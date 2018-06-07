07.06.2018 08:22  Обновление Firefox 60.0.2 с устранением уязвимостей

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 60.0.2, в котором устранена критическая уязвимость и исправлено несколько ошибок. Информация о критической уязвимости пока не раскрывается, в отчёте упоминается только проблема CVE-2018-6126 в библиотеке Skia, которая может привести к краху браузера из-за переполнения буфера при растеризации специально оформленных изображений в формате SVG при выключенном сглаживании.

Из исправлений ошибок отмечается решение проблемы с пропаданием узлов DOM в панели инструментов для разработчиков. Кроме того, устранена ошибка, мешавшая нормальному отображению шрифтов в Mac OS X 10.11 и более ранних выпусках при использовании сторонних менеджеров шрифтов. Библиотека NSS (Network Security Services) обновлена до версии 3.36.4, в которой решена проблема с выводом ошибки SSL_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO при соединении к серверам с поддержкой TLS 1.3 и устранён крах на платформе macOS при обработке токенов аутентификации (PK11, WebAuthn).



