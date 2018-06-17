17.06.2018 12:29  Компания Oracle выпустила обновление Solaris 11.3 SRU 33

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|3.11, й, 18:21, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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открытая солярка почти 10 лет назад сдохла. я в курсе, что есть illumos и его форки, но не в курсе success stories, в которых зачем-то оправдано было это всё ставить вместо нормального линукса или даже фри (если сильно хочется zfs).
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|4.13, DerRoteBaron, 21:21, 17/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Одноразовые студенты, способные на перенос чужого кода откуда-нибудь куда-нибудь, особенно если это не винда и мейнстримная Ubuntu, стоят слишком дорого.
А те одноразовые студенты, которые это писали на Java 1.4 лет *дцать назад уже давно не студенты и вряд ли захотят вернуться.
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|1.7, Anonymoustus, 13:34, 17/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Прошла зима, настало лето, —
Спасибо Ораклю за это!
Эй, люди из Оракля! Если вы читаете, ответьте на вопрос: не грядёт ли отмена долгосрочной поддержки Solaris 11.3?
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