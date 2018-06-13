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13.06.2018 10:34  Раскол среди создателей проекта CopperheadOS

Разногласия между основателями ставит вопрос о дальнейшей судьбе проекта Copperhead OS, в рамках которого развивается ответвление от мобильной платформы Android, включающее дополнительные средства защиты от различных классов атак и механизмы для обеспечения неприкосновенности данных пользователя. Джеймс Дональдсон (James Donaldson), занимающий пост директора компании Copperhead, уволил Дэниела Микай (Daniel Micay), сооснователя и технического директора проекта, и ограничил ему доступ к инфраструктуре.

Дэниел утверждает, что действия Джеймса Дональдсона неадекватны и могут нанести удар по безопасности пользователей. Причины раскола не ясны. Также пока непонятно кто прав, а кто виноват. В письме с уведомлением об увольнении упоминается неприемлемое поведение Дэниела Микая в последние несколько недель, которое противоречит обязательствам перед компанией, направлены против её интересов и нарушают конфиденциальность ведения бизнеса. Дэниелю запрещено разглашать закрытые сведения и если в ответ он предпримет меры, которые приведут к убыткам, то их намереваются взыскать с него лично.

Со своей стороны Дэниель утверждает, что все высказанные против него заявления ложны и Джеймсу больше нельзя доверять, а компания и инфраструктура будут скомпрометированы, поэтому он не рекомендует пользователям устанавливать обновления. Дэниель также намерен подать судебный иск, так как считает действия Джеймса незаконным присвоением его интеллектуальной собственности и доли в компании (Дэниель утверждает, что ему принадлежит 50% компании).

Более того, под предлогом защиты устройств пользователей Дэниель удалил ключи, используемые для формирования цифровых подписей к прошивкам, что блокирует возможность автоматической доставки обновления прошивки на устройства пользователей и выпуск новых версий развиваемых проектом приложений. Судя по всему, доступ к ключам был только у Дэниеля и теперь пользователям CopperheadOS для установки обновления придётся перепрошивать устройства, так как ключ для OTA-обновлений удалён.

Дополнение: Дэниел перенёс исходные тексты компонентов CopperheadOS из github.com/copperhead в собственный проект github.com/AndroidHardening.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Coppe...)
  2. OpenNews: CopperheadOS ограничивает доступ к обновлениям из-за нарушения лицензионного соглашения
  3. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
  4. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  5. OpenNews: Проект Copperhead OS намерен отказаться от свободной лицензии до получения финансирования
  6. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: copperhead
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  • 1.1, Аноним, 10:50, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Либо началась грызня из-за денег или сооснователь оказался идейным и воспротивил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:57, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Особое недовольство и опасения вызвало то, что продажа была поставлена на поток... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.4, Тема, 11:08, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Либо, это провокация спецслужб и людей специально стравиливают, чтобы уничтожить проект. Такое сплошь и рядом.
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:13, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Во всём виноваты еноты!
     
     
  • 4.27, rshadow, 13:32, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же вы рептилоиды умеете изворачиваться.
     
  • 2.9, Crazy Alex, 11:56, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да масса вариантов. Например, нашли серьёзную дыру и не договорились, публиковать ли.
     
  • 1.3, Аноним, 11:07, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полез смотреть что с https github com copperhead linux-hardened форк патчей g... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:30, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Левые прошивки от васяна не нужны Либо официальный андроид от производителя тел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, abi, 11:37, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Два смузи этому гражданину.
     
  • 2.7, Аноним, 11:41, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Так от производителя как раз с бэкдорами.
    Как раз наоборот надо ставить прошивки от энтузиатов защиты информации.
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 11:43, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Левые прошивки от васяна не нужны. Либо официальный андроид от производителя телефона,
    > либо божественный айфон.

    Говори за себя.

    Я вот купил новый фон и неспешно "ломаю/жду когда/ рута/загрузчик", потом снесу тот крап "от производителя", вместе с микрософтовской, яндексовской, твитеровской и пртп спайварью, поставлю что ни то, собранное именно "васянами" из [гуглеспайваревских, я в курсе] исходников и только потом вставлю симку и буду носить его в кармане.

    Не по Столману, но слаб человек.

     
     
  • 3.22, Аноним, 13:25, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я сделал так же До накатывания LineageOS симку не вставлял, и даже Wi-Fi не вкл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 12:45, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Официальные производители это те которые продают или те кто делают прошивки под ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.21, user96, 13:20, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Либо официальный андроид от производителя

    только в комплекте с рутом из коробки.

    > либо божественный айфон

    даже не знаю, какой из сортов нынче хуже))

     
  • 1.11, Аноним, 12:01, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я немного следил за этим копперхедом Проект внушал доверие, но было ясно, что р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, user96, 12:21, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Верх наглости - добавлять "OS" к своей поделке. Для сравнения: "BlackBerry OS- это операционная система реального времени на основе QNX".
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:37, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно, нормальные ОС - они как раз без суффикса OS GNU Linux, FreeBSD... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:57, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PCLinuxOS
     
     
  • 4.17, Аноним, 12:58, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ElementaryOS


     
     
  • 5.19, user96, 13:08, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да-да, об этом и речь ;) Не о каком-то замшелом PCLinuxOS, а о нездоровой тенденции в целом. Глядишь, и сами со временем начнут верить, что у них ОС, не очередная прости б-же сборка.
     
  • 3.23, Ag, 13:25, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OS/360, OS/390, z/OS. В общем "фу" на вас ;)
     
     
  • 4.28, Crazy Alex, 13:32, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это были другие времена...
     
  • 1.18, Michael Shigorin, 13:04, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому ещё вспомнился выпертый наёмными манагерами из своей компании Дюваль?..
     
     
  • 2.26, Аноним, 13:30, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут пока не ясно что, как и почему. Дальше увидим насколько схожи эти ситуации.
     
  • 1.20, Аноним, 13:12, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу!
     
  • 1.24, Аноне, 13:26, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дом 2
     
  • 1.25, Вуыкло, 13:28, 13/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весьма типично для рядовых болдженосов, коих тысячи.
     

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