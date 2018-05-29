29.05.2018 21:09  Обновление Git с устранением уязвимостей

Представлены корректирующие выпуски всех поддерживаемых веток системы управления исходными текстами Git (2.17.1, 2.13.7, 2.14.4, 2.15.2, 2.16.4), в которых устранены две уязвимости: CVE-2018-11235 - возможность выхода за границы базового каталога репозитория через использование символов "../" в имени пути к субмодулю, определённому в файле ".gitmodules". Злоумышленник, имеющий возможность совершения push-операций в репозиторий, может создать/переписать файл в ФС с правами серверного обработчика git;

CVE-2018-11233 - чтение случайных частей памяти процесса git через создание в файловой системе NTFS специально оформленных путей. Дополнительно в новых выпусках добавлена возможность блокирования на стороне сервера push-операций с попыткой создания файла .gitmodules в качестве превентивной меры защиты от добавления вредоносного контента в репозиторий. Режим блокировки включается наряду с другими мерами усиления заищиты при наличии параметра receive.fsckObjects в настройках на стороне сервера. Например, ранее подобным образом уже было запрещено создание каталога ".GIT" с изменением регистра символов.



