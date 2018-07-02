02.07.2018 10:04  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, развиваемого сообществом KDE

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|5.34, NuclearWar, 13:04, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> свои собственные записи/наброски сливал сразу в облако
Если у звукозаписывающей компании нет бумажки, где ты разрешаешь себе пользоваться своей интеллектуальной собственностью, то в их глазах ты -- вор.
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|5.33, Аноним84701, 13:01, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> https://music.yandex.ru
Т.е. слушать музыку в самолете, поезде (или просто за чертой города) "ненужно", как и экономить батарею ноута/смартфона использованием нормального плеера, вместо браузерного монстра?
Кстати, "О сколько нам открытий чудных готовит командировки дух!":
> Бесплатное прослушивание доступно только пользователям
> из России, Украины, Беларуси и Казахстана.
>
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|7.42, Аноним84701, 13:26, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> """Чтобы не расходовать мобильный трафик, можно заранее скачать на телефон любимые композиции
> из Apple Music. И слушать их без интернета."""
> https://www.apple.com/ru/apple-music/
Я напомню, что ветка началась с
> в 2к18 году не вижу смысла держать музыку в локалхосте.
Это раз.
Чтобы "заранее скачать" нужно заранее вспомнить (и потратить время и иметь опять же нормальный канал) - "удобноооо!!(с)" - это два.
Ну и третье:
Обмазываться ДеРМецом, беря в аренду у ябла железо и платя за возможность прослушки музыки (в любой момент Эпл может обнулить доступ и превратить все "локально скачанные любимые композиции" в байтовый мусор) - сильно на любителя ;)
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|5.54, Fracta1L, 15:07, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Polymyth - ничего не найдено, Valdi Sabev - всего 2 трека, Lustral - нет половины моих любимых треков, Gemini - всего 2 десятка треков... это сервис для любителей Шнура и Бритни Спирс?
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|3.49, IRASoldier, 14:50, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Разве что ворованную, но я не вор
Держишь на харде музыку - вор. Фильмы - вор. Дистрибутивы игр - вор. Электронные книги - вор. Честные люди не имеют файлов, честные люди берут их в аренду у копирастов.
Ты часом не приxyел, анонимус?
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|3.50, IRASoldier, 14:54, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> foobar2000 уже много лет строят с большой любовью к своему делу и
> к музыке, а не просто чтоб ещё один плеер выплюнуть в
> интернеты.
И в результате он ничем не лучше AIMP'а, у которого гораздо более удобная кастомизация.
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|3.53, IRASoldier, 14:58, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Его пишут и используют люди, воспитанные вендой. Собственно, KDE - это филиал
> венды в линуксе.
И как следствие - единственный приличный GUI в линуксе, который не надо допиливать тучей настроек.
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|2.27, Anonymoustus, 12:16, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Почему KDE перешли на этот убогий дизайн смесь iOS и Windows 10?
Сделай себе подарок, анон, устрой себе удивительную и познавательную экскурсию по Гному и КДЕ версий 1,х. Запустить это на чём-либо ты вряд ли сможешь, но скриншотами полна поисковая выдача настойчивых.
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|2.28, Anonymoustus, 12:18, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> WinAmp еще не воскресили?
> Что насчет xmms? Вроде же хороший был плеер. Даже "шкурки" от winamp
> подгружались
Был да сплыл.
Тут и задаёшься вопросом: зачем вся эта движуха? Они убивают уже написанный хороший софт, потом пишут хреновый на замену пустого места. И конца и края этому нет.
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|3.52, Попугай Кеша, 14:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> WinAmp еще не воскресили?
>> Что насчет xmms? Вроде же хороший был плеер. Даже "шкурки" от winamp
>> подгружались
> Был да сплыл.
> Тут и задаёшься вопросом: зачем вся эта движуха? Они убивают уже написанный
> хороший софт, потом пишут хреновый на замену пустого места. И конца
> и края этому нет.
Куда сплыл? В смысле?
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|3.45, Anonymoustus, 14:02, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если ты не звукорежиссёр или самозаписывающийся руками музыкант, то тебе не надо ничего готовить в Фубаре2000, ибо нет ничего такого, что может тебе дополнительно понадобиться к его стандартной поставке. ASIO простым меломанам _НЕ НУЖНО_ никогда и ни для чего. Передискретизация тоже не нужна на самом деле, она ничего в твоей фонотеке улучшить уже не может. Не говоря о том, что ты всё равно не услышишь никаких звуков выше 20 кГц, там царит тишина. Вообще в звуковом деле есть хорошее правило: если не знаешь точно назначения какого-то параметра или тумблера, то оно не для тебя. Вот зачем тебе «улучшать» звуковой тракт оффтопика, что ты в нём понимаешь? :)
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|2.43, Moomintroll, 13:56, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Пробовал я на винде этот ваш фубар2000.
> А мне вообще блин стрёмно из интернета что либо скачивать и ставить на рабочий компьютер, где гарантии, что там нет малвари или вирусов?
А где Вы в таком случае сам foobar взяли?
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|1.38, Tanchik, 13:14, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Зaдoлбали постоянными клонами. Только что заменили Amarok на Cantata во всех мейнстримных дистрибутивах. Теперь еще это подeлие возникло. ЗАЧЕМ?
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|3.48, Anonymoustus, 14:21, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> https://elementary.io
Там прямо на первой странице написано огромными буквами, что это НЕНУЖНОЕ НЕНУЖНО.
Поясняю. Ценность операционных систем, на которые клацает зубами этот ненужникс, обусловлена огромным количеством отличного полезного прикладного ПО, написанного для них. Для линукса же такого ПО нет и не предвидится. Так что можете разрисовать этот очередной б-лженос хоть светящимися кислотными красками, но он не станет ни на грош нужнее людям.
Да, а на сервере эти красоты не нужны тем более.
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