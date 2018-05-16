16.05.2018 11:01  Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.4

Сформирован релиз дистрибутива Endless OS 3.4, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.7 до 14 ГБ. Endless OS можно отнести к числу дистрибутивов, которые являются локомотивами для продвижения инноваций среди пользовательских Linux-систем. Пользовательский интерфейс Endless OS основан на значительно переработанном форке окружения GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемый варианта Fedora Workstation. В новом выпуске: В интерфейс для управления обновлениями добавлены настройки, позволяющие ограничить автоматическую загрузку обновлений для определённых типов соединений. Например, можно разрешить загрузку только при активном безлимитном соединении, выбранном пользователем. Соединения теперь можно вручную помечать безлимитными и ограниченными, в зависимости от этих пометок регулируется поведение в области загрузки данных (раньше Endless пытался автоматически определить вид соединения);

В интерфейс также добавлена опция для настройки загрузки и установки обновлений по расписанию. Пользователь теперь может установить промежуток времени, в который разрешена установка обновлений;

В центре установки приложений (App Center) добавлены сведения о доступности обновлений и кнопки для установки обновлений для всех пакетов или только конкретных приложений. В зависимости от активности режима автоматической установки обновлений в App Center организован вывод уведомления о доступности для загрузки новых обновлений или о недавно автоматически установленных обновлениях;

Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.26 (прошлый вариант рабочего стола ответвился от GNOME 3.22). Кроме обновления базовых компонентов модернизировано оформление рабочего стола;

Интегрировано представленное в GNOME 3.26 новое приложение для настройки параметров системы, в котором категории настроек вынесены в боковую панель, увеличено окно с настройками, проведена реструктуризация разделов;

Возвращена возможность размещения в системном лотке пиктограмм приложений, применяющих старый интерфейс размещения апплетов. Данная возможность была удалена из GNOME 3.6, что лишило поддержки сворачивания в системный лоток таких приложений как Skype, Slack и Dropbox;

Обновлён SDK для разработки нативных приложений для Endless OS, в котором предоставлены новые возможности по использованию анимации и интерактивного взаимодействия с пользователем, добавлена поддержка скруглённых уголов, проведена оптимизация производительности;

Обновлены системные компоненты и улучшена поддержка оборудования. Ядро Linux обновлено до версии 4.15, задействованы новые видеодрайверы Intel и AMD. Обновлены версии настольных приложений, включая LibreOffice 6. В базовую поставку для Chromium и Chrome добавлен блокировщик рекламы AdBlock Plus;

В ближайшее время ожидается публикация нового мобильного приложения Endless Companion для Android, которое позволит со смартфона получить доступ к просмотру содержимого рабочего компьютера и отдельных приложений. В Endless OS 3.4 встроен сервис для организации совместного доступа к данным, необходимый для работы данного мобильного приложения.



