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14.07.2018 18:11  Выпуск Debian 9.5

Доступно пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 91 обновление с устранением проблем со стабильностью и 100 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.5 можно отметить удаление пакетов libnet-whois-perl, mlbviewer, python-uniconvertor, singularity-container и visionegg которые оказались без сопровождения или неработоспособны из-за прекращения работы связанных с ними сервисов. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dpdk, glx-alternatives, драйверы nvidia, rustc и postgresql-9.6.

Для загрузки подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.5, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Компания Collabora представила debos, генератор системных образов на базе Debian
  3. OpenNews: Обновление Debian 8.11 и создание LTS-ветки Debian 8
  4. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  6. OpenNews: Выпуск Debian 9.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, metakeks (?), 22:30, 14/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –5 +/
    Скоро будет так, что строчку кода поменяли, всё, релиз.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:36, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    >>91 обновление с устранением проблем со стабильностью
    >>100 обновлений с устранением уязвимостей
    >строчку кода поменяли

    Как каникулы? Часто купаться ездишь? Родители на даче не напрягают грядки полоть?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:34, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну новый кде жи низавизли.
     
  • 2.35, Wolf (??), 02:17, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это не релиз, а скорее сервис пак.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:45, 14/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Debian это хорошо!
    https://www.debian.org/donations
     
     
  • 2.7, user90 (?), 23:55, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Debian это home made ваще, сделанный любителями. А еще и зашквар с systemd.. так се выбор. Один васян смотрит на дугого васяна - и вот результат.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:46, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А на каких дистрибутивах не зашквар и кто на них сидит? Огласите весь список, пожалуйста.
     
     
  • 4.15, user90 (?), 01:12, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут была тема, на ЛОРе тоже. Не зашквар там, где нет зашквара, т. е. разработчики отвечают за базар, а не кудахчут.
     
  • 1.8, paulus (ok), 00:13, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >iso-hybrid

    not found on this server ;)

     
  • 1.9, user90 (?), 00:37, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ничего там со времен перехода на systemd не изменилось. Да, я повторяюсь, но все же нужно и свои мозги иметь. А то как копнешь, кто там на дебиане, так и выясняется, что это либо сисадмины-эникеи, которые вообще ни одной ОС толком не знают, а выступают больше как затычка для разных дырок, либо это юзера бубунты, которые решили стать "попродвинутей", либо просто умалишенные, которые выбрали ЭТО по совету таких же глупых друзей.. nuff said.
     
     
  • 2.11, angra (ok), 00:52, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты бы хоть поинтересовался долей дебиана среди серверных дистров, перед тем как про эникеев вещать. А так ты выставил себя круглым дураком с повышенным ЧСВ.
     
     
  • 3.13, user90 (?), 01:02, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну ты бы хоть поинтересовался долей дебиана среди серверных дистров

    - А давай-ка мы возьмем проверенное решение, а то у нас же Серьезная Организация. Где там юзверья побольще?
    Дело рук тех же самых эникеев короче. Их тысячи!

     
  • 1.12, Аноним99 (?), 00:57, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А чо ты сюда пишешь,если зашквар и хоммейд?
    Ах да,каникулы у школоты, самоутверждаемся.
    Пиши еще умалишенный,да с примерами,как твоя болгенос канает,а деби нет,иначе высер и понты бездоказательные.
    То системд ему танцевать мешают,то админы-эникеи свет от солнца загораживают. Вижу на словах ты лев толстой
     
     
  • 2.14, user90 (?), 01:05, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дуся, я например на линуксе с 2008-го. Ты тогда уже родился и пошел в школу? И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан. Не знаю почему, неприятие какое-то =)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:18, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что вместо дебиана?
     
     
  • 4.17, user90 (?), 01:23, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не знаю, что "вместо дебиана". Я его ничем не заменял)) Изначально был Suse, тогда еще даже позволялось выбирать систему инициализации - systemd или нет. Короче долгая история.. Или ты спрашиваешь о том, что сейчас? Тебе, анон, не пригодится.
     
     
  • 5.18, Аноним (16), 01:26, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну все таки.
     
     
  • 6.19, user90 (?), 01:31, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гыы, хочешь сравнить GuixSD с Дебианом?))) Эти множества не пересекаются.
     
     
  • 7.21, Аноним (16), 01:35, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ого, а почему такой выбор? Для чего используется?
     
     
  • 8.25, user90 (?), 01:47, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Rpm-based → гента, калькулейт → надо двигатся дальше.. Так-то и выбора особого нет, если честно. Можно среди systemd-free выбрать что-то еще конечно. Alpine для десктопа? Немного радикально, но тоже вариант.
     
