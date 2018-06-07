The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

07.06.2018 08:22  Обновление Firefox 60.0.2 с устранением уязвимостей

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 60.0.2, в котором устранена критическая уязвимость и исправлено несколько ошибок. Информация о критической уязвимости пока не раскрывается, в отчёте упоминается только проблема CVE-2018-6126 в библиотеке Skia, которая может привести к краху браузера из-за переполнения буфера при растеризации специально оформленных изображений в формате SVG при выключенном сглаживании.

Из исправлений ошибок отмечается решение проблемы с пропаданием узлов DOM в панели инструментов для разработчиков. Кроме того, устранена ошибка, мешавшая нормальному отображению шрифтов в Mac OS X 10.11 и более ранних выпусках при использовании сторонних менеджеров шрифтов. Библиотека NSS (Network Security Services) обновлена до версии 3.36.4, в которой решена проблема с выводом ошибки SSL_RX_MALFORMED_SERVER_HELLO при соединении к серверам с поддержкой TLS 1.3 и устранён крах на платформе macOS при обработке токенов аутентификации (PK11, WebAuthn).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  3. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 63 будет представлен блокировщик скриптов майнинга криптовалют
  5. OpenNews: Обновление Firefox 60.0.1 и Firefox 61-бета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 08:56, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    господа инвесторы, у нас всё ещё слишком много пользователей чтобы заниматься ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:17, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Что тут не так Если сразу раскрыть информацию, то этой уязвимостью могут успеть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 09:45, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    а если снимать художественный фильм о настоящих событиях, а не сворованных с дру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Аноним, 12:18, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверили Доктор Геббельс гарантирует... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:33, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
     
  • 1.5, Аноним, 12:12, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    мы улучшали-улучшали ненужное-1 3, и наконец-то доулучшались Еще не до полной н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 12:31, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я вот чего не пойму, в Firefox чуть ли не в каждой мажорной версии пишут об испр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, iPony, 12:36, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это что, там песочница такая непробиваемая

    Типа того

     
  • 2.10, Аноним, 15:17, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда взломают хром, тогда и будет выявлено А самостоятельно искать уязвимости ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:59, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я вот никак не могу победить при тихой установке Firefox чтобы он ярлык на рабоч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Синий летающий кот, 15:33, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй просто автоматически удалять скриптом или батником.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor