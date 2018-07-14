14.07.2018 18:11  Выпуск Debian 9.5

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|2.3, Аноним (3), 22:36, 14/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+9 +/–
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>>91 обновление с устранением проблем со стабильностью
>>100 обновлений с устранением уязвимостей
>строчку кода поменяли
Как каникулы? Часто купаться ездишь? Родители на даче не напрягают грядки полоть?
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|2.7, user90 (?), 23:55, 14/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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Debian это home made ваще, сделанный любителями. А еще и зашквар с systemd.. так се выбор. Один васян смотрит на дугого васяна - и вот результат.
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|4.15, user90 (?), 01:12, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тут была тема, на ЛОРе тоже. Не зашквар там, где нет зашквара, т. е. разработчики отвечают за базар, а не кудахчут.
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|1.9, user90 (?), 00:37, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Ничего там со времен перехода на systemd не изменилось. Да, я повторяюсь, но все же нужно и свои мозги иметь. А то как копнешь, кто там на дебиане, так и выясняется, что это либо сисадмины-эникеи, которые вообще ни одной ОС толком не знают, а выступают больше как затычка для разных дырок, либо это юзера бубунты, которые решили стать "попродвинутей", либо просто умалишенные, которые выбрали ЭТО по совету таких же глупых друзей.. nuff said.
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|2.11, angra (ok), 00:52, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну ты бы хоть поинтересовался долей дебиана среди серверных дистров, перед тем как про эникеев вещать. А так ты выставил себя круглым дураком с повышенным ЧСВ.
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|3.13, user90 (?), 01:02, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну ты бы хоть поинтересовался долей дебиана среди серверных дистров
- А давай-ка мы возьмем проверенное решение, а то у нас же Серьезная Организация. Где там юзверья побольще?
Дело рук тех же самых эникеев короче. Их тысячи!
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|1.12, Аноним99 (?), 00:57, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А чо ты сюда пишешь,если зашквар и хоммейд?
Ах да,каникулы у школоты, самоутверждаемся.
Пиши еще умалишенный,да с примерами,как твоя болгенос канает,а деби нет,иначе высер и понты бездоказательные.
То системд ему танцевать мешают,то админы-эникеи свет от солнца загораживают. Вижу на словах ты лев толстой
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|2.14, user90 (?), 01:05, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Дуся, я например на линуксе с 2008-го. Ты тогда уже родился и пошел в школу? И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан. Не знаю почему, неприятие какое-то =)
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|4.17, user90 (?), 01:23, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я не знаю, что "вместо дебиана". Я его ничем не заменял)) Изначально был Suse, тогда еще даже позволялось выбирать систему инициализации - systemd или нет. Короче долгая история.. Или ты спрашиваешь о том, что сейчас? Тебе, анон, не пригодится.
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|8.25, user90 (?), 01:47, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Rpm-based → гента, калькулейт → надо двигатся дальше.. Так-то и выбора особого нет, если честно. Можно среди systemd-free выбрать что-то еще конечно. Alpine для десктопа? Немного радикально, но тоже вариант.
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|10.30, user90 (?), 02:00, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну очевидно жи - нужно запустить Emacs! =) Конечно для своих-бытовых. А какие тут еще обсуждали когда-нибудь?
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|11.32, Аноним (16), 02:03, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну, в принципе тоже аргумент. А в емаксе что? Его ж просто так не запускают. Наверное тоже причина есть и тоже как-то используется?
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|3.23, KareemJabbar (?), 01:45, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Дуся, я например на линуксе с 2008-го.
>Ты тогда уже родился и пошел в школу?
> И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан.
> Не знаю почему, неприятие какое-то =)
Может потому, что ты му*ак? (с) о чём говорят мужчины.
Ну давай пиписьками померяемся. А я с линуксом с 1999. А в 2008, когда ты только пытался установить линукс на свой локалхост, я уже многие годы работал в компании с тысячами серверов на Дебиане. И что?
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|3.24, KareemJabbar (?), 01:46, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Дуся, я например на линуксе с 2008-го.
>Ты тогда уже родился и пошел в школу?
> И ни разу с того времени у меня не появилось желания заюзать дебиан.
> Не знаю почему, неприятие какое-то =)
Может потому, что ты м**aк? (с) о чём говорят мужчины.
Ну давай пиписьками померяемся. А я с линуксом с 1999. А в 2008, когда ты только пытался установить линукс на свой локалхост, я уже многие годы работал в компании с тысячами серверов на Дебиане. И что?
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|4.28, user90 (?), 01:53, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я тебя понял с первого раза)) Да, было дело, пытался. Но линукс - это не моя работа! Это только для себя. Поэтому иди-ка ты поучи какого-нибудь узбека стены штукатурить, или чего ты там еще умеешь.
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|5.33, KareemJabbar (?), 02:04, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Но линукс - это не моя работа
Это видно за километр и тебе уже правильно тут сказали, иди из этой темы играйся на своём локалхосте.
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|6.34, user90 (?), 02:10, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Кто-то что-то ляпнул. Ты думаешь, что у меня нет знакомых никсовых админов? Вот не каких-то непонятных перцев с опеннета, а людей, которые работают с линуксом значительно дольше, чем я. Так они вообще все были фанатами шапки, и скажи ты там "дебиан", над тобой бы громко ржали.
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|1.20, Аноним99 (?), 01:32, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Дуся-это ты своему кулаку скажешь. А свою импотенцию к деби так не выпячивай,нет желания сиди молча,сочувствия ищешь? Я в это время не только школу окончил,но уже работал и линь юзал в деле. Школота не возраст,а то что ты пишешь. Убого,го уроки учить. Деби люблю,юзаю,ровно как и другие линуксы,благодарен всем кто пилит,а не понты кидает
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|2.22, user90 (?), 01:42, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эх, потрут жи, а так было бы забавно..
> но уже работал и линь юзал в деле
Но почему при этом ты не можешь быть тем самым эникеем? Тем более если речь о тех временах.. Вот я - юзер, но такой, разборчивый ;)
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|3.26, KareemJabbar (?), 01:49, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Очередной админ локалхоста пытается из себя что-то корчить. Проходите, вьюноша, не задерживайтесь.Тут взрослые дяди разговаривают.
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|1.29, Аноним99 (?), 01:56, 15/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Конечно потрут и будут правы
Те времена-не эти. Разбираться можно и в сортах говна,но речь сейчас о релизе деби. К сожалению,тебе момента этого не понять,ты сюда самоутверждаться пришел,юзер мой разборчивый. Жи забавно смотреть на твой танец,видимо в детстве тебя эникей укусил,рефлексируешь. Пришел кекнуть и может быть даже кровать по этому поводу мочишь,хз. Есть люди,без музыкального слуха,про них говорят-медведь на ухо наступил. Почитаешь тебя-эникей на голову наступил. ) не эникей,не боись...
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|2.31, KareemJabbar (?), 02:01, 15/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Просто забей на него. Ну газифицировал он лужу, с кем ни бывает :). Решил про 2008 год тут пальцы загнуть не подозревая, какие тут иногда люди мимо проходят. 2008 год, рассмешил блин ;)
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