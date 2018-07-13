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13.07.2018 21:06  Организация Linux Foundation учредила коалицию LF Energy

Организация Linux Foundation объявила об образовании коалиции LF Energy, в рамках которой планируется развивать открытые проекты, связанные с энергетикой и охватывающие различные аспекты деятельности от создания адаптивных систем энергоснабжения до автоматизации процессов управления генерацией и передачей энергии. Инициативу поддержал RTE, крупнейший в Европе оператор электросетей, который передал под покровительство Linux Foundation и открыл исходные тексты трёх программных продуктов:

  • OperatorFabric - модульная система для автоматизации работы операторов энергосетей, систем водоснабжения и других коммунальных коммуникаций;
  • Let’s Coordinate - решение на базе OperatorFabric для координации работы систем энергоснабжения, организации взаимодействия служб и анализа информации о текущем состоянии инфраструктуры;
  • PowSyBl Framework - набор компонентов для построения высокопроизводительных вычислительных платформ, позволяющих моделировать и симулировать работу энергосетей;

Кроме того, Университет Вандербильта передал Linux Foundation код проекта RIAPS (Resilient Information Architecture Platform), в рамках которого подготовлена платформа, предоставляющая сервисы для создания эффективных распределённых приложений для умных сетей энегоснабжения (Smart Grid - RIAPS).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил выпуск операционной системы OpenSwitch 2.3
  3. OpenNews: Intel и Linux Foundation представили Akraino Edge Stack
  4. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Linux Foundation развивает новый гипервизор ACRN для встраиваемых устройств
  6. OpenNews: Linux Foundation представил платформу Hyperledger Sawtooth 1.0 на базе технологий блокчейн
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: linux, foundation
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  • 1.4, Аноним (4), 23:00, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Вопрос про линукс в промышленности Кто нибудь в курсе про Moxa Industrial Linu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:02, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > MIL разработан на основе системы Debian и стандартного ядра Linux

    очередные нескучные обои на продажу. моха решила срубить немного франклинов на рынке софта.  

     
  • 2.7, Аноним (4), 23:02, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    * Не российский.
     
  • 1.8, Аноним (4), 23:15, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять же, как мне кажется уж в энергетике ТЭЦ, АЭС, и т д предпочтительней ис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:47, 14/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Там с критичными производствами всё не так просто ЕМНИП на Иранскую АЭС притащи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, your mom (?), 02:49, 14/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебиан уже не торт/
     

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