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02.07.2018 10:04  Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, развиваемого сообществом KDE

Сформирован выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.2, построенного на основе технологий KDE и распространяемого под лицензией LGPLv3. Разработчики приложения пытаются воплотить в жизнь рекомендации по визуальному дизайну мультимедийных проигрывателей, разработанных рабочей группой KDE VDG. При развитии проекта основное внимание уделяется обеспечению стабильности, а уже потом наращиванию функциональности. Бинарные сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (rpm для Fedora и универсальные пакеты flatpak), macOS и Windows.

Интерфейс построен на базе Qt Quick Controls и типовых библиотеках из набора KDE Frameworks (например, KFileMetaData). Для воспроизведения используются компоненты QtMultimedia. Обеспечивается хорошая интеграция с рабочим столом KDE Plasma, но программа не привязана к нему, и может использоваться в других окружениях и ОС (в том числе Windows и Android). Elisa позволяет создавать списки воспроизведения и просматривать музыкальные коллекции с навигацией по альбомам, музыкантам и трекам, но развитие приложения сосредоточено на функциях проигрывания музыки, без углубления в средства управления музыкальной коллекцией.

Предоставляется возможность начать работу сразу после запуска без каких-либо настроек и без определения каталогов с музыкальными файлами. Формирование коллекции осуществляется автоматически путём индексации всех находящихся в системе музыкальных файлов. Индексация может производиться как при помощи встроенного индексатора, так штатного для KDE движка семантического поиска Baloo. Встроенный индексатор самодостаточен и интересен тем, что позволяет ограничить каталоги для поиска музыки. Индексатор Baloo работает значительно быстрее, так как вся необходимая информация уже проиндексирована для KDE.

Особенности новой версии:

  • Добавлен режим навигации по музыкальной коллекции с группировкой по жанрам;
  • Добавлен режим просмотра содержимого произвольных частей файловой системы;
  • Улучшено определение наличия изображений с обложками альбомов;
  • Увеличена производительность внутренней БД для ведения музыкальной коллекции;
  • Сокращено время сборки благодаря рефакторингу и выносу всего кода на C++ в отдельную библиотеку;
  • Переработана панель управления проигрывателем, на которой в одном месте собраны все элементы, связанные с воспроизведением;
  • По умолчанию загружается только режим просмотра музыки, который работает быстрее и требует меньше памяти;
  • Решены проблемы, связанные с импортом музыки (например, устранена проблема со слиянием разных альбомов) и обработкой метаданных.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KDE/elisa/r...)
  2. OpenNews: Первый выпуск музыкального проигрывателя Elisa, развиваемого сообществом KDE
  3. OpenNews: Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa
  4. OpenNews: Для KDE развивается новый музыкальный проигрыватель Elisa
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  6. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elisa, kde
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  • 1.1, Аноним, 10:21, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот почему никто не сделает аудиоплеер как foobar 2000, чтобы с адекватной касто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:38, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Потому что есть мнение, что дефолт рулит Говядина дефолтная вполне норм, просто... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:39, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  отвратительные явления

    fixed цитаты:

    > не понимаю, почему

     
  • 2.4, Аноним, 10:44, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    так напиши сам Правда, новость о freeFoobar2000 вызовет разве что иронию по тип... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Диалапщик, 10:54, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    То есть, я должен все свои записи, наброски итд писать сразу в дырявое облако, и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Аноним, 11:05, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2к18 году инфодиета подразумевает прописывание доменов новостных сайтов 127 0 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, NuclearWar, 13:04, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > свои собственные записи/наброски сливал сразу в облако

    Если у звукозаписывающей компании нет бумажки, где ты разрешаешь себе пользоваться своей интеллектуальной собственностью, то в их глазах ты -- вор.

     
  • 3.6, Аноним, 10:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Могу только пожелать временного отключения интернета, пересжатия файлов в аудиоо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 11:14, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На случай отключения интернета у меня есть опсос 8212 раздавать инет компу че... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, Anonymoustus, 11:05, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мааасквичь небось?
     
     
  • 4.14, Аноним, 11:25, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ямальским газом питается? )
     
  • 3.11, Аноним, 11:12, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    История с Мегааплоад ничему не научила?
     
     
  • 4.13, Аноним, 11:16, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не пользовался всякими там летитбитами, турбобитами, депозитфайлзами и мегауплоа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.16, Аноним, 11:31, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://music.yandex.ru
     
     
  • 5.33, Аноним84701, 13:01, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > https://music.yandex.ru

    Т.е. слушать музыку в самолете, поезде (или просто за чертой города) "ненужно", как и экономить батарею ноута/смартфона использованием нормального плеера, вместо браузерного монстра?

