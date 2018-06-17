17.06.2018 12:29  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 33

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 33, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования. Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 33: Обновлены версии программ (в основном для устранения выявленных уязвимостей): HMP 2.4.4.0, curl 7.59.0, GNU binutils 2.30, GNU patch 2.6.7, Firefox 52.8.0esr, Thunderbird 52.8.0, Wireshark 2.6.1, FreeType 2.9.0, PHP 5.6.36 & 7.1.17, MySQL 5.5.60 & 5.6.40;

AI Server (Automated Install) переведён на использование Apache httpd 2.4;

В ZFS улучшена отправка данных в сжатом виде;

В драйверы для сетевых контроллеров Intel добавлено накопление дополнительной статистики о сбоях;

Для IR2/IR3 реализовано отображение свойств SAS-контроллеров в ILOM (Integrated Lights Out Manager).



