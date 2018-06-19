19.06.2018 11:55  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.90

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|3.13, asd, 13:04, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Совершенно безумная в плане реализации система инициализации.
То, что олдскульщики к ней привыкли, не означает удобства и практичности.
Я вот не понимаю, чего вам так там не нравится? Есть основной скрипт, в котором перечислены все остальные, которые можно хоть в бинарном виде делать.
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|4.14, EuPhobos, 13:10, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я вот не понимаю, чего вам так там не нравится? Есть основной скрипт, в котором перечислены все остальные, которые можно хоть в бинарном виде делать.
Слишком всё просто и понятно, легко будет найти бэкдор.. Нужно больше бинарников, куча трудной документашки, и что бы юзвери, или админы, которые не осилили - платили денег за поддержку. (Red Hat-же инициатор systemd, да?)
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|4.39, sasku, 14:17, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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системд - когда нет проблем, отличная система, быстрая и удобная
но, в случае возникновения проблем, она превращается в адскую машину, которую практически невозможно отладить
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|3.24, нах, 13:49, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если там уже есть getopt(), то добавление опции сводится к:
его там, очевидно, нет, поскольку init'у он не нужен и тяжеловесен для программы, стартующей на недозапустившейся системе неведомого производителя (в которой может быть вовсе не так много лишней памяти, как у тебя на столе).
Но впиндюрят, конечно же, как же ж это, без --version! (она ж охрененно нужна, чтоб гадать - оно ответит что-нибудь, или это старый/не гнутый init и реакция будет непредсказуемой)
одна надежда, что может раньше у них новый семестр начнется, и забудут релизнуть.
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|1.9, YetAnotherOnanym, 12:30, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> - Добавлена обработка ситуации, когда на определённое время намечено завершение работы
> командй shutdown, но до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в
> спящий режим. Sysvinit теперь завершает работу точно в намеченное время (ранее
> завершение происходило с задержкой на время, проведённое в спящем режиме);
Я так понимаю, после пробуждения, если время выключения прошло во время сна, система сразу же вырубится?
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|2.25, Andrey Mitrofanov, 13:50, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в
>> спящий режим.
>>завершает работу точно в намеченное время
> Я так понимаю, после пробуждения, если время выключения прошло во время сна,
> система сразу же вырубится?
А я понимаю не так.
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|2.27, Alex, 13:51, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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а не могли бы вы для сравнения привести тот самый service файл?
я вот понятия не имею что в нем писать, а баш портянку наваяю не глядя в гугл (возможно оно при этом будет не по станадрту, но сервер запустит)
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|4.41, Andrey Mitrofanov, 14:29, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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#>>> тут попробовал systemd не только как пользователь-домохозяйка, но и как сисадмин.
> Пожалуйста, делал по этому тутору.
Сисадмин! Глыба!11 Делал1111 Сам Ctrl-C/Ctrl-V нажимал12121121212
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|3.38, trancefer, 14:15, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ок, пусть будет так. OpenRC же привносит полезные новшевства?
Мой вопрос надо было бы точнее сформулировать: в чем смысл sysvinit если есть openrc или upstart?
Кроме субъективных причин типа привычки, я вижу только разве что минимальное потребление ресурсов, которое м.б. полезно во встраиваемых устройствах.
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