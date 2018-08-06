06.08.2018 13:26  Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0

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|1.1, DmA (??), 13:32, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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>>календаря-планировщика Lightning.
наконец-то спустя 59 выпусков Thunderbird перестанет спршивать при запуске отключить ли плагин Lightning? И то радость, не придётся его больше отключать :)
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|2.51, Аноним (51), 17:05, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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В любом случае плагин outlook exchange для Календаря точно работать не будет. Придется не обновляться.
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|3.7, Gaben (?), 13:54, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Это да, обычно люди не используют такие вещи, чаще какой-нить чек-лист на холодильнике (в улчшем случае) или все в голове, а программы специальные используют единицы (хотя это не делает их менее полезными).
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|2.6, 123 (??), 13:53, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>да и наверно в любой ОС есть встроенный органайзер.
Да что там органайзер и почтовики свои из коробки идут.
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|2.9, тоже Аноним (ok), 14:01, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Потому что никому не уперлось писать с нуля программу, реализующую ровно тот же функционал, который успешно покрывается открытым движком браузера.
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|4.63, ogj204gj2g2 (?), 18:16, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Копай глубже - зачем вообще нужны почтовые клиенты, если существует гмейл?
> Это ностальгия по 90м с диалапом, когда тарификация повременная и надо выкачать
> почту, а смотреть ее в оффлайне?
> Почему оно еще живо и даже обновляется?
Потому что это удобно. В трее висит приложение, которое делает, что мне нужно, а не дяде.
И обрабатывать/работать с письмами в большом кол-ве тоже в клиенте удобно, а не в вебе.
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|3.15, dmg (?), 14:12, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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вы про корпоративную переписку забыли? когда письмо является подтверждением-согласованием внутри системы документооборота
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|3.21, НяшМяш (ok), 14:34, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ничоси ты прям ньюфаг, что почтой не пользуешься. Я вот сейчас говняю для стартапчика - и писем сваливается по 50 штук в день, не считая всяких алертов от амазона, логгли и прочих. Почту можно прочитать находясь за компом, с телефоном на толчке или из интернет-кафе в Нигерии с диалапом. Для корпоративной переписки, если не требуется срочность, имейл - идеальная вещь.
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|4.58, Crazy Alex (ok), 17:57, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для общения людей во многих случаях - тоже. Потому что есть у всех (а не у одного вконтктик, у другого фейсбук, у третьего телеграм) и позволяет наладить хранение/поиск/сортировку в любых желаемых масштабах.
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|5.28, Аноним (28), 15:14, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> просто не все смотрели "Большой Лебовски"
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Горацио
Почил высокий дух. - Спи, милый принц.
Спи, убаюкан пеньем херувимов!
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|6.33, Аноним (33), 15:28, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Надмозги в треде! Шекспира или в оригинале, или никак.
Now cracks a noble heart.—Good night, sweet prince,
And flights of angels sing thee to thy rest!
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|7.35, Andrey Mitrofanov (?), 15:32, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Надмозги
> Now cracks
Малыши, не ссорьтися! Все, кому "надо", уже сходили по гуглессылке на луркоморье сходили. //Не все вернулись ещё, да, но они не много пропустили.
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|8.56, Аноним (33), 17:40, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Андрюша, тяжело дается оригинал? Держи американскую адаптацию для самых маленьких:
Now a noble heart is breaking. Good night, sweet prince.
May hosts of angels sing you to sleep.
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|5.62, Аноним (28), 18:11, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну смотрел я это гомно. Почему я должен помнить каждый шлак?
Потому что это из Шекспира. Мировая классика и все такое.
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|1.26, dontbelieveinghosts (ok), 15:08, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Cломали темную тему, трей, ublock + по какой-то неведомой мне причине птиц начинает заметно подлагивать и тормозить (загрузка 4-х ядер на 20-25%) при скроллинге списка писем даже при относительно небольшом их количестве в папке(~2000штук).
Видимо пока искать альтернативу
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|1.29, Dmr (??), 15:21, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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С AVP Касперского как будут все это уживаться? А то разработчики Касперского что-то такого натворили в базах, что Thunderbird стала периодически подвисать.
И еще интересует - Thunderbird использует секционирование таблиц? Интересует из-за того, что на некоторых компьютерах из-за малого количества свободного места становится практически невозможно сжать базу - выдается информация о недостаточном количестве свободного места.
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|4.49, 123 (??), 16:52, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Айяйяй, гоздеп зпаругает!
> Подразумевает что я предлагаю вместо maleware от дяди Жени юзать maleware от АНБ
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|1.37, Аноним (37), 15:42, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Вот лично мне очень не хватает грамотного экспорта/импорта
учетных записей, всех писем и записной книги в одном флаконе.
Копирование папки профиля - не вариант.
Неужели я один такой...
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|2.39, хрю (?), 15:56, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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напиши плагин. плакать об отсутствии функционала в открытых продуктах это на выньфак или на лор.
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|2.47, Аноним (47), 16:50, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Копирование папки профиля - не вариант.
почему не вариант? Там база хранится в unix mail format. Индексы отдельно.
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|1.53, Аноним (45), 17:36, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Thunderbird 60.0 для винды при заходе в справка -> о mozilla thunderbird через обновы бесконечно пытается обновится до версии, которая в update.version подписана, как 60.1.1.
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