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21.06.2018 14:18  Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим

На прошедшей в конце прошлой недели в Берлине конференции Netfilter workshop, объединившей разработчиков Linux-подсистемы фильтрации и модификации пакетов Netfilter, было принято решение о переводе семейства программ iptables (включая ip6tables, arptables и ebtables) в разряд устаревших, что отразится в именах соответствующих бинарных файлов:

  • /sbin/iptables-legacy
  • /sbin/iptables-legacy-save
  • /sbin/iptables-legacy-restore
  • /sbin/ip6tables-legacy
  • /sbin/ip6tables-legacy-save
  • /sbin/ip6tables-legacy-restore
  • /sbin/arptables-legacy
  • /sbin/ebtables-legacy

Место оригинальных исполняемых файлов займут программы, ранее именовавшиеся "compat" (например, iptables-compat): они имеют такой же синтаксис командной строки, однако транслируют полученные правила не в блобы ip_tables, а в байткод nf_tables. Таким образом, будет осуществлён прозрачный переход с iptables на nftables, оставляющий возможность использования legacy-инструментов в случае каких-либо проблем. Тем не менее, пользователям настоятельно рекомендуется мигрировать на штатный формат правил nftables. Для этого они могут воспользоваться автоматическими трансляторами, в частности, iptables-translate.

Разработчики Netfilter уже достигли договоренности об отражении соответствующих изменений в дистрибутивах RedHat, Fedora, CentOS, SUSE, Debian и производных от них. Кроме того, поддержка nftables уже реализована в firewalld, что упростит процесс миграции для пользователей этого инструмента.

  1. Главная ссылка к новости (http://ral-arturo.org/2018/06/...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.4, идущего на смену iptables
  3. OpenNews: Первый пригодный для пользователей релиз пакетного фильтра Nftables
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  5. OpenNews: Релиз iptables 1.6.0
  6. OpenNews: В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter
Автор новости: Fyjybv755
Тип: К сведению
Ключевые слова: iptables, linux, kernel, netfilter
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  • 1.1, Аноним, 15:07, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Замечательно, nftables ещё до версии 1.0 не доросло, а iptables уже устарело.
     
     
  • 2.3, Аноним, 15:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    это Линукс детка - стабильное API no sence и все такое Можешь сам продолжать по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, нах, 15:43, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    не сможет - через неделю поломают апи так, что нужно будет переписать пол-ядра ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Pofigist, 17:41, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Да он изначально был как бы это сказать помягче А уж iptables - образцово-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.63, Аноним, 18:22, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    171 Все файрволы что не cisco 8212 плохие 187 , очень аргументировано коне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, нах, 15:09, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –16 +/
    пц Управляемый руками и читаемый глазами пакетный фильтр - вычеркиваем из реде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 15:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    а чего не на ng_ipfw ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, нах, 15:38, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Барон не любит, чтоб потруднее Мне был нужен простой, удобочитаемый и без особы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним, 17:18, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >на ng_ipfw

    занчение знаешь?

     
  • 2.6, Аноним, 15:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Воь же нытики Ты по прежнему можешь использовать синтаксис iptables для настрой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, нах, 15:41, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    и ты в результате видишь список своих правил, не имеющих ни малейшего отношения ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Anonymous_, 16:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно тебе iptables ужастен, IMO ipfw лично мне всегда больше нравился Мож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, нах, 16:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    нет Потому что задача быстро разобраться в сложной конструкции с натами, резер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.28, AnonPlus, 16:30, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда ты пишешь на высокоуровневом языке программирования, ты тоже видишь свой к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, нах, 17:00, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    да В результате - ни реверс чужого решения, ни отладка своего вне пределов, пре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.43, Аноним, 17:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Трансляция iptables-compat обратима Слив засчитан ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, wi1fu1, 15:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ну вы явно утрируете, никто не заставляет пользоваться firewalld (я лично даже не пробовал его, мне достаточно было глянуть как он работает). nftables гораздо более удобный формат, как для чтения, так и понимания (например, как в iptables смотреть длинные цепочки в разных таблицах). Думаю хороший инструмент получился, может и побыстрее.
     
     
  • 3.14, нах, 15:51, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    серьезно Вот эту развисистую лапшу, требующую полтора экрана вместо одной строк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 17:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Удобочитаемый формат, который можно прочитать только грепом Вы стебeтесь, да ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.58, нах, 18:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    разница в том, что подeлие на nft _даже_ грепом прочитать - нельзя Счастье разг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.65, Харитон, 18:30, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не упирайтесь! пришло время освоить sed!
    sudo nft list table inet filter | sed -n '/chain input {/,/}/p'
     
  • 6.69, Аноним, 18:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > парсить на коленке модный json

    man jq

     
     
  • 7.75, Аноним, 19:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а чо сразу не xml? man xmlstarlet
     
  • 3.51, Аноним, 17:24, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    iptables -L цепочка1 iptables -L цепочка1 -t mangle iptables -L цепочка1 -t ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.66, Аноним, 18:33, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Видимо поэтому его за 4 года никто так и не захотел использовать, потому что он ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, ананим.orig, 15:41, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    да не переживай ты так всегда можешь найти себе оправдание Типа один раз не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, commiethebeastie, 16:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    После джунипера от твоего удобного пакетного фильтра вытекают глаза.
     
