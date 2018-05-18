18.05.2018 21:50  Представлена вторая версия протокола Git

Разработчики из компании Google представили вторую версию коммуникационного протокола Git, который используется для обмена данными при удалённом подключении клиента к Git-серверу. При подготовке второй версии основное внимание было уделено повышению эффективности обмена данными, оптимизации для работы поверх HTTP и решению проблемы с расширяемостью. Реализация нового протокола уже принята в основной состав Git и ожидается в версии Git 2.18.

Среди ключевых новшеств отмечается обеспечение возможности фильтрации ссылок (веток и тегов) на стороне сервера, что позволяет отсеивать ссылки на удалённой стороне без необходимости загрузки списка всех ссылок. В первой версии протокола полный список ссылок в репозитории всегда отправлялся клиенту при выполнении любой команды извлечения, даже когда клиент обновлял только одну ветку ("git fetch origin master").

Для репозиториев, содержащих сотни тысяч ссылок (например, в репозитории Chromium насчитывается более 500 тысяч веток и тегов), сервер вынужден был передавать десятки мегабайт лишних данных, которые просто игнорировались на стороне клиента. Все эти заведомо ненужные данные приводили к напрасной трате времени и пропускной способности, особенно когда клиент обновлял в большом репозитории ветку с несколькими коммитами или просто проверял актуальность своей копии репозитория. Внедрение второй версии протокола в Google позволило до трёх раз ускорить выполнения холостых запросов (при отсутствии изменений) в репозитории Chromium и до восьми раз сократить объём трафика, отправляемого с серверов googlesource.com.

Вторым важным улучшением стало предоставление средств для расширения протокола, дающих возможность добавлять в протокол новые возможности по мере расширения функциональности инструментария. Например, расширения позволили добавить поддержку извлечения и отправки (fetch/push) символических ссылок (symref). Новая версия протокола также переработана для упрощения обработки соединений на клиентской стороне при применении в качестве транспорта HTTP (удалённый обработчик теперь функционирует как прокси).

При реализации второй версии протокола пришлось искать обходные пути для решения проблемы с отсутствием механизма согласования версии протокола между клиентом и сервером. Для транспорта "https://" выход был найден в форме добавления при запросе нового HTTP-заголовка "Git-Protocol: version=2", указывающего на поддержку второй версии протокола. Для транспорта "ssh://" передача версии протокола реализована через установку переменной окружения "GIT_PROTOCOL=version=2" на удалённой стороне после соединения (требует разрешения установки своих переменных окружения в конфигурации SSH).

Для транспорта "git://" с добавлением параметра с номером версии пришлось повозиться, так как число параметров было ограничено после исправления в 2009 году ошибки, приводящей к зацикливанию. Проблема была решена "хаком", позволившим обойти ограничения через использование двух нулевых символов подряд, т.е. параметры передаются в виде "003egit-upload-pack /project.git\0host=myserver.com\0\0version=2\0".



