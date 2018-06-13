13.06.2018 10:34  Раскол среди создателей проекта CopperheadOS

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|2.8, Andrey Mitrofanov, 11:43, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Левые прошивки от васяна не нужны. Либо официальный андроид от производителя телефона,
> либо божественный айфон.
Говори за себя.
Я вот купил новый фон и неспешно "ломаю/жду когда/ рута/загрузчик", потом снесу тот крап "от производителя", вместе с микрософтовской, яндексовской, твитеровской и пртп спайварью, поставлю что ни то, собранное именно "васянами" из [гуглеспайваревских, я в курсе] исходников и только потом вставлю симку и буду носить его в кармане.
Не по Столману, но слаб человек.
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|5.19, user96, 13:08, 13/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да-да, об этом и речь ;) Не о каком-то замшелом PCLinuxOS, а о нездоровой тенденции в целом. Глядишь, и сами со временем начнут верить, что у них ОС, не очередная прости б-же сборка.
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