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20.07.2018 20:44  Google, Microsoft, Twitter и Facebook основали проект по обеспечению переносимости данных

Компании Google, Microsoft, Twitter и Facebook анонсировали совместную инициативу Data Transfer Project (DTP), в рамках которой развивается набор спецификаций, моделей данных, протоколов и открытых фреймворков для организации переноса данных между провайдерами разных online-сервисов. Развиваемые в рамках проекта клиентские и серверные библиотеки, API, адаптеры переноса данных и аутентификации распространяются под лицензией Apache 2.0.

Проект предоставит пользователю возможность экспортировать архивы электронной почты, мгновенных сообщений, адресной книги, фотографий, видео и других видов данных из online-сервиса одного провайдера и напрямую импортировать их в сервис другого провайдера без промежуточного копирования данных на свой компьютер. Потребность в переносе данных может возникнуть например при смене сервисов в результате несогласия с политикой или недостаточной функциональностью, при желании опробовать в работе новый сервис или для создания резервной копии данных в другом сервисе.

На стороне каждого сервиса устанавливаются специальные адаптеры, преобразующие специфичные для сервиса API в подмножество стандартизированных форматов, поддерживаемых любым участником. В настоящее время подготовлены и согласованы адаптеры для семи различных провайдеров, охватывающих пять разных типов пользовательских данных. В частности обеспечена поддержка переноса фотографий, почтовых сообщений, контактов, календаря-планировщика и задач между провайдерами Google, Microsoft, Twitter, Flickr, Instagram, Remember the Milk и Smugmug.

Перенос данных из одного сервиса в другой осуществляется с использованием имеющейся инфраструктуры и механизмов авторизации, таких как OAuth. При этом аутентификация учетной записи каждого сервиса производится независимо, а данные передаются через шифрованный канал связи в виде зашифрованного архива. Для каждой передачи генерируется новый ключ шифрования и применяется режим совершенной прямой секретности (PFS, Perfect Forward Secrecy), при котором компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс.



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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: import, export
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  • 1.1, Аноним (1), 21:03, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ага, они хотят чтобы пользователи сами данные о себе сортировали?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:06, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Каждый должен доложить о себе по всей форме.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:14, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Интересно как это будет работать в правовых реалиях у нас, имея постановление № 445 (от 12.04.2018) ?
    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804190032
     
     
  • 2.5, Сергей (??), 21:52, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Кому какое дело до какого постановления в стране, где существование открытого интернета находиться под вопросом?
     
  • 1.4, RotarenegeD (?), 21:17, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    нужная вещ.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:54, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что мешает почту просто по pop3/imap вытянуть?..
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:57, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем вот это вот все?? нормальный человек разместит нужные ему (на самом деле) данные на своей локальной машине. и места еще останется дохрена.
     
     
  • 2.9, Алконим (?), 22:06, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бабки за нового юзера.
     
  • 1.8, paulus (ok), 21:59, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По ходу просто объединят базы пользователей всех сервисов... ;)
     

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