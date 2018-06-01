01.06.2018 22:46  Microsoft ведёт переговоры о покупке GitHub

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|3.20, AnonPlus, 23:34, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Там критерии не всегда корректные для сравнения.
Допустим, "взаимодействие с РКН". Гитлабу ещё не прилетала абуза, а Гихабу прилетала (и Гитхаб её удовлетворил). Это не свидетельствует о том, что Гитлаб по этому показателю лучше - мы просто не знаем.
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|1.21, prokoudine, 23:35, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот вы дураки, что не держите код на гитхабе, говорили они.
Там сообщество и куча возможностей, там так удобно контрибьютить, говорили они.
Чего вас на гитлаб этот понесло, говорили они.
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