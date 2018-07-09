09.07.2018 21:13  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей

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|5.36, Аноняшка (?), 22:32, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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От вирусов поможет тепленькое малиновое варенье, и постелька с градусником, это вам любой врач в поликлинике по месту жительства.....
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|4.17, аноним 2.0b (?), 21:59, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Стандартные бесплатные конечно, но от них пользы как от кактуса перед монитором.
Корпоративные базы (сейчас не знаю, раньше были) от сторонних разработчиков были платными.
ClamAV защищает хуже чем (трижды проклятый) Avast.
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|5.19, Аноняшка (?), 22:02, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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а без антивируса, просто нормальная винда, свежие обновления, просто интернет серфинг - безопасно? чем грозит? кто рисковал, отпишитесь?
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|6.25, аноним 2.0b (?), 22:13, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Смотря где шариться :)
Я винду только для игрушек иногда запускаю, без понятия - опасно, нет.
Во всяком случае, встроенный в Десятку антивирус более полезный, нежели ClamAV.
Для Линуксов, антивирус не очень полезен сам по себе. Тут лучше малость поднастроить систему, что бы браузеры инфу не видели, да ssh в сеть не светился...
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|11.37, пох (?), 22:32, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ты имел в виду "яндекс браузер, установить бесплатно", который вылезает первым по твоей ссылке? Малацца, товарищ майор тоже одобряет.
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|6.34, пох (?), 22:31, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"нормальная винда" без антивируса не бывает уже лет семь. С тех самых пор, как объявлен EOL XP.
с восьмой есть и эвристика, и контроль поведения недоверенных программ. "к сожалению, мироздание пока побеждает".
еще кашпирский чтойта-там квакал на тему полной ненужности и немодности, но, как теперь известно, рыло у него было даже не в пушку, а в гебистском медку, так что все его кваки нужно засчитывать со знаком минус.
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|3.20, Майор (??), 22:07, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Антивирус - это неотъемлимая часть современной операционной системы. Он защищает пользователя от всевозможных угроз из интернета.
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|4.33, Аноняшка (?), 22:30, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> неотъемлимая часть современной операционной системы.
единственная "неотъемлимая часть современной операционной системы. " - это бэкдор для майора, и майор для бэкдора.
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|2.8, A.Stahl (ok), 21:37, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Когда выпустят законченый и полезный продукт, готовый к использованию "as is". И, если верить анониму выше, это будет ещё не скоро.
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|3.9, asand3r (ok), 21:46, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А в текущем варианте его нельзя использовать как есть? Я давно не смотрел как он там, но еще лет 5 назад он просто ставился, обновлялся и запускался на сканирование файлов/директорий.
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|4.12, пох (?), 21:54, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А в текущем варианте его нельзя использовать как есть?
можно, только пользы никакой, а вред, в случае, если очередная уязвимость окажется exploitable (а так бывало уже не раз) вполне возможен.
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|2.22, Майор (??), 22:11, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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Антивирус стоит на страже ваших данных. Без этой программы выходит в интернет весьма опасно.
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|1.23, Аноняшка (?), 22:12, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Чиста поржать, антивирус-однострочник на Гну-Линукс:
find /usr/bin/ | awk '{print $0, "\t\t\a...scanning.... no virus found!"} END {print "\n\n Thank you for BEST antivirus! ZERO viruses found! pay us 20$ please!"}'
реально крутые преимущества:
работает моментально!
эвристика идеальна: есть терминал = линь = нет вирусов, инфа 100%
антивирусные базы нинада!
лицензия гну-жопоэльф версия 3, Столлмен одобряэ!
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