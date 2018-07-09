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09.07.2018 21:13  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей

Доступен релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1, в котором устранены уязвимости:

  • CVE-2017-16932 - отказ в обслуживании (зацикленная рекурсия при обработке определённых XML-блоков ) в поставляемой в комплекте библиотеке libxml2, которая применяется только в сборках для платформы Windows (для Linux используются внешние зависимости);
  • CVE-2018-0360 - целочисленное переполнение, которое можно использовать для вызова бесконечного зацикливания;
  • CVE-2018-0361 - ошибка в коде проверки размера PDF-объектов, может привести к слишком длительной обработке специально оформленных мелких PDF-файлов;
  • Чтение из области за пределами буфера в коде unRAR и Libmspack (используется при разборе файлов CHM);
  • Серия ошибок в парсере PDF, связанных с отсутствием должных проверок размера буфера при чтении целых чисел из не оканчивающихся нулевым символом строк и чтении строк из объектов со словарями.

Из улучшений в новом выпуске отмечается добавление поддержки HTTPS в утилиту clamsubmit. В новой версии также решена проблема с определением имён в DNS в конфигурациях только с IPv4, без IPv6 или с привязкой IPv6 только к локальному сетевому интерфейсу.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2018/0...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
  3. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, PostgreSQL, ISC DHCP, BIND, Drupal, Dovecot, Apache Xerces-C и Xen
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.2
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, Аноняшка (?), 21:18, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Антивирус Кашпировского уже выразил свою ноту протеста?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 21:23, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Заряжает пока.
     
     
  • 3.11, Аноняшка (?), 21:53, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А заряжает - это, простите, куда?
     
     
  • 4.32, Sluggard (ok), 22:29, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Диски со своей поделкой заряжает, чтоб от вирусов помогали. Силой атcрала.
     
     
  • 5.36, Аноняшка (?), 22:32, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    От вирусов поможет тепленькое малиновое варенье, и постелька с градусником, это вам любой врач в поликлинике по месту жительства.....
     
  • 1.2, Аноняшка (?), 21:20, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, хорошо ловит вирусы? Кто пользовался? На бубубунту есть приличные скринлокеры с просьбой заплатить кучку бабла за разблокировку?))
     
     
  • 2.5, аноним 2.0b (?), 21:27, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он вообще ничего не ловит.
    Нет эвристического анализатора.
    И самый смак, нормальные базы - ПЛАТНЫЕ!!!
     
     
  • 3.13, Аноняшка (?), 21:54, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    че, в натуре? платные? по чем? остался только касперский крякнутый, для опенсорса?
     
     
  • 4.17, аноним 2.0b (?), 21:59, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Стандартные бесплатные конечно, но от них пользы как от кактуса перед монитором.
    Корпоративные базы (сейчас не знаю, раньше были) от сторонних разработчиков были платными.
    ClamAV защищает хуже чем (трижды проклятый) Avast.
     
     
  • 5.19, Аноняшка (?), 22:02, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а без антивируса, просто нормальная винда, свежие обновления, просто интернет серфинг - безопасно? чем грозит? кто рисковал, отпишитесь?
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 22:13, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >просто нормальная винда

    Чем ClamWin не устраивает?

     
     
  • 7.26, Аноняшка (?), 22:14, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нестаточно риска и приключений для задницы анонима!
     
  • 6.25, аноним 2.0b (?), 22:13, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Смотря где шариться :)
    Я винду только для игрушек иногда запускаю, без понятия - опасно, нет.
    Во всяком случае, встроенный в Десятку антивирус более полезный, нежели ClamAV.
    Для Линуксов, антивирус не очень полезен сам по себе. Тут лучше малость поднастроить систему, что бы браузеры инфу не видели, да ssh в сеть не светился...
     
     
  • 7.27, Аноняшка (?), 22:15, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > лучше малость поднастроить систему, что бы браузеры инфу не видели,

    а как?
    кстати, ник клевый!

     
     
  • 8.29, аноним 2.0b (?), 22:18, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А это кому как нравится.
    Проще всего firejail.  
     
