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18.05.2018 21:50  Представлена вторая версия протокола Git

Разработчики из компании Google представили вторую версию коммуникационного протокола Git, который используется для обмена данными при удалённом подключении клиента к Git-серверу. При подготовке второй версии основное внимание было уделено повышению эффективности обмена данными, оптимизации для работы поверх HTTP и решению проблемы с расширяемостью. Реализация нового протокола уже принята в основной состав Git и ожидается в версии Git 2.18.

Среди ключевых новшеств отмечается обеспечение возможности фильтрации ссылок (веток и тегов) на стороне сервера, что позволяет отсеивать ссылки на удалённой стороне без необходимости загрузки списка всех ссылок. В первой версии протокола полный список ссылок в репозитории всегда отправлялся клиенту при выполнении любой команды извлечения, даже когда клиент обновлял только одну ветку ("git fetch origin master").

Для репозиториев, содержащих сотни тысяч ссылок (например, в репозитории Chromium насчитывается более 500 тысяч веток и тегов), сервер вынужден был передавать десятки мегабайт лишних данных, которые просто игнорировались на стороне клиента. Все эти заведомо ненужные данные приводили к напрасной трате времени и пропускной способности, особенно когда клиент обновлял в большом репозитории ветку с несколькими коммитами или просто проверял актуальность своей копии репозитория. Внедрение второй версии протокола в Google позволило до трёх раз ускорить выполнения холостых запросов (при отсутствии изменений) в репозитории Chromium и до восьми раз сократить объём трафика, отправляемого с серверов googlesource.com.

Вторым важным улучшением стало предоставление средств для расширения протокола, дающих возможность добавлять в протокол новые возможности по мере расширения функциональности инструментария. Например, расширения позволили добавить поддержку извлечения и отправки (fetch/push) символических ссылок (symref). Новая версия протокола также переработана для упрощения обработки соединений на клиентской стороне при применении в качестве транспорта HTTP (удалённый обработчик теперь функционирует как прокси).

При реализации второй версии протокола пришлось искать обходные пути для решения проблемы с отсутствием механизма согласования версии протокола между клиентом и сервером. Для транспорта "https://" выход был найден в форме добавления при запросе нового HTTP-заголовка "Git-Protocol: version=2", указывающего на поддержку второй версии протокола. Для транспорта "ssh://" передача версии протокола реализована через установку переменной окружения "GIT_PROTOCOL=version=2" на удалённой стороне после соединения (требует разрешения установки своих переменных окружения в конфигурации SSH).

Для транспорта "git://" с добавлением параметра с номером версии пришлось повозиться, так как число параметров было ограничено после исправления в 2009 году ошибки, приводящей к зацикливанию. Проблема была решена "хаком", позволившим обойти ограничения через использование двух нулевых символов подряд, т.е. параметры передаются в виде "003egit-upload-pack /project.git\0host=myserver.com\0\0version=2\0".

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.17
  3. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.4.0
  4. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: git
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  • 1.2, Аноним, 21:56, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Говорили же им http www faqs org docs artu ch01s06 html ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:57, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Можно было ведь добавить git2:// и не делать хак.
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:07, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи об этом w3c А то они бедные никак не догадаются добавить версию после ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, анонимус, 22:09, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > например, в репозитории Chromium насчитывается более 500 тысяч веток и тегов

    На гитхабе в репе chromium написано 6 branches, где там 500 000 веток? Это безумное количество, никто бы не допустил такого числа веток. Или там 494 000 тегов и 6 веток? :)

     
     
  • 2.6, apollo2k4, 22:15, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Chromium как бы не на GitHub хостится, там только зеркало…
     
     
  • 3.12, Андрей, 23:17, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кривое зеркало, значит.
     
  • 1.7, Аноним, 22:22, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ваще замечательно, сначала они неправильно используют гит а потом делают новую в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, burik666, 22:26, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Проблема была решена "хаком", позволившим обойти ограничения через использование двух нулевых символов подряд

    Ну это ппц...

     
  • 1.10, Crazy Alex, 23:02, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, ещё б они какую-нибудь механику докачки прикрутили...
     
     
  • 2.14, Андрей, 23:19, 18/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подождите, а что не прикрутили?! А я именно об этом гигантском улучшении подумал в первую очередь.
     
  • 1.11, Аноним, 23:10, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ведро линукс по прежнему нельзя скачать на плохом канале? Хорошо зделоли.
     
  • 1.13, Андрей, 23:17, 18/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Наконец-то!!!
     

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