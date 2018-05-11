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11.05.2018 23:06  GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2017 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2017 году GitHub получил 1380 требований о блокировке и 55 опровержений от владельцев репозиториев. Для сравнения, в 2016 году поступило 757 запросов о блокировке, в 2015 году - 505, а в 2014 году - 258.

От государственных служб поступило 8 требований о принятии мер, все из них были направлены Роскомнадзором. Данные запросы были удовлетворены и привели к блокировке 6 репозиториев, одного gist и одного сайта, несмотря на то, что запросы были оформлены в виде типового сообщения без пояснения причин (например, для пользователей из РФ были заблокированы анонимайзеры bbproxy и bannerproxy).

GitHub также получил 51 запрос о раскрытии данных пользователей, из которых 42 было отправлено в форме судебных предписаний (30 криминальных дел и 12 гражданских). Удовлетворено 84.3% из данных запросов. Кроме того, 43 запроса поступило с требованиями по удалению информации, подлежащей неразглашению (для сравнения в 2016 году поступило 27 подобных запросов, в 2015 - 7, а в 2014 - 4). Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашнию, сообщатся только, что подобных запросов меньше 250.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.github.com/2018-0...)
  2. OpenNews: Let's Encrypt преодолел рубеж в 50 млн активных сертификатов
  3. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  4. OpenNews: В рамках соблюдения закона DMCA в 2015 году из GitHub было удалено более 8 тысяч проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.2, Штунц, 23:34, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Мне грустно, что прошли 2000-ые интернета, когда интернет был практически свободен от цензуры и интересов спецслужб и надзоров
     
     
  • 2.3, оущ, 23:46, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    А мне грустно, что на этом безбожном ресурсе множество линуксовых и просто откры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, DerRoteBaron, 23:54, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В следующие 20-30 лет других ресурсов не останется. А гитхаб и ему подобные имеют шансы пожить подольше, если продолжат прогибаться.
    И хостить публично доступные ресурсы без лицензии и соответствующих обязательств тоже вряд ли будет возможно.
    Мы идём к новому, действительно жестокому, спасибо технологиям, витку тоталитаризма в большей части развитых стран.
     
  • 2.6, Q2W, 00:02, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас в даркнетах наверняка так.
     
  • 2.8, Аноним, 00:38, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интернет был меньше Теперь, когда он стал совершенно массовым, в нем стало мен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Мураками, 23:52, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > "сообщатся только, что подобных запросов меньше 250."

    а как проверить ? или нужно просто поверить github что он не сдал еще всех кого можно ?

     
  • 1.7, Серёга, 00:16, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Интеллектуальную собственность нужно отменять как класс. Придумал что-то — делай деньги на устройствах, методах, принципах — на чём хочешь, пока никто не раскусил, в чём идея. Не сумел или не успел — ну и ладно, зато обществу польза — если идея стоящая, кто-то освоит и при свободной конкуренции обществу это будет выгодно. А нет — меньше патентных троллей будет.
     
     
  • 2.12, Аноным, 00:58, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А с видео, музыкой как?
     
     
  • 3.15, BenJa, 01:19, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Музыку пишет тот, кто не может её не писать. Остальные "поделки за бабки" не нужны. Итак получают свою славу.
    А за просмотр современных фильмов я бы еще и доплачивал как "за ущерб морали и психике".
     
  • 2.17, vantoo, 01:39, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, допустим вы потратили годы своей жизни чтобы изобрести что-то полезное. Не успели вы еще толком наладить производство и продажи, как корпорации начали выпускать ваше изобретение, вложив миллиарды в производство и маркетинг. Сможете вы с ними тягаться?
     
  • 1.9, Аноним, 00:45, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То ли ещё будет Вангую блокировку всех опенсорсных мессенджеров голос сами зн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Хмммм, 00:48, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как они собрались блочить токс? Интересно пони пляшут.
     
     
  • 3.14, Аноним, 01:07, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Bootstrap-узлы заблочить и дело с концом
     
  • 1.11, Аноним, 00:48, 12/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Популярность Гитхаба 8212 это большая проблема для сообщества И не надо рас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 00:59, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Темные дела надо делать в тени Для всего остального github - lawful neutral, чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 01:34, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Нельзя вот так сливать все сообщество под контроль одной компании, потому что ко... весь текст скрыт [показать]
     

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