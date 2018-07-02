02.07.2018 10:04  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, развиваемого сообществом KDE

Сформирован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows. Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией. Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE. Особенности новой версии: Добавлен режим навигации по музыкальной коллекции с группировкой по жанрам;

Добавлен режим просмотра содержимого произвольных частей файловой системы;

Улучшено определение наличия изображений с обложками альбомов;

Увеличена производительность внутренней БД для ведения музыкальной коллекции;

Сокращено время сборки благодаря рефакторингу и выносу всего кода на C++ в отдельную библиотеку;

Переработана панель управления проигрывателем, на которой в одном месте собраны все элементы, связанные с воспроизведением;

По умолчанию загружается только режим просмотра музыки, который работает быстрее и требует меньше памяти;

Решены проблемы, связанные с импортом музыки (например, устранена проблема со слиянием разных альбомов) и обработкой метаданных.