     
  • 9.30, Аноняшка (?), 22:21, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    подскажи хаутушку плиз, для чайников с носиком
     
     
  • 10.31, аноним 2.0b (?), 22:29, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://yandex.kz/search/?text=firefox%20firejail&clid=1955453&win=333&rd
    Расписывать долго, да и лень. ;)
     
     
  • 11.37, пох (?), 22:32, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ты имел в виду "яндекс браузер, установить бесплатно", который вылезает первым по твоей ссылке? Малацца, товарищ майор тоже одобряет.
     
  • 6.34, пох (?), 22:31, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "нормальная винда" без антивируса не бывает уже лет семь. С тех самых пор, как объявлен EOL XP.

    с восьмой есть и эвристика, и контроль поведения недоверенных программ. "к сожалению, мироздание пока побеждает".

    еще кашпирский чтойта-там квакал на тему полной ненужности и немодности, но, как теперь известно, рыло у него было даже не в пушку, а в гебистском медку, так что все его кваки нужно засчитывать со знаком минус.


     
  • 1.4, Майор (??), 21:27, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Полезная программа. Всегда выручает.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:36, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда надо подсунуть её пользователям малварь?
     
     
  • 3.20, Майор (??), 22:07, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Антивирус - это неотъемлимая часть современной операционной системы. Он защищает пользователя от всевозможных угроз из интернета.
     
     
  • 4.33, Аноняшка (?), 22:30, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > неотъемлимая часть современной операционной системы.

    единственная "неотъемлимая часть современной операционной системы. " - это бэкдор для майора, и майор для бэкдора.

     
  • 4.35, Sluggard (ok), 22:31, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >     Он защищает пользователя от всевозможных угроз из интернета.

    Даже от РКН?

     
  • 1.6, asand3r (ok), 21:33, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я совсем не за то, чтобы с безумной скоростью увеличивать номера версий продукта, но когда эти-то 1.0 перешагнут уже?
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 21:37, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда выпустят законченый и полезный продукт, готовый к использованию "as is". И, если верить анониму выше, это будет ещё не скоро.
     
     
  • 3.9, asand3r (ok), 21:46, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в текущем варианте его нельзя использовать как есть? Я давно не смотрел как он там, но еще лет 5 назад он просто ставился, обновлялся и запускался на сканирование файлов/директорий.
     
     
  • 4.12, пох (?), 21:54, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в текущем варианте его нельзя использовать как есть?

    можно, только пользы никакой, а вред, в случае, если очередная уязвимость окажется exploitable (а так бывало уже не раз) вполне возможен.

     
  • 4.15, Аноняшка (?), 21:57, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    привет из 2018. Аналогично, товарищ, тем более на пиратской бубунту.
     
  • 1.10, Catwoolfii (ok), 21:52, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    так этож антивирус Попова...
     
     
  • 2.14, Аноняшка (?), 21:56, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    бедниый Дениска... сперли у гениального мальчика тааакой антивирус...
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 22:09, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати как он сейчас? Жив здоров? Что творит?
     
     
  • 4.28, Аноняшка (?), 22:18, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нинаю, может на лурке есть... мальчик способный, в нашей стране такие далеко пойдут....
     
  • 1.16, Аноним (16), 21:58, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Реально ли так нужен антивирус для Unix систем?
    Про безопасность:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ys24FIbPOqk
     
     
  • 2.18, Аноняшка (?), 22:00, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень нужен! просто из любопытства!))
     
  • 2.22, Майор (??), 22:11, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Антивирус стоит на страже ваших данных. Без этой программы выходит в интернет весьма опасно.
     
  • 1.23, Аноняшка (?), 22:12, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чиста поржать, антивирус-однострочник на Гну-Линукс:

    find /usr/bin/ | awk '{print $0, "\t\t\a...scanning.... no virus found!"} END {print "\n\n Thank you for BEST antivirus! ZERO viruses found! pay us 20$ please!"}'

    реально крутые преимущества:

    работает моментально!
    эвристика идеальна: есть терминал = линь = нет вирусов, инфа 100%
    антивирусные базы нинада!
    лицензия гну-жопоэльф версия 3, Столлмен одобряэ!

     

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