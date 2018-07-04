04.07.2018 08:37  Обновление почтового клиента Thunderbird 52.9.0

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.9.0. В новой версии устранено 28 уязвимостей, 19 из которых имеют критический уровень опасности (17 уязвимостей собрано под одним CVE-2018-5188). В новой версии также внесена дополнительная защита от атак EFAIL на систему шифрования почтовой переписки: обеспечена чистка опасных HTML-конструкций и добавлена опция mailnews.p7m_subparts_external для отключения автоматической расшифровки вложенных частей сообщения, если присутствуют незашифрованные части, которые могут потенциально использоваться для организации утечки расшифрованных данных.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается обеспечение вывода напоминания об упаковке IMAP-папок, даже при использовании учётной записи online-сервисов. Также решены многие проблемы с пересылкой сообщений при использовании простого режима просмотра HTML.