    Кстати, "О сколько нам открытий чудных готовит командировки дух!":
    > Бесплатное прослушивание доступно только пользователям
    > из России, Украины, Беларуси и Казахстана.
    >

     
     
  • 6.35, Аноним, 13:07, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы не расходовать мобильный трафик, можно заранее скачать на телефон любим... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.42, Аноним84701, 13:26, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > """Чтобы не расходовать мобильный трафик, можно заранее скачать на телефон любимые композиции
    > из Apple Music. И слушать их без интернета."""
    > https://www.apple.com/ru/apple-music/

    Я напомню, что ветка началась с
    > в 2к18 году не вижу смысла держать музыку в локалхосте.

    Это раз.
    Чтобы "заранее скачать" нужно заранее вспомнить (и потратить время и иметь опять же нормальный канал) - "удобноооо!!(с)" - это два.
    Ну и третье:
    Обмазываться ДеРМецом, беря в аренду у ябла железо и платя за возможность прослушки музыки (в любой момент Эпл может обнулить доступ и превратить все "локально скачанные любимые композиции" в байтовый мусор) - сильно на любителя ;)

     
  • 5.54, Fracta1L, 15:07, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Polymyth - ничего не найдено, Valdi Sabev - всего 2 трека, Lustral - нет половины моих любимых треков, Gemini - всего 2 десятка треков... это сервис для любителей Шнура и Бритни Спирс?
     
  • 4.21, Аноним, 11:55, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.spotify.com/int/download/linux/
     
  • 3.49, IRASoldier, 14:50, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Разве что ворованную, но я не вор

    Держишь на харде музыку - вор. Фильмы - вор. Дистрибутивы игр - вор. Электронные книги - вор. Честные люди не имеют файлов, честные люди берут их в аренду у копирастов.

    Ты часом не приxyел, анонимус?

     
     
  • 4.56, Аноним, 15:51, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    держишь на харде легально приобретенные файлы - не вор То, что воровство файлов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Anonymoustus, 11:08, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    foobar2000 уже много лет строят с большой любовью к своему делу и к музыке, а не... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.50, IRASoldier, 14:54, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > foobar2000 уже много лет строят с большой любовью к своему делу и
    > к музыке, а не просто чтоб ещё один плеер выплюнуть в
    > интернеты.

    И в результате он ничем не лучше AIMP'а, у которого гораздо более удобная кастомизация.


     
  • 2.10, Аноним, 11:11, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что прочитайте вдумчиво первые два предложения новости Это для кдешнико... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:28, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это для кдешников

    "Это" для ГНОМО-(кому как) подойдёт :).

     
     
  • 4.25, Аноним, 12:06, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Использовать кедософт в GNOME 8482 174 Такой проступок считается многим хуж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, Аноним, 13:09, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, противоестественный - это с гномом.
     
  • 2.44, Comdiv, 13:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Foobar for GNU/Linux
    https://github.com/mmtrt/foobar2000
     
  • 1.17, Аноним, 11:33, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему KDE перешли на этот убогий дизайн смесь iOS и Windows 10?
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:37, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что смогли.
     
  • 2.19, Аноним, 11:37, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Его пишут и используют люди, воспитанные вендой Собственно, KDE - это филиал ве... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, IRASoldier, 14:58, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Его пишут и используют люди, воспитанные вендой. Собственно, KDE - это филиал
    > венды в линуксе.

    И как следствие - единственный приличный GUI в линуксе, который не надо допиливать тучей настроек.


     
     
  • 4.55, Аноним, 15:13, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Исправил Не стоит благодарности ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Anonymoustus, 12:16, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему KDE перешли на этот убогий дизайн смесь iOS и Windows 10?

    Сделай себе подарок, анон, устрой себе удивительную и познавательную экскурсию по Гному и КДЕ версий 1,х. Запустить это на чём-либо ты вряд ли сможешь, но скриншотами полна поисковая выдача настойчивых.

     
     
  • 3.51, Попугай Кеша, 14:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Врать не надо. KDE1 вполне можно:
    http://www.heliocastro.info/?p=291
     
  • 1.20, Попугай Кеша, 11:50, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    WinAmp еще не воскресили?

    Что насчет xmms? Вроде же хороший был плеер. Даже "шкурки" от winamp подгружались

     
     
  • 2.23, selishii, 12:00, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть же qmmp, тоже "шкурки" поддерживает да и написан с использованием человеческого тулкита.
     