     
  • 3.25, нах, 16:25, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    покажите свой сложный не на одну страничку в 25 строк набор правил Фильтрация... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 16:48, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что же бздуны не пользуются своими системами xBSD для фильтрации трафика? ;)
     
  • 2.82, Аноним, 19:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, когда у тебя 1 сервер, да и тот localhost с LA 0 0 Уже забыл, когда рук... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноняша, 15:18, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    nftables же вроде уже хоронили, после выпуска bpfilter.
     
     
  • 2.33, Аноним, 16:57, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Хоронили какие-то левые люди, не имеющие отношения к Netfilter core team И bpfi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.54, DPDKguy, 17:43, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, он в альфе, но уже в 4 18 будет Важно понимать, что дальше просто заменят од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, прототип, 17:12, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://lwn.net/Articles/747551/
     
  • 1.12, А, 15:48, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, поддержка nftables уже реализована в firewalld, что упростит процесс миграции для пользователей этого инструмента.

    Вот счастье-то привалило...

     
     
  • 2.59, Аноним, 18:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Радоваться или плакать?
     
     
  • 3.77, псевдонимус, 19:46, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "фаерволД"-конечно плакать
     
  • 1.15, demimurych, 15:59, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а что большинство анонимусов не знают что iptables это всего лишь один из интерфейсов к нетфильтру? Грубо говоря языком описания правил. И что под капотом у nftables тоже самое что и у iptables. И что nftabes делает почти та же команда что и iptables
     
     
  • 2.16, нах, 16:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    и сколько в почти той же осталось авторов изначального iptables Дайте угадаю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 17:01, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да их и в команде разработчиков iptables уже лет двадцать как нет Так что не по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.87, Еще_один_аноним, 20:27, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да их и в команде разработчиков iptables уже лет двадцать как нет.

    Вот только iptables, который появился в ядре 2.4 нет 20 лет. Упс.

     
  • 2.35, evilman, 16:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нетфильтр предоставляет набор хуков и управление списками функций обратного вызо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 16:08, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    КАК??? А как же это https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48117 ???
     
     
  • 2.23, Аноним, 16:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > КАК??? А как же это https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48117 ???

    Ну как, как, сначала переедут на nf_tables, а когда оно таки хоть как-то заработает и устаканится - будут переходить на bpfilter.
    Что ты хочешь от современных смузи-хлёбов? Они как юные троцкисты - сначала все снести, а потом, а потом, а потом может что-то как-то само заработает.
    Или нет. В общем неважно. Главное это снести все работающее. Это модно и молодежно.

     
     
  • 3.36, Аноним, 16:59, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смузи-стартап bpfilter не взлетел, не парьтесь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, aim, 16:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ну потом будет другой переезд. потом - это потом.
     
  • 2.27, нах, 16:27, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    все норм, как только тебе удастся починить сложные системы после перехода на nft... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 16:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    И это тоже работа админов А если ничего не будет менятся, всё будет продолжать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Michael Shigorin, 17:12, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Работодатели тоже не нужны, всё же и так работает Для мальчиков, симулирующих д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.44, Michael Shigorin, 17:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    По-моему, эта болячка у шляпы началась самое позднее с apache2 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.48, Аноним, 17:17, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Патчи bpfilter были подготовлены для ядра Linux 4 18, однако, по итогам дискусси... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, DPDKguy, 17:49, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    патчи живут уже в net-next, а в bpfilter заинтересованы многие одна из причин -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.83, Аноним, 20:06, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если брать не только тусовку дпдк-шников, у которых есть карточки нетронома, то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 16:27, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Опять шапка гадит ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 16:38, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ничего личного, just business ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Аноним, 16:52, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой-такой firewalld? Должно быть systemd-firewalld.
     
     
  • 2.40, Аноним, 17:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В systemd фаерволом рулит systemd-networkd ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, Anonymoustus, 17:36, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Слишком просто Надо systemd-networkd-firewalld ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, eRIC, 17:23, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Таким образом, будет осуществлён прозрачный переход с iptables на nftables, >оставляющий возможность использования legacy-инструментов в случае каких-либо >проблем. Тем не менее, пользователям настоятельно рекомендуется мигрировать на >штатный формат правил nftables.

    Так в итоге в ядре будет использоваться новый bpfilter (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48117) или же не ставший популярный nftables?

     
  • 1.56, Нанобот, 17:55, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, какие-то упорышы уже планируют выпуск дистрибутива "без nftables"?
     
     
  • 2.57, Аноняша, 18:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Docker, k8s не умеют и не будут уметь. AWS тоже.
     
  • 2.68, Аноним, 18:42, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если удалят sbin iptables-legacy то почему нет Непонятно только зачем вы незна... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.60, Новичок, 18:13, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всем здрям! Я новичок в линуксе. Подскажите, решил изучить iptables, а тут получается что он уже устарел? Если у меня Ubuntu 18.04 - есть ли там iptables по умолчанию, или уже что-то новое стоит и надо изучать?
     
