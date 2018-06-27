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27.06.2018 21:12  Интервью с Джоэлом Спольски о востребованности языков программирования

В развернутом интервью немецкому изданию t3n Джоэл Спольски (Joel Spolsky), сооснователь Stack Overflow, рассказал о бизнес-модели Stack Overflow, наиболее популярных вопросах, программистах, которые добровольно уделяют время, чтобы ответить на опубликованные вопросы, а также о популярности и востребованности некоторых языков программирования. Ниже перевод некоторых отрывков статьи:

  • t3n: какие языки программирования сейчас востребованы, а популярность каких падает?

    ДС: наибольший рост у JavaScript и Python. Конечно и у малоизвестных языков, таких как Go и Rust, есть рост. JavaScript интересен потому, что все началось с интернет-браузера и там нет выбора. Поэтому практически каждый разработчик должен уметь немного JavaScript. В серверной части JavaScript стал популярен благодаря Node.JS. Python популярен потому, что он хорошо подходит для машинного обучения и больших массивов данных.


  • t3n: А что теряет популярность?

    ДС: Не знаю, где есть падение. Более старые языки теряют популярность, будь то Java, или Visual Basic.


  • t3n: а что с C и C++?

    ДС: эти языки применяются сегодня только в очень специфичных областях. По большей части речь о старом коде, который необходимо поддерживать. Я большой поклонник C, но считаю, что никто не должен более программировать когда-либо что-либо на C. Просто невозможно использовать C безопасным образом. Даже сторонники описывают C, как язык программирования без "ремня безопасности".


  • t3n.de: Как вы придумали идею создания Stack Overflow?

    ДС: Я думаю, что в основе Stack Overflow приблизительно девять идей. Идея задавать вопросы и ответы, идея оценки ответов системой голосования, идея репутационной оценки как мотивация, идея тегов для определения принадлежности вопроса к какой-либо технологии, идея использовать Google как стартовую страницу. У нас нет главной страницы - вы спрашиваете что-то в Google и приземляетесь на Stack Overflow. И все эти идеи вместе стали Stack Overflow. И, в конце концов, это было много украденных идей. Например, я впервые увидел идею тегов на Flickr, но изначально она пришла из Delicious, я думаю. Идея оценивать ответы, я взял от Reddit. Все эти идеи исходят с разных сторон.


  • t3n.de: Как страница зарабатывает деньги?

    ДС: Stack Overflow представляет сообщество разработчиков. И я думаю, любое предприятие рассматривает разработку программного обеспечения в качестве одной из задач, не важно какую отрасль предприятие представляет. Конкурентные преимущества добываются через программное обеспечение, даже как банк, или предприятие сферы развлечений. А как получить доступ к программным продуктам? Нанимаете программистов и предоставляете для них инструменты, сотрудничаете со сторонними программистами. И эти три вещи представляют три бизнес-модели Stack Overflow.


  1. Главная ссылка к новости (https://t3n.de/news/joel-spols...)
  2. OpenNews: Анализ популярности языков программирования и СУБД в 2017 году
  3. OpenNews: Неявные свойства языков программирования, которые могут привести к уязвимостям
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: Анализ изменения популярности языков программирования в выходные дни
Автор новости: Andrew
Тип: Обобщение
Ключевые слова: lang
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  • 1.1, Аноним, 21:53, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Скупое интервью, но за труд, в особенности за перевод с немецкого, спасибо.
     
     
  • 2.4, Andrew, 22:12, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Само интервью длиннее, чем мой перевод. Прочтите оригинал, онлайн-переводчики хорошо справляются с немецким, делая поправку на контекст.
     
  • 1.2, Аноним, 21:54, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Такое себе интервью Его спросили о и о C, и о C для тех, кто пишет на Питоне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, anonymous, 23:22, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну не знаю, если ядро и прикладуха для него это "очень специфичные области", то я  бы вообще не стал всерьёз воспринимать этого человека. Очередной скворец, замкнувшийся внутри своего скворечника.

     
     
  • 3.19, Аноним, 23:33, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато он зарабатывает деньги, пока ты сидишь и пускаешь газы на попеннете. :)
     
  • 3.31, Аноним, 01:35, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Написание ядра или драйверов - действительно довольно специфичная область, впроч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:05, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    в ответ бла бла бла и ничего по существу вопроса, ему срочно нужно в политики ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:07, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ищущий да обрящет.
     
  • 2.30, qcgg, 01:20, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там несвязный бред из-за онлайн-перевода. Возможно на немецком более понятный спич был.
     
  • 1.7, Василий, 23:03, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > Python популярен потому, что он хорошо подходит для машинного обучения и больших массивов данных.

    И всего-то? Во-первых (и самое главное), Python - самый простой ЯП для изучения основам программирования. Знаю по себе и десяткам людей, которые начинали программирование именно с него. И даже люди, которые кардинально меняли профессию (никак не связанные с ИТ - ПОЛНЫЕ ГУМАНИТАРИИ) и не понимали вообще ничего - через пол года становились джунами. Через год многие вырастали в мида. С любым другим ЯП хрен бы они так быстро поднялись, инфа 100%.

     
     
  • 2.20, angra, 23:38, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    И на чем же основана эта стопроцентная инфа Ты взял одного и того же человека, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 00:09, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на субьективном ощущении. инфа 100%
     
  • 2.32, Аноним, 01:38, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну не знаю, как по мне, Питон сложнее JS и с лишними штуками вроде двух нижних п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 23:22, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тормоза придумали трусы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 23:29, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С ветерком на тот свет? ;)
     
  • 1.21, Аноним, 23:45, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пайтон отличный язык, начинал когда то с него Сейчас только Java, только хардко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним, 02:21, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Согласен на все 100!
     
  • 1.23, Аноним, 00:05, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    t3n какие языки программирования востребованы ДС каждый разработчик должен ум... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 00:07, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Че сказать то хотел?
     
     
  • 3.27, Аноним, 00:11, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Че сказать то хотел?

    выделил суть интервью

     
     
  • 4.28, Аноним, 00:14, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты думаешь кому-то интересны твои высеры?
     
     
  • 5.29, Аноним, 00:30, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    безусловно!
    желаешь поотвечать за всех сразу, анон?
     
     
  • 6.34, Аноним, 02:19, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да. Я выражаю здесь мнение большинства. А ты что-то имеешь против?
     
  • 1.33, Аноним, 02:18, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    прям очень полезная инфа, ато я все думал то как тама че в стековерфлове то...
     
     
  • 2.35, Аноним, 02:20, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
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    ну как есть думаю админы опеннета могут взять и твое интервью, если тебе есть... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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