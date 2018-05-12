12.05.2018 10:33  Выпуск GNU LibreJS 7.14, дополнения для блокирования несвободного JavaScript в Firefox

Проект GNU LibreJS 7.14, дополнения к Firefox, позволяющего отказаться от выполнения несвободного JavaScript-кода. По мнению Ричарда Столлмана, проблема с JavaScript состоит в том, что код загружается без ведома пользователя, не давая возможности оценить степень его свободности перед загрузкой и воспрепятствовать выполнению проприетарного JavaScript-кода. Определение применяемой в JavaScript-коде лицензии производится через указание на сайте специальных меток или через анализ наличия упоминания лицензии в комментариях к коду. Кроме того, по умолчанию допускается выполнение тривиального JavaScript-кода, известных библиотек и кода с сайтов, занесённых пользователем в белый список.

В новой версии устранены проблемы, выявленные после перевода прошлого выпуска на использование технологии WebExtensions. Добавлена проверка глобальных лицензий для страниц. Включено сопоставление устаревших лицензий и сопоставление по хэшам из белого списка. Переработан код для поддержки белого списка доменов. Улучшен разбор комментариев и код для отключения разбора файлов, не содержащих HTML и JavaScript (например, json). Улучшена система логов. Обобщён текст лицензии GPL 3.0.