     
  • 9.27, Аноним (16), 01:52, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, нормальный такой путь самурая. А задачи то какие решаются или это для своих бытовых нужд?
     
     
  • 10.30, user90 (?), 02:00, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну очевидно жи - нужно запустить Emacs! =) Конечно для своих-бытовых. А какие тут еще обсуждали когда-нибудь?
     
     
  • 11.32, Аноним (16), 02:03, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, в принципе тоже аргумент. А в емаксе что? Его ж просто так не запускают. Наверное тоже причина есть и тоже как-то используется?
     
     
  • 12.36, user90 (?), 02:19, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в емаксе что?

    Ну, в целом, все)) Вот еще Firefox (т. е. Icecat) запускаю..

     
  • 3.23, KareemJabbar (?), 01:45, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дуся, я например на линуксе с 2008-го.
    >Ты тогда уже родился и пошел в школу?
    > И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан.
    > Не знаю почему, неприятие какое-то =)

    Может потому, что ты му*ак? (с) о чём говорят мужчины.

    Ну давай пиписьками померяемся. А я с линуксом с 1999. А в 2008, когда ты только пытался установить линукс на свой локалхост, я уже многие годы работал в компании с тысячами серверов на Дебиане. И что?

     
  • 3.24, KareemJabbar (?), 01:46, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Дуся, я например на линуксе с 2008-го.
    >Ты тогда уже родился и пошел в школу?
    > И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан.
    > Не знаю почему, неприятие какое-то =)

    Может потому, что ты м**aк? (с) о чём говорят мужчины.

    Ну давай пиписьками померяемся. А я с линуксом с 1999. А в 2008, когда ты только пытался установить линукс на свой локалхост, я уже многие годы работал в компании с тысячами серверов на Дебиане. И что?

     
     
  • 4.28, user90 (?), 01:53, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебя понял с первого раза)) Да, было дело, пытался. Но линукс - это не моя работа! Это только для себя. Поэтому иди-ка ты поучи какого-нибудь узбека стены штукатурить, или чего ты там еще умеешь.
     
     
  • 5.33, KareemJabbar (?), 02:04, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но линукс - это не моя работа

    Это видно за километр и тебе уже правильно тут сказали, иди из этой темы играйся на своём локалхосте.

     
     
  • 6.34, user90 (?), 02:10, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-то что-то ляпнул. Ты думаешь, что у меня нет знакомых никсовых админов? Вот не каких-то непонятных перцев с опеннета, а людей, которые работают с линуксом значительно дольше, чем я. Так они вообще все были фанатами шапки, и скажи ты там "дебиан", над тобой бы громко ржали.
     
  • 1.20, Аноним99 (?), 01:32, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Дуся-это ты своему кулаку скажешь. А свою импотенцию к деби так не выпячивай,нет желания сиди молча,сочувствия ищешь? Я в это время не только школу окончил,но уже работал и линь юзал в деле. Школота не возраст,а то что ты пишешь. Убого,го уроки учить. Деби люблю,юзаю,ровно как и другие линуксы,благодарен всем кто пилит,а не понты кидает
     
     
  • 2.22, user90 (?), 01:42, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, потрут жи, а так было бы забавно..

    > но уже работал и линь юзал в деле

    Но почему при этом ты не можешь быть тем самым эникеем? Тем более если речь о тех временах.. Вот я - юзер, но такой, разборчивый ;)

     
     
  • 3.26, KareemJabbar (?), 01:49, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередной админ локалхоста пытается из себя что-то корчить. Проходите, вьюноша, не задерживайтесь.Тут взрослые дяди разговаривают.
     
  • 1.29, Аноним99 (?), 01:56, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно потрут и будут правы
    Те времена-не эти. Разбираться можно и в сортах говна,но речь сейчас о релизе деби. К сожалению,тебе момента этого не понять,ты сюда самоутверждаться пришел,юзер мой разборчивый. Жи забавно смотреть на твой танец,видимо в детстве тебя эникей укусил,рефлексируешь. Пришел кекнуть и может быть даже кровать по этому поводу мочишь,хз. Есть люди,без музыкального слуха,про них говорят-медведь на ухо наступил. Почитаешь тебя-эникей на голову наступил. ) не эникей,не боись...
     
     
  • 2.31, KareemJabbar (?), 02:01, 15/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто забей на него. Ну газифицировал он лужу, с кем ни бывает :). Решил про 2008 год тут пальцы загнуть не подозревая, какие тут иногда люди мимо проходят. 2008 год, рассмешил блин ;)
     

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