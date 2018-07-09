09.07.2018 21:13  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей

с восьмой есть и эвристика, и контроль поведения недоверенных программ. "к сожалению, мироздание пока побеждает".

еще кашпирский чтойта-там квакал на тему полной ненужности и немодности, но, как теперь известно, рыло у него было даже не в пушку, а в гебистском медку, так что все его кваки нужно засчитывать со знаком минус.



