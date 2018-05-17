17.05.2018 11:29  isomorphic-git, реализация Git на JavaScript

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|5.13, Анониммм, 13:02, 17/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Есть Си-подобный синтаксис, да. Но в данном человек имел ввиду отсутствие вспомогательных средств для обеспечения работоспособности приложение, подобно тому, как работают программы, написанные на Си, и это не является некорректным выражением. Это всё равно что при упоминании экспоненты сразу думать про экспоненциальный рост.
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|1.19, Joekr, 13:52, 17/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Еще одно подтверждение закона Джеффа Этвуда - "Any application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript".
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