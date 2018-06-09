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09.06.2018 10:39  Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3

Состоялся релиз системы динамической трассировки SystemTap 3.3, предоставляющий для платформы Linux средства отладки, похожие на технологию DTrace. SystemTap позволяет организовать доскональное наблюдение за работающей Linux-системой, производить сбор статистики о работе приложений, профилирование и контроль системных вызовов. Управление производится через интерфейс командной строки и специальный Си-подобный язык сценариев. Система протестирована с ядрами Linux начиная с версии 2.6.32 и заканчивая 4.18-rc0.

В развитии проекта участвуют такие компании как Red Hat, IBM, Intel, Hitachi и Oracle. В каталоге примеров представлено 163 скрипта на все случаи жизни, подходящие для слежения за распределением памяти, вводом/выводом, дисковыми операциями, сетевым трафиком (например, анализ работы NFS), работой планировщика задач, обработкой прерываний, использованием системных буферов, установкой блокировок, выполнением системных вызовов, обработкой сигналов и т.п.

Основные новшества:

  • Расширены возможности бэкенда трассировки на базе подсистемы ядра eBPF: появилась поддержка контрольных проверок с использованием механизмов uprobes, perf counter и tracepoint. В контрльных проверках на базе eBPF обеспечена возможность выполнения циклов (только для проверок в пространстве пользователя), которые могут применяться например, для перебора элементов массивов;
  • В тапсетах (tapset) добавлена начальная поддержка платформы MIPS;
  • Runtime и тапсеты портированы для ядер Linux, вплоть до версии 4.17;
  • В Systemtap runtime добавлена возможность обработки некоторых побочных проблем, возникших из-за добавления в ядро защиты от атак Meltdown и Spectre, таких как скрытие и перемещение указателей. В runtime также добавлено насколько исправлений, связанных с низкоуровневой обработкой блокировок, решающих проблемы на системах с большим числом CPU;
  • Во фронтэнде (утилите stap) реализован новый режим "stap --example FOO.stp" для поиска примеров сркиптов, входящих в поставку SystemTap. Также переработана опция "stap --sysroot /PATH", которая теперь лучше подходит для окружений кросс-компиляции;
  • Добавлен новый скрипт capture_ssl_master_secrets.stp с примером захвата SSL/TLS сессионных ключей gnutls и openssl для дешифрования трафика (перехватывает обработчики tls1_generate_master_secret и generate_normal_master в libssl.so и libgnutls.so).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/6/8...)
  2. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
  3. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  4. OpenNews: Выпуск strace 4.22
  5. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida и отладчика CryptoShark
  6. OpenNews: Mimic - утилита для подмены похожих символов, делающая отладку кошмаром
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: systemtap, trace
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  • 1.1, Toucan, 10:42, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А есть ли такое для винды?
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:56, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Обмазывайся WinDGB, а в лучшем случае, Ольгой.
     
  • 2.3, Клыкастый, 10:58, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ты бабки отдал за готовый продукт ©™, сиди и наслаждайся!
     
  • 2.4, Аноним, 11:01, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Конечно есть: сетуп.ехе, далее, далее, ок. И всё работает.
     
  • 2.5, Аноним, 12:35, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Справедливости ради, стоит заметить, что для винды есть неплохие инструменты от ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, 1, 13:24, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Чё-то не видал там отладчика. Да ещё и динамического.
     

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