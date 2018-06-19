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19.06.2018 11:55  Выпуск системы инициализации sysvinit 2.90

Состоялся релиз классической системы инициализации sysvinit 2.90, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd, upstart и OpenRC. В новом выпуске отмечается проведение чистки и актуализации кодовой базы, а также исправление ошибок, выявленных после публикации в марте выпуска sysvinit 2.89, вобравшего в себя изменения за последние 8 лет.

Среди наиболее заметных изменений:

  • Добавлена обработка ситуации, когда командой shutdown на определённое время намечено завершение работы, но до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в спящий режим. Sysvinit теперь завершает работу точно в намеченное время (ранее завершение происходило с задержкой на время, проведённое в спящем режиме);
  • Документирован pipe-интерфейс для initctl;
  • Отправка сигнала SIGUSR2 закрывает неименованный канал к initctl (например, когда нужно убедиться, что в системе нет открытых файлов), а SIGUSR1 открывает его вновь;
  • Устранены предупреждения компилятора, выводимые при сборке программы init в GCC 6 и 7 (при сборке в GCC 8 пока остаются некоторые несущественные предупреждения);
  • Устранена ошибка, приводившая к некорректной компиляции процесса init в окружении Fedora 28 (из-за изменения зависимостей вызов crypt() выдавал некорректный результат);
  • На серверы pgp.mit.edu и pgp.com загружены открытые ключи для верификации tar-архивов с sysvinit;

В следующем выпуске ожидается добавление флага "--version" для определения версии sysvinit, возможность изменения имени процесса init (например, для установки как /sbin/sysvinit вместо /sbin/init) и сохранения текущего runlevel в каталоге доступном для команд reboot/halt/shutdow (например, в /var/run/runlevel).

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.nongnu.org/archiv...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.89
  3. OpenNews: Сравнение систем инициализации systemd, upstart и SysVinit
  4. OpenNews: Первый выпуск системы инициализации Epoch
  5. OpenNews: OpenWrt начинает интеграцию собственной минималистичной системы инициализации procd
  6. OpenNews: Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sysvinit, init
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  • 1.1, Аноним, 12:03, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +16 +/
    Long Live sysVinit!
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:09, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –27 +/
    А я бы предложил закoпaть Совершенно безумная в плане реализации система инициа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, anonymous, 12:15, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Спорол чушь и в кусты?
     
     
  • 4.12, Аноним, 13:02, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Нет, просто плевать на твое мнение...
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym, 12:22, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Спасибо, что разрешил. Лови.
     
  • 3.13, asd, 13:04, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Совершенно безумная в плане реализации система инициализации.

    То, что олдскульщики к ней привыкли, не означает удобства и практичности.

    Я вот не понимаю, чего вам так там не нравится? Есть основной скрипт, в котором перечислены все остальные, которые можно хоть в бинарном виде делать.

     
     
  • 4.14, EuPhobos, 13:10, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Я вот не понимаю, чего вам так там не нравится? Есть основной скрипт, в котором перечислены все остальные, которые можно хоть в бинарном виде делать.

    Слишком всё просто и понятно, легко будет найти бэкдор.. Нужно больше бинарников, куча трудной документашки, и что бы юзвери, или админы, которые не осилили - платили денег за поддержку. (Red Hat-же инициатор systemd, да?)

     
     
  • 5.22, redgad, 13:46, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    нет, мы покупатель. Нет смысла инициировать, когда кругом столько деятельных чудаков.
     
  • 5.26, Аноним, 13:51, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и чтобы логи публиковалиcь в Facebook и Twitter ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 14:05, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чем бездарна Где лучше systemd ещё более бездарна - висит ВСЁ в PID1, всякие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, sasku, 14:17, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    системд - когда нет проблем, отличная система, быстрая и удобная
    но, в случае возникновения проблем, она превращается в адскую машину, которую практически невозможно отладить
     
  • 1.2, Аноним, 12:06, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    sysVinit strikes back
     
  • 1.5, Аноним, 12:13, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот зачем компактный инит переделывать в монструозное поделиe Чем теперь коз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Anonymous_, 12:28, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Какой монстроуз?
    --version это совершенно стандартный GNU-шный флаг.
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:25, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Учитывая что за столько лет его не добавили и аж перенесли на следующий релиз - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 13:24, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если там уже есть getopt , то добавление опции сводится к добавлению v в с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, нах, 13:49, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если там уже есть getopt(), то добавление опции сводится к:

    его там, очевидно, нет, поскольку init'у он не нужен и тяжеловесен для программы, стартующей на недозапустившейся системе неведомого производителя (в которой может быть вовсе не так много лишней памяти, как у тебя на столе).

