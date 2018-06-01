01.06.2018 22:46  Microsoft ведёт переговоры о покупке GitHub

По сведениям издания Business Insider, полученным из неофициальных источников, Microsoft и GitHub обсуждают возможность продажи сервиса. Отмечается, что последние годы представители Microsoft и GitHub уже безуспешно общались по вопросам продажи, но несколько недель назад начались более серьёзные переговоры. В качестве ориентировочной стоимости упоминается сумма в 5 миллиардов долларов (в 2015 году GitHub оценивался в 2 миллиарда) и пока не ясно, согласится ли на такую цену Microsoft.

Шесть месяцев назад GitHub намеревался оставаться независимым сервисом и выйти на IPO. Но сейчас ситуация изменилась и Крис Ванстрас (Chris Wanstrath), сооснователь GitHub, определявший политику развития сервиса, объявил об уходе с поста CEO. Новый руководитель будет назначен в августе. На должность CEO рассматривалась кандидатура Sridhar Ramaswamy, ныне занимающего пост вице-президента в Google.

В качестве одного из вариантов развития событий называется не прямая покупка, а участие Microsoft как инвестора с опционом (приоритетным правом) на покупку и назначением представителя Microsoft на должность CEO. Сообщается, что в случае данного шага на пост CEO планируется назначить Нэта Фридмэна (Nat Friedman), который в своё время занимал пост руководителя по разработке Open Source стратегии и технологий в компании Novell, а затем совместно с Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) основал компанию Ximian, которая в 2016 году была поглощена Microsoft.



