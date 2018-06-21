21.06.2018 14:18  Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим

На прошедшей в конце прошлой недели в Берлине конференции Netfilter workshop, объединившей разработчиков Linux-подсистемы фильтрации и модификации пакетов Netfilter, было принято решение о переводе семейства программ iptables (включая ip6tables, arptables и ebtables) в разряд устаревших, что отразится в именах соответствующих бинарных файлов:

/sbin/iptables-legacy

/sbin/iptables-legacy-save

/sbin/iptables-legacy-restore

/sbin/ip6tables-legacy

/sbin/ip6tables-legacy-save

/sbin/ip6tables-legacy-restore

/sbin/arptables-legacy

/sbin/ebtables-legacy

Место оригинальных исполняемых файлов займут программы, ранее именовавшиеся "compat" (например, iptables-compat): они имеют такой же синтаксис командной строки, однако транслируют полученные правила не в блобы ip_tables, а в байткод nf_tables. Таким образом, будет осуществлён прозрачный переход с iptables на nftables, оставляющий возможность использования legacy-инструментов в случае каких-либо проблем. Тем не менее, пользователям настоятельно рекомендуется мигрировать на штатный формат правил nftables. Для этого они могут воспользоваться автоматическими трансляторами, в частности, iptables-translate.

Разработчики Netfilter уже достигли договоренности об отражении соответствующих изменений в дистрибутивах RedHat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian и производных от них. Кроме того, поддержка nftables уже реализована в firewalld, что упростит процесс миграции для пользователей этого инструмента.



