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17.05.2018 11:29  isomorphic-git, реализация Git на JavaScript

Опубликован выпуск проекта isomorphic-git 0.13.0, в рамках которого развивается реализация Git на языке JavaScript, нацеленная на предоставление 100% переносимости с классическим Git и способная выполняться в web-браузере или в качестве модуля для платформы Node.js. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Проект изначально написан на чистом JavaScript (без компиляции в JavaScript при помощи Emscripten) и базируется на применении WebWorkers и ServiceWorkers. Isomorphic-git позволяет читать и записывать данные в локальные Git-репозитории, выполнять операции push и fetch с удалёнными репозиториями, например, с GitHub. Для работы с Git-репозиториями предлагается утилита isogit, поддерживающая большую часть команд git. Для встраивания отдельных возможностей Git в web-приложения предоставляется модульный API, позволяющий включать только необходимую функциональность. Как и в канонической реализации Git, в isomorphic-git все операции выполняются путём изменения файлов в каталоге ".git".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рамках проекта Gitlet развивается упрощённая реализация Git на JavaScript
  3. OpenNews: git.js - реализация Git, написанная целиком на JavaScript
  4. OpenNews: Компилятор Emscripten достиг возможности собственной пересборки
  5. OpenNews: GitHub выпустил Git LFS 2.4.0
  6. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git, javascript
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  • 1.1, Аноним, 11:34, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:45, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Чтобы набраться опыта, изучив тонкости JS Всяко интереснее чем очередной кальку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 11:46, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы называться так же, но быть несовместимым, очевидно же.
     
  • 2.14, Bitten Apple, 13:09, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для online IDE, например
     
  • 1.2, Аноним, 11:37, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Фронтендеры, успокойтесь уже.
     
     
  • 2.7, callbackjump, 12:16, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Почему Почему все думают, что JS медленнее нерушимого Си Оптимизация движка JS... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:29, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что тесты производительности не обманешь как и тесты на потребление памят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Владимир, 12:45, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С-подобный это про синтаксис, javaScript как раз к ним и относится, так что вы тут некорректно выразились.
     
     
  • 5.13, Анониммм, 13:02, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть Си-подобный синтаксис, да. Но в данном человек имел ввиду отсутствие вспомогательных средств для обеспечения работоспособности приложение, подобно тому, как работают программы, написанные на Си, и это не является некорректным выражением. Это всё равно что при упоминании экспоненты сразу думать про экспоненциальный рост.
     
     
  • 6.16, Аноним, 13:37, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    лол, ничего он не имел ввиду Это просто безграмотный ламер, каких большинство н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, Аноним, 13:00, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интерпретатор JS, написанный на C, станет быстрее С Дак пусть сразу быстрее асм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Аноним, 13:48, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А написанным на самом JS ещё быстрее!
     
  • 1.5, Лайка Ваймуле, 11:55, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это у бородатых фронтендщиков уже спорт такой, типа как Дум на тостере запилить. Ждём появления компиляторов ЦеПлюс на жабаскрипте (если не появились еще).
     
  • 1.10, _Vitaly_, 12:42, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Был же https://github.com/creationix/js-git, на который забили из-за сетевых ограничений а браузере.
     
  • 1.15, Аноним, 13:36, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.
    Пожалуйста.
     
  • 1.18, Аноним, 13:52, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не хватает интеграции с Electron
     
  • 1.19, Joekr, 13:52, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще одно подтверждение закона Джеффа Этвуда - "Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript".
     

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