  • 2.28, Anonymoustus, 12:18, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > WinAmp еще не воскресили?
    > Что насчет xmms? Вроде же хороший был плеер. Даже "шкурки" от winamp
    > подгружались

    Был да сплыл.

    Тут и задаёшься вопросом: зачем вся эта движуха? Они убивают уже написанный хороший софт, потом пишут хреновый на замену пустого места. И конца и края этому нет.

     
     
  • 3.52, Попугай Кеша, 14:57, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> WinAmp еще не воскресили?
    >> Что насчет xmms? Вроде же хороший был плеер. Даже "шкурки" от winamp
    >> подгружались
    > Был да сплыл.
    > Тут и задаёшься вопросом: зачем вся эта движуха? Они убивают уже написанный
    > хороший софт, потом пишут хреновый на замену пустого места. И конца
    > и края этому нет.

    Куда сплыл? В смысле?

     
  • 1.22, Аноним, 11:57, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Pragha Music Player Вроде неплох Пользовался одно время им Нравился, но врод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 12:03, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пробовал я на винде этот ваш фубар2000 Он, зараза, глючит при проигрывании музы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 12:06, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.apple.com/ru/itunes/
     
     
  • 3.29, Аноним, 12:21, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А там какие гарантии?
     
     
  • 4.30, Аноним, 12:29, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там поцоны из АНБ гарантируют!
     
  • 4.31, Аноним, 12:42, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Их нет нигде https tjournal ru 72992-v-rossii-vstupila-v-silu-samaya-zhest... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 12:47, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если ты с винды, то тебе вряд ли что то поможет.
     
  • 2.39, Аноним, 13:15, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Голимый фубар подобен LFS у Ты его заколебешься готовить, особенно если раньше ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 13:19, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Антивирусам тоже нельзя доверять https www youtube com watch v mkEmF720WRw ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, Anonymoustus, 14:02, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ты не звукорежиссёр или самозаписывающийся руками музыкант, то тебе не надо ничего готовить в Фубаре2000, ибо нет ничего такого, что может тебе дополнительно понадобиться к его стандартной поставке. ASIO простым меломанам _НЕ НУЖНО_ никогда и ни для чего. Передискретизация тоже не нужна на самом деле, она ничего в твоей фонотеке улучшить уже не может. Не говоря о том, что ты всё равно не услышишь никаких звуков выше 20 кГц, там царит тишина. Вообще в звуковом деле есть хорошее правило: если не знаешь точно назначения какого-то параметра или тумблера, то оно не для тебя. Вот зачем тебе «улучшать» звуковой тракт оффтопика, что ты в нём понимаешь? :)
     
  • 2.43, Moomintroll, 13:56, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пробовал я на винде этот ваш фубар2000.
    > А мне вообще блин стрёмно из интернета что либо скачивать и ставить на рабочий компьютер, где гарантии, что там нет малвари или вирусов?

    А где Вы в таком случае сам foobar взяли?

     
  • 1.37, Аноним, 13:11, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем говядина то неугодила? Отличный плеер.
     
  • 1.38, Tanchik, 13:14, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Зaдoлбали постоянными клонами. Только что заменили Amarok на Cantata во всех мейнстримных дистрибутивах. Теперь еще это подeлие возникло. ЗАЧЕМ?
     
     
  • 2.40, Аноним, 13:17, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >во всех клонах Бyбyнты.

    Починил, можешь не благодарить.

     
  • 1.46, Anonymoustus, 14:07, 02/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чуть-чуть хороших ссылок опеннетовским анонам, дабы насладиться картиной «прогресса» десктопного линукса за два десятилетия:

    http://toastytech.com/guis/rh8.html

    http://toastytech.com/guis/mkde.html


    А это вишенкой на торт:

    http://toastytech.com/guis/x.html

     
     
  • 2.47, Аноним, 14:11, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://elementary.io
     
     
  • 3.48, Anonymoustus, 14:21, 02/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > https://elementary.io

    Там прямо на первой странице написано огромными буквами, что это НЕНУЖНОЕ НЕНУЖНО.

    Поясняю. Ценность операционных систем, на которые клацает зубами этот ненужникс, обусловлена огромным количеством отличного полезного прикладного ПО, написанного для них. Для линукса же такого ПО нет и не предвидится. Так что можете разрисовать этот очередной б-лженос хоть светящимися кислотными красками, но он не станет ни на грош нужнее людям.

    Да, а на сервере эти красоты не нужны тем более.

     

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