11.05.2018 23:06  GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году

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|3.5, DerRoteBaron, 23:54, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В следующие 20-30 лет других ресурсов не останется. А гитхаб и ему подобные имеют шансы пожить подольше, если продолжат прогибаться.
И хостить публично доступные ресурсы без лицензии и соответствующих обязательств тоже вряд ли будет возможно.
Мы идём к новому, действительно жестокому, спасибо технологиям, витку тоталитаризма в большей части развитых стран.
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|1.7, Серёга, 00:16, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интеллектуальную собственность нужно отменять как класс. Придумал что-то — делай деньги на устройствах, методах, принципах — на чём хочешь, пока никто не раскусил, в чём идея. Не сумел или не успел — ну и ладно, зато обществу польза — если идея стоящая, кто-то освоит и при свободной конкуренции обществу это будет выгодно. А нет — меньше патентных троллей будет.
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|3.15, BenJa, 01:19, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Музыку пишет тот, кто не может её не писать. Остальные "поделки за бабки" не нужны. Итак получают свою славу.
А за просмотр современных фильмов я бы еще и доплачивал как "за ущерб морали и психике".
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|2.17, vantoo, 01:39, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошо, допустим вы потратили годы своей жизни чтобы изобрести что-то полезное. Не успели вы еще толком наладить производство и продажи, как корпорации начали выпускать ваше изобретение, вложив миллиарды в производство и маркетинг. Сможете вы с ними тягаться?
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