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16.05.2018 11:01  Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.4

Сформирован релиз дистрибутива Endless OS 3.4, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.7 до 14 ГБ.

Endless OS можно отнести к числу дистрибутивов, которые являются локомотивами для продвижения инноваций среди пользовательских Linux-систем. Пользовательский интерфейс Endless OS основан на значительно переработанном форке окружения GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемый варианта Fedora Workstation.

В новом выпуске:

  • В интерфейс для управления обновлениями добавлены настройки, позволяющие ограничить автоматическую загрузку обновлений для определённых типов соединений. Например, можно разрешить загрузку только при активном безлимитном соединении, выбранном пользователем. Соединения теперь можно вручную помечать безлимитными и ограниченными, в зависимости от этих пометок регулируется поведение в области загрузки данных (раньше Endless пытался автоматически определить вид соединения);
  • В интерфейс также добавлена опция для настройки загрузки и установки обновлений по расписанию. Пользователь теперь может установить промежуток времени, в который разрешена установка обновлений;
  • В центре установки приложений (App Center) добавлены сведения о доступности обновлений и кнопки для установки обновлений для всех пакетов или только конкретных приложений. В зависимости от активности режима автоматической установки обновлений в App Center организован вывод уведомления о доступности для загрузки новых обновлений или о недавно автоматически установленных обновлениях;
  • Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.26 (прошлый вариант рабочего стола ответвился от GNOME 3.22). Кроме обновления базовых компонентов модернизировано оформление рабочего стола;
  • Интегрировано представленное в GNOME 3.26 новое приложение для настройки параметров системы, в котором категории настроек вынесены в боковую панель, увеличено окно с настройками, проведена реструктуризация разделов;
  • Возвращена возможность размещения в системном лотке пиктограмм приложений, применяющих старый интерфейс размещения апплетов. Данная возможность была удалена из GNOME 3.6, что лишило поддержки сворачивания в системный лоток таких приложений как Skype, Slack и Dropbox;
  • Обновлён SDK для разработки нативных приложений для Endless OS, в котором предоставлены новые возможности по использованию анимации и интерактивного взаимодействия с пользователем, добавлена поддержка скруглённых уголов, проведена оптимизация производительности;
  • Обновлены системные компоненты и улучшена поддержка оборудования. Ядро Linux обновлено до версии 4.15, задействованы новые видеодрайверы Intel и AMD. Обновлены версии настольных приложений, включая LibreOffice 6. В базовую поставку для Chromium и Chrome добавлен блокировщик рекламы AdBlock Plus;
  • В ближайшее время ожидается публикация нового мобильного приложения Endless Companion для Android, которое позволит со смартфона получить доступ к просмотру содержимого рабочего компьютера и отдельных приложений. В Endless OS 3.4 встроен сервис для организации совместного доступа к данным, необходимый для работы данного мобильного приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Endless OS 3.3.10
  3. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Endless OS 3.2
  4. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Endless OS
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
  6. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: endless, linux
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  • 1.1, A.Stahl, 11:46, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Звучит вполне рационально. Система -- один большой пакет. Всё остальное -- по одному большому пакету на каждую логическую единицу софта. Как в старые-добрые ДОС времена.
    Даже интересно стало попробовать.
     
     
  • 2.13, nuclight, 12:46, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я когда-то такую идею предлагал в качестве решения холивара между сторонниками "побить базовую систему FreeBSD на стопицот пакетов" и "оставить как есть". Потому что первые хотели выносить всякий BIND и sendmail, а вторые резонно указывали на трудозатраты пакетить каждую утиль типа ls. Логичное решение же - "один производитель один пакет". Например всё что с freebsd.org - один пакет, tcpdump ПЛЮС libpcap - другой, и т.д. Но почему-то никто до золотой середины не додумывался, всегда спорили о крайностях
     
  • 1.2, Fracta1L, 11:46, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересная вещь. Даже встречал её предустановленной на продаваемых компах и ноутах.
     
  • 1.3, Аноним, 11:48, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Правильно ли я понимаю, что каждый самодостаточный пакет тянет в себе все зави... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:51, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, все так
     
  • 2.7, Fracta1L, 11:56, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Flatpak этот тот же ПМ, просто пакеты там намного крупнее, и включают в себя десятки, а то и сотни традиционных пакетов.
     
  • 1.4, Аноним, 11:51, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё становится плохо, когда нет софта, которые тебе нужен, в Flatpak.
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:56, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что ж тут поделать? Будут как пользователи малораспространённых дистрибутивов опакечивать самостоятельно.
     
  • 1.8, Аноним, 12:05, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё становится плохо, когда нет софта, которые тебе нужен, в Flatpak.
     
  • 1.9, Аноним, 12:09, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Endless OS можно отнести к числу дистрибутивов, которые являются локомотивами д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:12, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    >атомарно

    бактериально. Кто нибудь отберите у авторов смуззи

     
     
  • 2.12, Аноним, 12:43, 16/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение ЭГЕ, которое не знает, что такое атомарная операция.
     
  • 1.11, Аноним, 12:17, 16/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    зачем дистр то По хорошему, для флатпака должен быть один централизованный реп... весь текст скрыт [показать]
     

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