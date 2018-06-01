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01.06.2018 22:46  Microsoft ведёт переговоры о покупке GitHub

По сведениям издания Business Insider, полученным из неофициальных источников, Microsoft и GitHub обсуждают возможность продажи сервиса. Отмечается, что последние годы представители Microsoft и GitHub уже безуспешно общались по вопросам продажи, но несколько недель назад начались более серьёзные переговоры. В качестве ориентировочной стоимости упоминается сумма в 5 миллиардов долларов (в 2015 году GitHub оценивался в 2 миллиарда) и пока не ясно, согласится ли на такую цену Microsoft.

Шесть месяцев назад GitHub намеревался оставаться независимым сервисом и выйти на IPO. Но сейчас ситуация изменилась и Крис Ванстрас (Chris Wanstrath), сооснователь GitHub, определявший политику развития сервиса, объявил об уходе с поста CEO. Новый руководитель будет назначен в августе. На должность CEO рассматривалась кандидатура Sridhar Ramaswamy, ныне занимающего пост вице-президента в Google.

В качестве одного из вариантов развития событий называется не прямая покупка, а участие Microsoft как инвестора с опционом (приоритетным правом) на покупку и назначением представителя Microsoft на должность CEO. Сообщается, что в случае данного шага на пост CEO планируется назначить Нэта Фридмэна (Nat Friedman), который в своё время занимал пост руководителя по разработке Open Source стратегии и технологий в компании Novell, а затем совместно с Мигелем де Икаса (Miguel De Icaza) основал компанию Ximian, которая в 2016 году была поглощена Microsoft.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.businessinsider.com...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  3. OpenNews: Microsoft приобретает Skype за 8.5 миллиардов долларов (опубликован официальный анонс)
  4. OpenNews: Samsung покупает компанию Joyent
  5. OpenNews: Microsoft покупает LinkedIn за $26.2 млрд
  6. OpenNews: Microsoft покупает мобильный бизнес компании Nokia
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: microsoft, github
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  • 1.1, Аноним, 22:51, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    О б-ги! Йаду мне, йаду!
     
  • 1.2, A.Stahl, 22:52, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну и ладно. У меня там хостится буквально два десятка строк кода. Удалю и забуду.
     
  • 1.3, Аноним, 22:52, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Звиздец
    И куда валить в случае чего? битбакет, гитлаб?
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:53, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    На линкедин
     
  • 2.7, Аноним, 22:55, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Гитлаб конечно Или ждем форк Или делаем сами Или мучаемся от боли, используя Би... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 23:01, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Gitlab заблокирован же ж у нас в стране.
     
  • 1.6, Gentoo Developer, 22:53, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все на GitLab
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:02, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    02 06 2018 Газета комсомольская правда сообщила о покупке гитлаба ростелекомом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, z, 23:10, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лол, скорее Столлман станет CEO Microsoft, чем РОСтелеком купит американский проект, основанный украинцем
     
  • 1.8, Аноним, 23:01, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот так нежданчик А все ждали вендокапеца Итак, цена в 5 майнкрафтов Думаю МС... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, ыы, 23:02, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Отличная новость!
     
     
  • 2.22, Анончик999999, 23:39, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю! Не удивлюсь, если каким-то хитрым образом Microsoft еще купит ядро Linux, ну и Canonical в придачу.
     
  • 1.12, Аноним, 23:06, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Самое большое хранилище open source проектов в мире попадет к самым жестким прое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Grim reaper, 23:09, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Столлман предупреждал.
     
     
  • 2.15, z, 23:12, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хранить код на глиняных пластинках?
     
  • 2.17, Аноним, 23:13, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А мы были слепцами Покайтесь, грешники, Пока не поздно Быть может, Солнцеликий... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Stax, 23:15, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Гитхаб имеет рейтинг F, это на уровне соурфорджа - https://www.gnu.org/software/repo-criteria-evaluation.html

    Всем пора на гитлаб, действительно.

     
     
  • 3.20, AnonPlus, 23:34, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там критерии не всегда корректные для сравнения.

    Допустим, "взаимодействие с РКН". Гитлабу ещё не прилетала абуза, а Гихабу прилетала (и Гитхаб её удовлетворил). Это не свидетельствует о том, что Гитлаб по этому показателю лучше - мы просто не знаем.

     
  • 1.16, Аноним, 23:13, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дежавю... https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37805
     
  • 1.19, Аноним, 23:31, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    NO GOD PLEASE NO!!! NOOOOO!!!
     
  • 1.21, prokoudine, 23:35, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вы дураки, что не держите код на гитхабе, говорили они.

    Там сообщество и куча возможностей, там так удобно контрибьютить, говорили они.

    Чего вас на гитлаб этот понесло, говорили они.

     

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