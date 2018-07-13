13.07.2018 21:06  Организация Linux Foundation учредила коалицию LF Energy

Организация Linux Foundation объявила об образовании коалиции LF Energy, в рамках которой планируется развивать открытые проекты, связанные с энергетикой и охватывающие различные аспекты деятельности от создания адаптивных систем энергоснабжения до автоматизации процессов управления генерацией и передачей энергии. Инициативу поддержал RTE, крупнейший в Европе оператор электросетей, который передал под покровительство Linux Foundation и открыл исходные тексты трёх программных продуктов:

OperatorFabric - модульная система для автоматизации работы операторов энергосетей, систем водоснабжения и других коммунальных коммуникаций;

Let’s Coordinate - решение на базе OperatorFabric для координации работы систем энергоснабжения, организации взаимодействия служб и анализа информации о текущем состоянии инфраструктуры;

PowSyBl Framework - набор компонентов для построения высокопроизводительных вычислительных платформ, позволяющих моделировать и симулировать работу энергосетей;

Кроме того, Университет Вандербильта передал Linux Foundation код проекта RIAPS (Resilient Information Architecture Platform), в рамках которого подготовлена платформа, предоставляющая сервисы для создания эффективных распределённых приложений для умных сетей энегоснабжения (Smart Grid - RIAPS).



