10.07.2018 22:22  Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений

В связи с оставлением в Firefox только поддержки дополнений на базе API WebExtensions API и применением аналогичного ограничения в будущем к каталогу addons.mozilla.org (AMO), запущен отдельный каталог дополнений для Thunderbird и SeaMonkey - addons.thunderbird.net. Данные проекты не намерены полностью переходить на WebExtensions и сохранят поддержку XUL.

Начиная с 12 июля все дополнения с поддержкой Thunderbird и SeaMonkey будут автоматически перенесены на addons.thunderbird.net. На новом сайте также будут автоматически заведены учётные записи разработчиков. В AMO при переходе по старым ссылкам будет организован редирект на новый URL. Дополнения к Thunderbird и SeaMonkey, которые также поддерживают Firefox, будут оставлены в AMO.



