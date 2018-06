27.06.2018 21:12  Интервью с Джоэлом Спольски о востребованности языков программирования

В развернутом интервью немецкому изданию t3n Джоэл Спольски (Joel Spolsky), сооснователь Stack Overflow, рассказал о бизнес-модели Stack Overflow, наиболее популярных вопросах, программистах, которые добровольно уделяют время, чтобы ответить на опубликованные вопросы, а также о популярности и востребованности некоторых языков программирования. Ниже перевод некоторых отрывков статьи: t3n: какие языки программирования сейчас востребованы, а популярность каких падает?



ДС: наибольший рост у JavaScript и Python. Конечно и у малоизвестных языков, таких как Go и Rust, есть рост. JavaScript интересен потому, что все началось с интернет-браузера и там нет выбора. Поэтому практически каждый разработчик должен уметь немного JavaScript. В серверной части JavaScript стал популярен благодаря Node.JS. Python популярен потому, что он хорошо подходит для машинного обучения и больших массивов данных.





t3n: А что теряет популярность?



ДС: Не знаю, где есть падение. Более старые языки теряют популярность, будь то Java, или Visual Basic.





t3n: а что с C и C++?



ДС: эти языки применяются сегодня только в очень специфичных областях. По большей части речь о старом коде, который необходимо поддерживать. Я большой поклонник C, но считаю, что никто не должен более программировать когда-либо что-либо на C. Просто невозможно использовать C безопасным образом. Даже сторонники описывают C, как язык программирования без "ремня безопасности".





t3n.de: Как вы придумали идею создания Stack Overflow?



ДС: Я думаю, что в основе Stack Overflow приблизительно девять идей. Идея задавать вопросы и ответы, идея оценки ответов системой голосования, идея репутационной оценки как мотивация, идея тегов для определения принадлежности вопроса к какой-либо технологии, идея использовать Google как стартовую страницу. У нас нет главной страницы - вы спрашиваете что-то в Google и приземляетесь на Stack Overflow. И все эти идеи вместе стали Stack Overflow. И, в конце концов, это было много украденных идей. Например, я впервые увидел идею тегов на Flickr, но изначально она пришла из Delicious, я думаю. Идея оценивать ответы, я взял от Reddit. Все эти идеи исходят с разных сторон.





t3n.de: Как страница зарабатывает деньги?



ДС: Stack Overflow представляет сообщество разработчиков. И я думаю, любое предприятие рассматривает разработку программного обеспечения в качестве одной из задач, не важно какую отрасль предприятие представляет. Конкурентные преимущества добываются через программное обеспечение, даже как банк, или предприятие сферы развлечений. А как получить доступ к программным продуктам? Нанимаете программистов и предоставляете для них инструменты, сотрудничаете со сторонними программистами. И эти три вещи представляют три бизнес-модели Stack Overflow.