21.06.2018 14:18  Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим

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|2.7, wi1fu1, 15:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну вы явно утрируете, никто не заставляет пользоваться firewalld (я лично даже не пробовал его, мне достаточно было глянуть как он работает). nftables гораздо более удобный формат, как для чтения, так и понимания (например, как в iptables смотреть длинные цепочки в разных таблицах). Думаю хороший инструмент получился, может и побыстрее.
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|1.12, А, 15:48, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Кроме того, поддержка nftables уже реализована в firewalld, что упростит процесс миграции для пользователей этого инструмента.
Вот счастье-то привалило...
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|1.15, demimurych, 15:59, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно, а что большинство анонимусов не знают что iptables это всего лишь один из интерфейсов к нетфильтру? Грубо говоря языком описания правил. И что под капотом у nftables тоже самое что и у iptables. И что nftabes делает почти та же команда что и iptables
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|1.50, eRIC, 17:23, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>Таким образом, будет осуществлён прозрачный переход с iptables на nftables, >оставляющий возможность использования legacy-инструментов в случае каких-либо >проблем. Тем не менее, пользователям настоятельно рекомендуется мигрировать на >штатный формат правил nftables.
Так в итоге в ядре будет использоваться новый bpfilter (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48117) или же не ставший популярный nftables?
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|1.60, Новичок, 18:13, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Всем здрям! Я новичок в линуксе. Подскажите, решил изучить iptables, а тут получается что он уже устарел? Если у меня Ubuntu 18.04 - есть ли там iptables по умолчанию, или уже что-то новое стоит и надо изучать?
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|2.62, evilman, 18:18, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Всем здрям! Я новичок в линуксе. Подскажите, решил изучить iptables, а тут
> получается что он уже устарел? Если у меня Ubuntu 18.04 -
> есть ли там iptables по умолчанию, или уже что-то новое стоит
> и надо изучать?
Есть и будет. В ближайшие несколько лет никто на nftables не перейдёт. То, что iptables объявлены устаревшими проявляется лишь в том, что переименовали несколько файлов. На этом вся движуха и заглохнет.
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|3.71, An, 19:14, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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К тому же ещё nftables пока не поддерживает весь функционал iptables. Плюс ещё много кто пользуется сторонними модулями для iptables с которыми тоже что-то придется решать.
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|1.76, Nikolai WTF, 19:42, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Видимо я совсем пропащий слоупок, но недавно мне сказали что ifconfig тоже ВСЁ. Запустил свою UBUNTU 18.04 и вот что она мне сказала:
Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
Что вообще происходит в этом мире? Я только год назад овладел этой командой и научился кое-как настраивать сети. Теперь мне начинать все сначала? А через год появится еще десяток новых команд для настройки сетей? Кто вообще форсит эти метаморфозы? Есть ли хоть какое-то ПОСТОЯНСТВО в Linux, или админ должен страдать? Кто теперь вместо ifconfig? Где официальная инфа? :(
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|3.80, Nikolai WTF, 19:52, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Но почему? Кому это все надо? Где преимущества?
Только что я ввел команду ip link и вместо четкого ровненького вывода ifconfig - получил какую-то мешанину из интерфейсов, совершенно нечитаемую.
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|1.91, user90, 21:04, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Сколько кипежа на пустом месте. Как стая бакланов, в самом деле)) firewalld это не часть системдэ, а только по звучанию схоже - и ладно, б-г с ним тогда.
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|1.92, user90, 21:08, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вон по слухам SuSEfirewall2 тоже заменяют на firewalld - это имхо куда больший повод для обсуждения и выкриков с места =) Хотя мне уже пофиг, я с Сусе давно убрался.
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