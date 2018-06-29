29.06.2018 21:54  Релиз дистрибутива Linux Mint 19

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 19, перешедший на пакетную базу Ubuntu 18.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса Unity и GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.20 (1.9 Гб), Cinnamon 3.8 (1.8 Гб) и Xfce 4.12 (1.9 Гб). Linux Mint 19 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2023 года. Основные новшества Linux Mint 19 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.20 и Cinnamon 3.8, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. В новой версии Cinnamon модернизирован апплет управления громкостью (например, можно изменять порог максимальной громкости). Добавлена возможность вывода уведомлений в нижней части экрана и обеспечена корректная поддержка вывода уведомлений в конфигурациях с несколькими мониторами. Убрана автоматическая очистка системных уведомлений при переключении фокуса на другое приложение. Обеспечена поддержка отображения десклетов (desklets) поверх других окон. В настройки действий при закрытии крышки ноутбука и критического разряда аккумулятора добавлена опция для мгновенного завершения работы. Проведена работа по увеличению скорости запуска приложений. Улучшена поддержка HiDPI. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. В MATE 1.20 реализована поддержка экранов HiDPI с обеспечением динамического масштабирования содержимого и изменения размера экранной области без необходимости завершения активного сеанса. В оконный менеджер Marco (форк Metacity) добавлена поддержка X11-расширений DRI3 (Direct Rendering Infrastructure) и XPresent, задействование которых позволяет существенно поднять производительность вывода графики (FPS) в играх.

Во все редакции Linux Mint интегрировано приложение Timeshift, предназначенное для создания срезов состояния системы с возможностью их последующего восстановления. В отличие от Backup Tool приложение Timeshift работает на уровне снапшотов все системы, а не только пользовательских данных, что делает данное приложение актуальным для решения таких задач, как откат обновлений или восстановление системных настроек;

В менеджере установки обновлений (Update Manager) прекращена поддержка выборочной установки обновлений - теперь применяются все имеющиеся обновления, а стабильность гарантируется благодаря возможности откатить состояние системы на момент до установки обновлений при помощи приложения Timeshift. В настройках более доступным сделан режим автоматической установки обновлений, который теперь предлагается не только продвинутым пользователям. В случае проблем с автоматическими обновлениями, их всегда можно откатить через Timeshift. Если при запуске Update Manager не удаётся найти настройки Timeshift, то пользователю выводится специальное предупреждение. Изменён метод сортировки доступных обновлений, которые теперь сортируются по типу с выводом в верхней части обновлений ядра и устранений уязвимостей. В отдельную группу выделяются обновления для пакетов, загруженных из сторонних репозиториев и PPA (подведение мыши к названию приводит к отображению всплывающей подсказки с указанием источника обновления). Интерфейс Update Manager переведён на использование символьных пиктограмм и оптимизирован для корректного отображения при выборе тёмных тем оформления.

Вместо команды mintupdate-tool теперь предлагается утилита mintupdate-cli, которая не использует dconf, проще в использовании и лучше адаптирована для вызова из скриптов. Обновления ядра теперь завязаны на метапакеты, а не ручную установку отдельных пакетов, что упрощает процесс удаления старых ядер при помощи команды "apt autoremove". Дополнительно добавлены пакеты с вариантом ядра, оптимизированным для максимальной отзывчивости ("lowlatency").

Представлен новый интерфейс с приветствием входа в систему. Боковая панель позволяет легко добавлять дополнительную информацию для знакомства пользователя с системой;

В менеджере установки приложений (Software Manager) расширена поддержка самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Добавлена поддержка файлов .flatpakref и .flatpakrepo для установки в один клик. Обеспечено отображение размера и версии Flatpak-приложений. Переработана навигация с использованием клавиатуры. Проведена чистка устаревших скриншотов приложений. Обновлена раскладка элементов интерфейса в окне и добавлены анимационные эффекты. Проведена оптимизация производительности - поиск пакетов стал значительно быстрее и теперь выполняется асинхронно. Возможно ограничение поиска определёнными категориями. Реализован внутренний кэш для APT и Flatpak. Ускорен процесс запуска менеджера приложений. Улучшено отображение сведений о выполняемых в текущий момент фоновых операциях.

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, мультимедийный проигрыватель Xplayer, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. Функции подобных программ, универсальные для различных рабочих столов, например, управление мониторами и раскладкой клавиатуры, вынесены в отдельную библиотеку libxapp и доступны для использования в других программах;

В текстовом редакторе Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлено новое окно с настройками, обновлён интерфейс, добавлена справка по управлению с клавиатуры. Добавлен новый плагин для автодополения слов;

В просмотрщике документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) значительно улучшена отрисовка документов в формате PDF и устранены проблемы с обработкой ePub. Добавлено отдельное окно с настройками, реализована возможность просмотра истории открытых документов, обеспечена поддержка изменения состава кнопок на панели, появилась функция изменения размера пиктограмм и возможность сохранения размера каждого документа, улучшена поддержка плавной прокрутки;

В файловом менеджере Nemo ускорен процесс отображения содержимого больших каталогов. Устранены подвисания при копировании файлов на USB-носитель. Упрощён интерфейса поиска файлов и каталогов. Непосредственно поиск теперь выполняется в асинхронном режиме без блокирования интерфейса. Добавлена возможность просмотра истории поисковых запросов;

В утилиту форматирования USB-накопителей добавлена поддержка файловой системы exFat;

В интерфейсе выбора источников установки приложений (Software Sources) обеспечено отображение приложений, установленных из PPA;

Для многомониторных конфигураций добавлена возможность выбора мониторов для показа приглашения входа в систему;

В состав пакета с мультимедийными кодеками добавлены шрифты Microsoft;

Во всех утилитах Mint обеспечена поддержка HiDPI, GTK3 и Python3;

Прекращено использование утилиты gksu. Все компоненты, требующие повышения привилегий, переведены на pkexec;

Из поставки по умолчанию удалён клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin (остаётся доступен для установки из репозитория);

В PIA Manager, инструмент для настойки соединений PIA VPN, добавлено сохранение логина, пароля и настроек сетевого шлюза;

В основной состав редакции с Cinnamon добавлен календарь-планировщик GNOME Calendar. Gnome-system-logs заменён на gnome-logs;

Тема офорлмения по умолчанию переведена с Mint-X на Mint-Y. Многие приложения переведены на использование символьных пиктограмм.



