17.05.2018 11:29  isomorphic-git, реализация Git на JavaScript

Опубликован выпуск проекта isomorphic-git 0.13.0, в рамках которого развивается реализация Git на языке JavaScript, нацеленная на предоставление 100% переносимости с классическим Git и способная выполняться в web-браузере или в качестве модуля для платформы Node.js. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Проект изначально написан на чистом JavaScript (без компиляции в JavaScript при помощи Emscripten) и базируется на применении WebWorkers и ServiceWorkers. Isomorphic-git позволяет читать и записывать данные в локальные Git-репозитории, выполнять операции push и fetch с удалёнными репозиториями, например, с GitHub. Для работы с Git-репозиториями предлагается утилита isogit, поддерживающая большую часть команд git. Для встраивания отдельных возможностей Git в web-приложения предоставляется модульный API, позволяющий включать только необходимую функциональность. Как и в канонической реализации Git, в isomorphic-git все операции выполняются путём изменения файлов в каталоге ".git".