     
  • 2.61, null, 18:17, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати да, интересный вопрос - что там щас в текущей LTS *buntu? firewalld?
     
     
  • 3.97, Аноним, 21:27, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    firewalld - RHEL based
    ufw - ubuntu based
     
  • 2.62, evilman, 18:18, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Всем здрям! Я новичок в линуксе. Подскажите, решил изучить iptables, а тут
    > получается что он уже устарел? Если у меня Ubuntu 18.04 -
    > есть ли там iptables по умолчанию, или уже что-то новое стоит
    > и надо изучать?

    Есть и будет. В ближайшие несколько лет никто на nftables не перейдёт. То, что iptables объявлены устаревшими проявляется лишь в том, что переименовали несколько файлов. На этом вся движуха и заглохнет.

     
     
  • 3.71, An, 19:14, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К тому же ещё nftables пока не поддерживает весь функционал iptables. Плюс ещё много кто пользуется сторонними модулями для iptables с которыми тоже что-то придется решать.          
     
  • 2.67, Глеб, 18:38, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блин, та же проблема) у меня есть книжка 2010 года про Linux, там сотни команд и есть глава про iptables. Придется покупать новую?((
     
     
  • 3.74, А, 19:26, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала эту прочти. Я вообще учил iptables по книжкам, где ipchains описывался. Полет нормальный.
     
  • 2.96, Тот_Самый_Анонимус, 21:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем скрипалей потравил?
     
  • 1.64, Жирный Бобер, 18:22, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Попробовал запустить в виртуалке nftables на Ubuntu 18.04 LTS:

    > ~$ nftables
    > nftables: команда не найдена

    Как команда то называется?

     
     
  • 2.72, Аноним, 19:19, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    nft
     
  • 2.73, аноним_, 19:19, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    apt-get unstall nftables
     
  • 2.99, KonstantinB, 21:45, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем вам? Если вы не можете за 5 секунд самостоятельно выяснить, как называется команда, как вы будете разбираться, как ей пользоваться?
     
  • 1.70, Аноним, 19:02, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики Netfilter уже достигли договоренности об отражении соответствующих ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.76, Nikolai WTF, 19:42, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Видимо я совсем пропащий слоупок, но недавно мне сказали что ifconfig тоже ВСЁ. Запустил свою UBUNTU 18.04 и вот что она мне сказала:

    Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:

    sudo apt install net-tools

    Что вообще происходит в этом мире? Я только год назад овладел этой командой и научился кое-как настраивать сети. Теперь мне начинать все сначала? А через год появится еще десяток новых команд для настройки сетей? Кто вообще форсит эти метаморфозы? Есть ли хоть какое-то ПОСТОЯНСТВО в Linux, или админ должен страдать? Кто теперь вместо ifconfig? Где официальная инфа? :(

     
     
  • 2.78, An, 19:47, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто теперь вместо ifconfig?

    ip

     
     
  • 3.80, Nikolai WTF, 19:52, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Но почему? Кому это все надо? Где преимущества?

    Только что я ввел команду ip link и вместо четкого ровненького вывода ifconfig - получил какую-то мешанину из интерфейсов, совершенно нечитаемую.

     
     
  • 4.86, Аноним, 20:14, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ifconfig плохо показывает конфигурацию с несколькими адресами на интерфейсе, огр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.79, Аноним, 19:51, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пёттеринг as a Sergice.
     
  • 2.81, псевдонимус, 19:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    айпироут или айпироут2
     
  • 2.94, Аноним, 21:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так надо было не ubuntu ставить а Arch, тогда был бы на гребне волны и писал что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.84, Аноним, 20:09, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос не в том стоит ли послать линукс подальше после всех новвоведений как это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.85, Аноним, 20:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Переходи на виндоус! Индус не предаст)
     
     
  • 3.88, Аноним, 20:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так с него лет 20 назад и перешел с начала на бсд потом на линукс...
     
     
  • 4.98, Аноним, 21:41, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Го назад на бсди.А потом на окна.
     
  • 3.95, Аноним, 21:13, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    После семёрки они там тоже стали вносить новенькое ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.89, Аноним, 20:50, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    nftables не на BPF работает, там свой формат eBPF там конечно есть но как идин и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.90, Аноним, 20:57, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше крови богу крови,ну вы поняли.
     
  • 1.91, user90, 21:04, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сколько кипежа на пустом месте. Как стая бакланов, в самом деле)) firewalld это не часть системдэ, а только по звучанию схоже - и ладно, б-г с ним тогда.
     
  • 1.92, user90, 21:08, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вон по слухам SuSEfirewall2 тоже заменяют на firewalld - это имхо куда больший повод для обсуждения и выкриков с места =) Хотя мне уже пофиг, я с Сусе давно убрался.
     
  • 1.93, Аноним, 21:09, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем притягивать nftables, когда он уже и сам legacy и ему на смену идёт bpfilt... весь текст скрыт [показать]
     

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