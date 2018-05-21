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20.05.2018 23:31  Выпуск графического редактора GIMP 2.10.2

Представлен новый выпуск графического редактора GIMP 2.10.2, который в основном носит корректирующий характер и устраняет 44 проблемы, выявленные в релизе GIMP 2.10. Кроме исправления ошибок в новой версии также представлено несколько новшеств:

  • Добавлена поддержка формата изображений HEIF, который использует методы внутрикадрового кодирования из HEVC;
  • Добавлен фильтр Spherize для оборачивания изображения вокруг сферического колпака. Фильтр основан на операции gegl:spherize;
  • Добавлен фильтр рекурсивной трансформации (Recursive Transform) для создания эффекта Дросте. Фильтр основан на операции gegl:recursive-transform;
  • Налажен процесс создания скриншотов одного выбранного окна в Windows, если это окно выходит за край экрана или частично перекрывается другими окнами;
  • Вычисление гистограмм перенесено в отдельные потоки, что позволило избавиться от подвисаний интерфейса в определённых случаях;
  • Актуализирована документация на формат XCF.

Также отмечается успешное продвижение работы над веткой GIMP 3, в которой будет проведена значительная чистка кодовой базы и осуществлён переход на GTK3+. За месяц в новую ветку было добавлено более 200 коммитов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2018...)
  2. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
  3. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  4. OpenNews: Релиз мультимедийного фреймворка GStreamer 1.14.0
  5. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp
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  • 1, Аноним, 01:19, 21/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    GIMP -- лушчий графический редактор!
     

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