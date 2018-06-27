27.06.2018 21:12  Интервью с Джоэлом Спольски о востребованности языков программирования

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|1.7, Василий, 23:03, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Python популярен потому, что он хорошо подходит для машинного обучения и больших массивов данных.
И всего-то? Во-первых (и самое главное), Python - самый простой ЯП для изучения основам программирования. Знаю по себе и десяткам людей, которые начинали программирование именно с него. И даже люди, которые кардинально меняли профессию (никак не связанные с ИТ - ПОЛНЫЕ ГУМАНИТАРИИ) и не понимали вообще ничего - через пол года становились джунами. Через год многие вырастали в мида. С любым другим ЯП хрен бы они так быстро поднялись, инфа 100%.
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