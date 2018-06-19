19.06.2018 11:55  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.90

Состоялся релиз классической системы инициализации sysvinit 2.90, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd, upstart и OpenRC. В новом выпуске отмечается проведение чистки и актуализации кодовой базы, а также исправление ошибок, выявленных после публикации в марте выпуска sysvinit 2.89, вобравшего в себя изменения за последние 8 лет. Среди наиболее заметных изменений: Добавлена обработка ситуации, когда командой shutdown на определённое время намечено завершение работы, но до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в спящий режим. Sysvinit теперь завершает работу точно в намеченное время (ранее завершение происходило с задержкой на время, проведённое в спящем режиме);

Документирован pipe-интерфейс для initctl;

Отправка сигнала SIGUSR2 закрывает неименованный канал к initctl (например, когда нужно убедиться, что в системе нет открытых файлов), а SIGUSR1 открывает его вновь;

Устранены предупреждения компилятора, выводимые при сборке программы init в GCC 6 и 7 (при сборке в GCC 8 пока остаются некоторые несущественные предупреждения);

Устранена ошибка, приводившая к некорректной компиляции процесса init в окружении Fedora 28 (из-за изменения зависимостей вызов crypt() выдавал некорректный результат);

На серверы pgp.mit.edu и pgp.com загружены открытые ключи для верификации tar-архивов с sysvinit; В следующем выпуске ожидается добавление флага "--version" для определения версии sysvinit, возможность изменения имени процесса init (например, для установки как /sbin/sysvinit вместо /sbin/init) и сохранения текущего runlevel в каталоге доступном для команд reboot/halt/shutdow (например, в /var/run/runlevel).



