20.05.2018 23:31  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2

Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.10.2, который в основном носит корректирующий характер и устраняет 44 проблемы, выявленные в релизе GIMP 2.10. Кроме исправления ошибок в новой версии также представлено несколько новшеств: Добавлена поддержка формата изображений HEIF, который использует методы внутрикадрового кодирования из HEVC;

Добавлен фильтр Spherize для оборачивания изображения вокруг сферического колпака. Фильтр основан на операции gegl:spherize;

Добавлен фильтр рекурсивной трансформации (Recursive Transform) для создания эффекта Дросте. Фильтр основан на операции gegl:recursive-transform;

Налажен процесс создания скриншотов одного выбранного окна в Windows, если это окно выходит за край экрана или частично перекрывается другими окнами;

Вычисление гистограмм перенесено в отдельные потоки, что позволило избавиться от подвисаний интерфейса в определённых случаях;

Актуализирована документация на формат XCF. Также отмечается успешное продвижение работы над веткой GIMP 3, в которой будет проведена значительная чистка кодовой базы и осуществлён переход на GTK3+. За месяц в новую ветку было добавлено более 200 коммитов.



