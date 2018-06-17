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17.06.2018 12:29  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 33

Сформировано обновление операционной системы Solaris 11.3 SRU 33, в котором предложена очередная серия исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.3, изначально опубликованной в 2015 году. Параллельно развивается новая значительная ветка Solaris 11.4, которая пока находится на стадии бета-тестирования.

Основные изменения в Solaris 11.3 SRU 33:

  • Обновлены версии программ (в основном для устранения выявленных уязвимостей): HMP 2.4.4.0, curl 7.59.0, GNU binutils 2.30, GNU patch 2.6.7, Firefox 52.8.0esr, Thunderbird 52.8.0, Wireshark 2.6.1, FreeType 2.9.0, PHP 5.6.36 & 7.1.17, MySQL 5.5.60 & 5.6.40;
  • AI Server (Automated Install) переведён на использование Apache httpd 2.4;
  • В ZFS улучшена отправка данных в сжатом виде;
  • В драйверы для сетевых контроллеров Intel добавлено накопление дополнительной статистики о сбоях;
  • Для IR2/IR3 реализовано отображение свойств SAS-контроллеров в ILOM (Integrated Lights Out Manager).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 32
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Второй бета-выпуск Oracle Solaris 11.4
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Solaris 11.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, solaris
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  • 1.2, Аноним, 12:45, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Много ещё компаний держат ДБ и сторадж на солярке?
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:54, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    на этой - страдальцы из топ 500 доуджонса, на открытой - немножко побольше
     
     
  • 3.6, Catwoolfii, 13:18, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хорош заливать!
     
  • 3.11, й, 18:21, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    открытая солярка почти 10 лет назад сдохла. я в курсе, что есть illumos и его форки, но не в курсе success stories, в которых зачем-то оправдано было это всё ставить вместо нормального линукса или даже фри (если сильно хочется zfs).
     
  • 2.5, Андрей, 13:14, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Банки их могут активно использовать, причем могут сидеть даже на 10 солярке.
     
     
  • 3.8, Дима, 15:45, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем?
     
     
  • 4.9, Андрей, 16:05, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Перенос на прод систем на новое окружение может быть достаточно проблематичным.
     
  • 4.10, Аноним, 17:04, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    - синдром утенка - работает, не трогай - и важнейшая причина все давно забыли к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, й, 18:24, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вы ещё спросите банки, а зачем им банкоматы на windows xp или os/2. специфичная отрасль, если коротко, консервативная.
     
  • 4.13, DerRoteBaron, 21:21, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одноразовые студенты, способные на перенос чужого кода откуда-нибудь куда-нибудь, особенно если это не винда и мейнстримная Ubuntu, стоят слишком дорого.
    А те одноразовые студенты, которые это писали на Java 1.4 лет *дцать назад уже давно не студенты и вряд ли захотят вернуться.
     
  • 1.7, Anonymoustus, 13:34, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прошла зима, настало лето, —
    Спасибо Ораклю за это!


    Эй, люди из Оракля! Если вы читаете, ответьте на вопрос: не грядёт ли отмена долгосрочной поддержки Solaris 11.3?

     
     
  • 2.14, DerRoteBaron, 21:25, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по последним новостям, задавать этот вопрос надо иначе:
    "грядёт ли увольнение остатков Sun и прекращение поддержки их legacy-продуктов де-факто?"
     

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