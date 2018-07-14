14.07.2018 18:11  Выпуск Debian 9.5

Доступно пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 9, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 91 обновление с устранением проблем со стабильностью и 100 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 9.5 можно отметить удаление пакетов libnet-whois-perl, mlbviewer, python-uniconvertor, singularity-container и visionegg которые оказались без сопровождения или неработоспособны из-за прекращения работы связанных с ними сервисов. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, dpdk, glx-alternatives, драйверы nvidia, rustc и postgresql-9.6.

Для загрузки подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 9.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 9.5, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



