21.06.2018 14:18  Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим

Видимо я совсем пропащий слоупок, но недавно мне сказали что ifconfig тоже ВСЁ. Запустил свою UBUNTU 18.04 и вот что она мне сказала: Command 'ifconfig' not found, but can be installed with: sudo apt install net-tools Что вообще происходит в этом мире? Я только год назад овладел этой командой и научился кое-как настраивать сети. Теперь мне начинать все сначала? А через год появится еще десяток новых команд для настройки сетей? Кто вообще форсит эти метаморфозы? Есть ли хоть какое-то ПОСТОЯНСТВО в Linux, или админ должен страдать? Кто теперь вместо ifconfig? Где официальная инфа? :(