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12.05.2018 10:33  Выпуск GNU LibreJS 7.14, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.14, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии устранены проблемы, выявленные после перевода прошлого выпуска на использование технологии WebExtensions. Добавлена проверка глобальных лицензий для страниц. Включено сопоставление устаревших лицензий и сопоставление по хэшам из белого списка. Переработан код для поддержки белого списка доменов. Улучшен разбор комментариев и код для отключения разбора файлов, не содержащих HTML и JavaScript (например, json). Улучшена система логов. Обобщён текст лицензии GPL 3.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера GNU IceCat 52.6.0
  3. OpenNews: Выпуск GNU LibreJS 7.11, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: librejs
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  • 1.1, Аниним, 11:27, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода

    Ужас-то какой.

     
  • 1.2, Аноним, 11:31, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Проще отключить js чем позволять запускать свободный майнер.
     
  • 1.3, Тот_Самый_Анонимус, 11:43, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    GNU хоть чем-нибудь полезным занимается, или только отключает то, что считает недостаточно «свободным», по их мнению?
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:37, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    glibc, gcc
     
  • 1.4, Аноним, 11:47, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если зонд будет под GPLv3 то Столлман одобряет? ))
     
  • 1.5, Аноним, 12:40, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Блин, ладно бы хоть оставили форк для браузеров без вебекстеншнов…
     

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