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17.07.2018 20:25  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 34

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 34, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования.

Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 34:

  • Добавлены новые версии с устранением уязвимостей: ProFTPD 1.3.6, git 2.15.2, Firefox 52.9.0esr, p7zip, gnupg, dtrace, COMSTAR sbd module, Apache APR 1.5;
  • Обновлены версии программ: GCC 7.3, OpenLDAP 2.4.45, dejagnu 1.6;
  • Улучшена пропускная способность при использовании сетевых адаптеров Fortville;
  • Решены проблемы с загрузкой на системах x86 при использовании загрузчика GRUB.

Одновременно с Solaris 11.3 SRU 34 сформирован новый бета выпуск Solaris 11.4 Open Beta Refresh 2, в котором обновлены версии 56 библиотек и утилит, а также добавлена техника KPTI (Kernel Page Table Isolation) для защиты от уязвимости Meltdown.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 33
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.10, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, Аноним (1), 20:46, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Имеет ли смысл использовать Solaris, если есть Linux и FreeBSD?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:59, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ... и нету Спарков.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:20, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Я встречал спарки только на очень старом железе, но помню что они собирались п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, barmaglot (??), 22:25, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если-бы 11-й Solaris появившийся в 2007-м году, продолжал развивать Sun (который был продан ораклу), то смысл был-бы. Сейчас после 9-ти лет застоя, в linux есть всё чего ему не хватало 9-ть лет назад, а Solaris за это время не изменился, и ядро разрабов почти сразу ушло из Oracle. Вобщем сейчас Solaris нужен только там, где ораклоиды пропихнули своё железо (вернее железо FUJITSU, т.к. своего железа у них нет и не разрабатывается, - все наклейки Oracle - туфта).
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 22:48, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Если так, то жаль Потому что неплохо было бы побольше живых ОСей - просто потом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:48, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем Салярис отличается от линуксов, если не секрет, в двух словах?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 22:50, 17/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я не специалист далеко, но что я могу придумать ФС, структура каталогов именов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 23:47, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну и что? Ну Оракл там что-то выпустило. Кому какое дело?
     
  • 1.10, Gannet (ok), 23:56, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На днях в вакансиях наткнулся на требование о знании Solaris. Пипетс, зачем в lifecell'е это используют? Понты сплошные, да и только.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:48, 18/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как поставить Java Desktop System на мейнстримовый линукс?
     

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