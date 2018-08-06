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06.08.2018 08:37  Релиз видеоредактора Shotcut 18.08

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.08, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске добавлен новый видеофильтр "Unpremultiply Alpha" для корректировки сведения видеоклипов с областями прозрачности и разным фоновым цветом. В панель контроля за выполнением работ добавлено отображение тайм-кода сбоя в случае неудачного завершения процесса экспорта.



  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.07 и бета-выпуск Kdenlive 18.08
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.06
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1, Аноним (1), 08:46, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Где же ты, Мовави для Linux.
     
     
  • 2, denmatv94 (?), 09:05, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    KDEEnlive не?))
     
  • 3, имя (?), 09:31, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    это что они там снимали...?
     
  • 4, Аноним (4), 09:33, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Юзаю купленный Vegas Movie Studio.
     
  • 5, Аноним (5), 09:46, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Юзаю Blender. В отличие от kdenlive, хотя бы не вылетает.
     

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