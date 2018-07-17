17.07.2018 20:25  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 34

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 34, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования.

Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 34:

Добавлены новые версии с устранением уязвимостей: ProFTPD 1.3.6, git 2.15.2, Firefox 52.9.0esr, p7zip, gnupg, dtrace, COMSTAR sbd module, Apache APR 1.5;

Обновлены версии программ: GCC 7.3, OpenLDAP 2.4.45, dejagnu 1.6;

Улучшена пропускная способность при использовании сетевых адаптеров Fortville;

Решены проблемы с загрузкой на системах x86 при использовании загрузчика GRUB.

Одновременно с Solaris 11.3 SRU 34 сформирован новый бета выпуск Solaris 11.4 Open Beta Refresh 2, в котором обновлены версии 56 библиотек и утилит, а также добавлена техника KPTI (Kernel Page Table Isolation) для защиты от уязвимости Meltdown.