    Но впиндюрят, конечно же, как же ж это, без --version! (она ж охрененно нужна, чтоб гадать - оно ответит что-нибудь, или это старый/не гнутый init и реакция будет непредсказуемой)

    одна надежда, что может раньше у них новый семестр начнется, и забудут релизнуть.

     
  • 1.9, YetAnotherOnanym, 12:30, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > -  Добавлена обработка ситуации, когда на определённое время намечено завершение работы
    > командй shutdown, но до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в
    > спящий режим. Sysvinit теперь завершает работу точно в намеченное время (ранее
    > завершение происходило с задержкой на время, проведённое в спящем режиме);

    Я так понимаю, после пробуждения, если время выключения прошло во время сна, система сразу же вырубится?

     
     
  • 2.15, КО, 13:14, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Все лучше, чем через пол часа после пробуждения (ну или сколько оставалось)
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov, 13:50, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>до наступления выбранного момента осуществлён перевод системы в
    >> спящий режим.
    >>завершает работу точно в намеченное время
    > Я так понимаю, после пробуждения, если время выключения прошло во время сна,
    > система сразу же вырубится?

    А я понимаю не так.

     
  • 1.11, Аноним, 12:52, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Эх, sysvinit Кстати, я тут попробовал systemd не только как пользователь-домо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Совсем другой аноним, 13:27, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> А на sysvinit наверное пришлось бы баш-портянки писать со сравнением $1 с "start", "stop" и т.д.
    >> наверное

    highly likely (c)

     
  • 2.20, Аноним, 13:28, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Макака никогда этого не делала, но мнение имеет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Alex, 13:51, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    а не могли бы вы для сравнения привести тот самый service файл?
    я вот понятия не имею что в нем писать, а баш портянку наваяю не глядя в гугл (возможно оно при этом будет не по станадрту, но сервер запустит)
     
     
  • 3.30, Аноним, 14:05, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пожалуйста, делал по этому тутору Обрати внимание, как все красиво и декларатив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Andrey Mitrofanov, 14:29, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    #>>> тут попробовал systemd не только как пользователь-домохозяйка, но и как сисадмин.

    > Пожалуйста, делал по этому тутору.

    Сисадмин!  Глыба!11  Делал1111  Сам Ctrl-C/Ctrl-V нажимал12121121212

     
     
  • 5.42, Аноним, 14:34, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а вот и митрюха подъехал Я описал свой положительный опыт с системдой, непонятн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Аноним, 14:09, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В баше пришлось бы написать 10 строчек Буквально Только одно НО Демон должен ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 14:25, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А зачем мне посих или винда У меня сервак на Fedora Более того, я даже другие ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, trancefer, 13:33, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    В чем смысл использовать sysvinit вместо openrc, кроме его примитивности?
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:46, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Привычка.
     
  • 2.28, Perlovka, 13:52, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В том, что openrc это надстройка над sysvinit.
     
     
  • 3.38, trancefer, 14:15, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ок, пусть будет так. OpenRC же привносит полезные новшевства?

    Мой вопрос надо было бы точнее сформулировать: в чем смысл sysvinit если есть openrc или upstart?

    Кроме субъективных причин типа привычки, я вижу только разве что минимальное потребление ресурсов, которое м.б. полезно во встраиваемых устройствах.

     
  • 2.29, Аноним, 13:55, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему вместо? Второй нужно использовать вместе с первым, пока ещё.
     
  • 2.32, Аноним, 14:06, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смысл очень большой Да и наши деды использовали sysvinit Отказываясь от sysvin... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, Аноним, 14:13, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > вместо openrc

    Рукалицо.

    man openrc

     
  • 1.34, Аноняшка, 14:11, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Плюсы и минусы СиськемД и Сись-в-инит в студию!
     
  • 1.35, Аноним, 14:12, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда ждать появления швятого Поттеринга с sysvinit-d?
     
  • 1.37, ryoken, 14:14, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, подскажите, перепись хипстотыD \ фанатов новодела всякого тут проходит? :)
     
  • 1.43, user90, 14:44, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шепотом: GNU Shepherd. Для прокачки эрудицыы, юзернеймы!
     

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