20.05.2018 23:31  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2

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Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.10.2, который в основном носит корректирующий характер и устраняет 44 проблемы, выявленные в релизе GIMP 2.10. Кроме исправления ошибок в новой версии также представлено несколько новшеств:
- Добавлена поддержка формата изображений HEIF, который использует методы внутрикадрового кодирования из HEVC;
- Добавлен фильтр Spherize для оборачивания изображения вокруг сферического колпака. Фильтр основан на операции gegl:spherize;
- Добавлен фильтр рекурсивной трансформации (Recursive Transform) для создания эффекта Дросте. Фильтр основан на операции gegl:recursive-transform;
- Налажен процесс создания скриншотов одного выбранного окна в Windows, если это окно выходит за край экрана или частично перекрывается другими окнами;
- Вычисление гистограмм перенесено в отдельные потоки, что позволило избавиться от подвисаний интерфейса в определённых случаях;
- Актуализирована документация на формат XCF.
Также отмечается успешное продвижение работы над веткой GIMP 3, в которой будет проведена значительная чистка кодовой базы и осуществлён переход на GTK3+. За месяц в новую ветку было добавлено более 200 коммитов.