28.05.2018 16:28  Проект Pyra ищет кернел-хакеров для исправления аппаратных проблем

Продолжается развитие свободного проекта DragonBox Pyra, нацеленного на создание миниатюрного гибрида ноутбука и игровой консоли на процессоре ARM (OMAP5432). Устройство развивается с оглядкой на соответствие требованиям проводимой Фондом СПО сертификации "Respects Your Freedom", которая подразумевает поставку со свободными драйверами и прошивками, предоставление пользователю полного контроля за оборудованием и возможности замены прошивок, установку по умолчанию полностью свободного дистрибутива GNU/Linux. Разработку ведут те же люди, которые сейчас продают аналогичный свободное устройство Pandora.

В настоящий момент осталось всего одно препятствие к запуску производства — нестабильная работа моделей с 4 ГБ оперативной памяти. К сожалению, именно эти модели наиболее популярны. Разработчики продолжают оптимизировать электронную схему, но похоже, с закупленной партией чипов решить проблему не удастся. Поэтому они просят откликнуться программистов ядра, способных решить эту проблему программно и, наконец, дать предзаказавшим хоть что-то рабочее. Тестовые образцы машин предоставят. Сколько заплатят — не указано. Вероятно потому, что они не могут оценить объём работ.