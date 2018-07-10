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10.07.2018 22:22  Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений

В связи с оставлением в Firefox только поддержки дополнений на базе API WebExtensions API и применением аналогичного ограничения в будущем к каталогу addons.mozilla.org (AMO), запущен отдельный каталог дополнений для Thunderbird и SeaMonkey - addons.thunderbird.net. Данные проекты не намерены полностью переходить на WebExtensions и сохранят поддержку XUL.

Начиная с 12 июля все дополнения с поддержкой Thunderbird и SeaMonkey будут автоматически перенесены на addons.thunderbird.net. На новом сайте также будут автоматически заведены учётные записи разработчиков. В AMO при переходе по старым ссылкам будет организован редирект на новый URL. Дополнения к Thunderbird и SeaMonkey, которые также поддерживают Firefox, будут оставлены в AMO.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  3. OpenNews: План поддержки XUL-дополнений в ESR-ветке Firefox
  4. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  5. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  6. OpenNews: Бета-выпуск Thunderbird 60
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: thunderbird, seamonkey, xul, addon
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  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Лучше бы webextensions под thunderbird подпилили
     
     
  • 2.2, zzz (??), 22:54, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Впилить WE в XUL - считай, разработать новый движок, на что никто не готов, а переходить на Quantum - похоронить почтовик для XP, которая является одной из целевых ОС.
     
     
  • 3.3, Аноним (-), 22:56, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > на что никто не готов

    Pale Moon 28.x

     
  • 3.6, dimqua (ok), 00:13, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >которая является одной из некрофильских ОС.
     
  • 1.4, user90 (?), 23:05, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    addons.mozilla.org давно уже превратили в свалку типа гуглостора, где найти что-то даже "по релевантности" невозможно. Мешали им категории аддонов например? Впрочем пох, я давно уже со своими избранными экстеншенами - новых и адекватных больше не будет.
     
  • 1.5, Sluggard (ok), 23:20, 10/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Данные проекты не намерены полностью переходить на WebExtensions и сохранят поддержку XUL.

    Молодцы какие. Снимаю шляпу.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:39, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Решили сохранить говно мамонта. Молодцы какие!
     
     
  • 3.9, Sluggard (ok), 00:49, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отойди, у тебя смузи из WebExtensions API сочится.
     
  • 1.7, anonymous (??), 00:25, 11/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве в 60-м thunderbird их не выпилили?
     

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