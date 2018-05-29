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29.05.2018 21:09  Обновление Git с устранением уязвимостей

Представлены корректирующие выпуски всех поддерживаемых веток системы управления исходными текстами Git (2.17.1, 2.13.7, 2.14.4, 2.15.2, 2.16.4), в которых устранены две уязвимости:

  • CVE-2018-11235 - возможность выхода за границы базового каталога репозитория через использование символов "../" в имени пути к субмодулю, определённому в файле ".gitmodules". Злоумышленник, имеющий возможность совершения push-операций в репозиторий, может создать/переписать файл в ФС с правами серверного обработчика git;
  • CVE-2018-11233 - чтение случайных частей памяти процесса git через создание в файловой системе NTFS специально оформленных путей.

Дополнительно в новых выпусках добавлена возможность блокирования на стороне сервера push-операций с попыткой создания файла .gitmodules в качестве превентивной меры защиты от добавления вредоносного контента в репозиторий. Режим блокировки включается наряду с другими мерами усиления заищиты при наличии параметра receive.fsckObjects в настройках на стороне сервера. Например, ранее подобным образом уже было запрещено создание каталога ".GIT" с изменением регистра символов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2018/5/2...)
  2. OpenNews: Представлена вторая версия протокола Git
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.17
  4. OpenNews: Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff
  5. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  6. OpenNews: Выпуск Git 2.4.11, 2.5.5 и 2.6.6 и 2.7.4 с устранением критических уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: git
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  • 1, Андрей, 23:51, 29/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > всех поддерживаемых веток системы управления исходными текстами Git (2.17.1, 2.13.7, 2.14.4, 2.15.2, 2.16.4)

    $ gitk origin/ [tab-tab]
    origin/HEAD     origin/maint    origin/master   origin/next     origin/pu       origin/todo

    Где они?

     

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