20.07.2018 20:44  Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по обеспечению переносимости данных

Компании Google, Microsoft, Twitter и Facebook анонсировали совместную инициативу Data Transfer Project (DTP), в рамках которой развивается набор спецификаций, моделей данных, протоколов и открытых фреймворков для организации переноса данных между провайдерами разных online-сервисов. Развиваемые в рамках проекта клиентские и серверные библиотеки, API, адаптеры переноса данных и аутентификации распространяются под лицензией Apache 2.0.

Проект предоставит пользователю возможность экспортировать архивы электронной почты, мгновенных сообщений, адресной книги, фотографий, видео и других видов данных из online-сервиса одного провайдера и напрямую импортировать их в сервис другого провайдера без промежуточного копирования данных на свой компьютер. Потребность в переносе данных может возникнуть например при смене сервисов в результате несогласия с политикой или недостаточной функциональностью, при желании опробовать в работе новый сервис или для создания резервной копии данных в другом сервисе.

На стороне каждого сервиса устанавливаются специальные адаптеры, преобразующие специфичные для сервиса API в подмножество стандартизированных форматов, поддерживаемых любым участником. В настоящее время подготовлены и согласованы адаптеры для семи различных провайдеров, охватывающих пять разных типов пользовательских данных. В частности обеспечена поддержка переноса фотографий, почтовых сообщений, контактов, календаря-планировщика и задач между провайдерами Google, Microsoft, Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk и Smugmug.

Перенос данных из одного сервиса в другой осуществляется с использованием имеющейся инфраструктуры и механизмов авторизации, таких как OAuth. При этом аутентификация учетной записи каждого сервиса производится независимо, а данные передаются через шифрованный канал связи в виде зашифрованного архива. Для каждой передачи генерируется новый ключ шифрования и применяется режим совершенной прямой секретности (PFS, Perfect Forward Secrecy), при котором компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс.