касперского как будут все это уживаться? А то разработчики Касперского что-то такого натворили в базах, что Thunderbird стала периодически подвисать.
    И еще интересует - Thunderbird использует секционирование таблиц? Интересует из-за того, что на некоторых компьютерах из-за малого количества свободного места становится практически невозможно сжать базу - выдается информация о недостаточном количестве свободного места.
     
     
  • 2.32, 123 (??), 15:27, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >AVP Касперского
    >пользоваться maleware от дяди Жени в 2018 году
     
     
  • 3.36, Andrey Mitrofanov (?), 15:32, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>AVP Касперского
    >>пользоваться maleware от дяди Жени в 2018 году

    Айяйяй, гоздеп зпаругает[I]!

     
     
  • 4.49, 123 (??), 16:52, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Айяйяй, гоздеп зпаругает!
    > Подразумевает что я предлагаю вместо maleware от дяди Жени юзать maleware от АНБ
     
  • 1.31, iPony (?), 15:25, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как emoji под этим в линуксах? 😒
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:42, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот лично мне очень не хватает грамотного экспорта/импорта
    учетных записей, всех писем и записной книги в одном флаконе.
    Копирование папки профиля - не вариант.
    Неужели я один такой...
     
     
  • 2.39, хрю (?), 15:56, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    напиши плагин. плакать об отсутствии функционала в открытых продуктах это на выньфак или на лор.
     
     
  • 3.60, Crazy Alex (ok), 18:07, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже было расширение. А теперь нет.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:50, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Копирование папки профиля - не вариант.

    почему не вариант? Там база хранится в unix mail format. Индексы отдельно.

     
  • 1.38, Аноним (38), 15:49, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё. Не обновляюсь.
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:03, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А где собственно взять последнюю версию? И в репозиториях, и при попытке прямого скачивания tar.gz из официального сайта предлагается 52.9.1.
     
     
  • 2.43, axeL (?), 16:29, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/60.0/
     
  • 1.44, Аноним (44), 16:40, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    поддерживает EWS?
     
  • 1.45, Аноним (45), 16:46, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    64 битная версия стабильно работает?
     
  • 1.46, Alex_hha (?), 16:49, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > в том числе задействованы прямоугольные кнопки для вкладок

    ну все, теперь то заживем

     
  • 1.48, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:51, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >вместо XUL

    И ты, Брут...

     
  • 1.53, Аноним (45), 17:36, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Thunderbird 60.0 для винды при заходе в справка -> о mozilla thunderbird через обновы бесконечно пытается обновится до версии, которая в update.version подписана, как 60.1.1.
     

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