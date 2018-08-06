06.08.2018 08:37  Релиз видеоредактора Shotcut 18.08

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.08, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске добавлен новый видеофильтр "Unpremultiply Alpha" для корректировки сведения видеоклипов с областями прозрачности и разным фоновым цветом. В панель контроля за выполнением работ добавлено отображение тайм-кода сбоя в случае неудачного завершения процесса экспорта.