28.05.2018 16:28  Проект Pyra ищет кернел-хакеров для исправления аппаратных проблем

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|1.2, A.Stahl, 18:33, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>гибрида ноутбука и игровой консоли
Их бы энергию да в мирное русло. А ведь стоило бы убрать приставочное клаво-убожество, увеличить насколько получится обычную клаву и получилась бы отличная игрушка. Для админов впихнули бы ещё COM-порт и вообще все рады были бы.
А так кому это нужно? Как приставка оно гoвно (это при том, что сама концепция приставок -- гoвно, т.е. гoвно в квадрате) и как КПК оно гoвно, поскольку нет клавиатуры.
Мдя...
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|2.11, пох, 19:42, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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так blackdiamond тебе давным-давно сделали - и ком-порт у него был.
(у него, правда, еще экран нечитаемое гуано был, но сдох он не по этой вовсе причине)
а... правильно, потому что работать на той (дорогой и на самом деле хорошо сделанной - но не хорошо продуманной) клавиатуре - все равно было медленно и неудобно, и все время хотелось перейти на однопальцевый набор.
А одним пальцем гораздо сподручнее просто тыкать в экран. Для эстетов - писать им по экрану.
Компактные клавиатуры - не нужны. XX век прошел, безвозвратно.
а приставки как раз покупали и покупать будут - но, разумеется, не это ненужное опенсорсное барахло ни разу.
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|1.7, .., 19:20, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> OMAP5432
> 2x cortex-a15
> 2x cortex-m4
> powervr sgx5444mp2
тут не кернел-хакеры нужны, и даже не патологоанатомы, а могильщики
закoпайте-ка обратно и не мучайтесь ...
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|1.10, Ivan_83, 19:36, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Поди надо таймнги в контролере памяти повысить, типа было 16-16-32 станет 18-18-40 и тип того.
Тюнится как правило через регистры контроллера, притом можно и на лету, после бута, если загрузится удастся :)
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