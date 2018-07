09.07.2018 21:13  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей

Чиста поржать, антивирус-однострочник на Гну-Линукс: find /usr/bin/ | awk '{print $0, "\t\t\a...scanning.... no virus found!"} END {print "



Thank you for BEST antivirus! ZERO viruses found! pay us 20$ please!"}' реально крутые преимущества: работает моментально!

эвристика идеальна: есть терминал = линь = нет вирусов, инфа 100%

антивирусные базы нинада!

лицензия гну-жопоэльф версия 3, Столлмен одобряэ!