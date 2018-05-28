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28.05.2018 16:28  Проект Pyra ищет кернел-хакеров для исправления аппаратных проблем

Продолжается развитие свободного проекта DragonBox Pyra, нацеленного на создание миниатюрного гибрида ноутбука и игровой консоли на процессоре ARM (OMAP5432). Устройство развивается с оглядкой на соответствие требованиям проводимой Фондом СПО сертификации "Respects Your Freedom", которая подразумевает поставку со свободными драйверами и прошивками, предоставление пользователю полного контроля за оборудованием и возможности замены прошивок, установку по умолчанию полностью свободного дистрибутива GNU/Linux. Разработку ведут те же люди, которые сейчас продают аналогичный свободное устройство Pandora.

В настоящий момент осталось всего одно препятствие к запуску производства — нестабильная работа моделей с 4 ГБ оперативной памяти. К сожалению, именно эти модели наиболее популярны. Разработчики продолжают оптимизировать электронную схему, но похоже, с закупленной партией чипов решить проблему не удастся. Поэтому они просят откликнуться программистов ядра, способных решить эту проблему программно и, наконец, дать предзаказавшим хоть что-то рабочее. Тестовые образцы машин предоставят. Сколько заплатят — не указано. Вероятно потому, что они не могут оценить объём работ.



  1. Главная ссылка к новости (https://pyra-handheld.com/boar...)
  2. OpenNews: Опубликованы схемы и спецификации дизайна игровой приставки OpenPandora
  3. OpenNews: Пользователи получили первые экземпляры Linux-приставок Pandora
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher
Автор новости: Олег Д.
Тип: К сведению
Ключевые слова: hardware, pandora
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  • 1.1, Аноним, 18:29, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Прожект Pyra лукает-ап кернел-хакеров для фиксинга аппарат проблемз ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov, 19:18, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > для фиксинга аппарат проблемз
    >аппарат

    хардавайяр, нерусь.

     
  • 1.2, A.Stahl, 18:33, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >гибрида ноутбука и игровой консоли

    Их бы энергию да в мирное русло. А ведь стоило бы убрать приставочное клаво-убожество, увеличить насколько получится обычную клаву и получилась бы отличная игрушка. Для админов впихнули бы ещё COM-порт и вообще все рады были бы.
    А так кому это нужно? Как приставка оно гoвно (это при том, что сама концепция приставок -- гoвно, т.е. гoвно в квадрате) и как КПК оно гoвно, поскольку нет клавиатуры.
    Мдя...

     
     
  • 2.3, Аноним, 18:36, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Берёшь Pyra, берёшь их чертежи, добавляешь нужные кнопки, печатаешь на 3D-принте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, пох, 19:42, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так blackdiamond тебе давным-давно сделали - и ком-порт у него был.
    (у него, правда, еще экран нечитаемое гуано был, но сдох он не по этой вовсе причине)

    а... правильно, потому что работать на той (дорогой и на самом деле хорошо сделанной - но не хорошо продуманной) клавиатуре - все равно было медленно и неудобно, и все время хотелось перейти на однопальцевый набор.
    А одним пальцем гораздо сподручнее просто тыкать в экран. Для эстетов - писать им по экрану.
    Компактные клавиатуры - не нужны. XX век прошел, безвозвратно.

    а приставки как раз покупали и покупать будут - но, разумеется, не это ненужное опенсорсное барахло ни разу.

     
  • 1.4, Аноним, 18:38, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это точно Вот тут https pyra-handheld com boards threads respects-your-freed... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov, 19:27, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Устройство развивается
    >> в соответствии с требованиями проводимой Фондом СПО сертификации "Respects Your Freedom
    >> (http://www.fsf.org/resources/hw/endorsement/respects-your-freedom)", т.е. поставляется
    >> только со свободными драйверами и прошивками, предоставляет пользователю полный контроль
    >> за оборудованием и возможность замены прошивок, предлагает по умолчанию полностью свободный
    >> GNU/Linux дистрибутив.
    > Это точно? Вот тут: https://pyra-handheld.com/boards/threads/respects-your-freedom-certification.7
    > утверждали, что блобы нужны. Информация устарела?

    Видимо, каждый переводит википелию [и др.непонятные источники] в меру своей испоче ^W^W своего RYF-вожделения.

     
  • 1.5, Аноним, 19:08, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А откуда уверенность, что проблема может быть решена программно?
     
  • 1.7, .., 19:20, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > OMAP5432
    > 2x cortex-a15
    > 2x cortex-m4
    > powervr sgx5444mp2

    тут не кернел-хакеры нужны, и даже не патологоанатомы, а могильщики
    закoпайте-ка обратно и не мучайтесь ...

     
     
  • 2.9, Stax, 19:27, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мда, процессор 2012 года. Это и производительность графики на нуле, и батарейку будет выжирать как ни в себя :(
     
  • 1.10, Ivan_83, 19:36, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поди надо таймнги в контролере памяти повысить, типа было 16-16-32 станет 18-18-40 и тип того.
    Тюнится как правило через регистры контроллера, притом можно и на лету, после бута, если загрузится удастся :)
     

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