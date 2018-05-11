11.05.2018 23:06  GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2017 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2017 году GitHub получил 1380 требований о блокировке и 55 опровержений от владельцев репозиториев. Для сравнения, в 2016 году поступило 757 запросов о блокировке, в 2015 году - 505, а в 2014 году - 258.

От государственных служб поступило 8 требований о принятии мер, все из них были направлены Роскомнадзором. Данные запросы были удовлетворены и привели к блокировке 6 репозиториев, одного gist и одного сайта, несмотря на то, что запросы были оформлены в виде типового сообщения без пояснения причин (например, для пользователей из РФ были заблокированы анонимайзеры bbproxy и bannerproxy).

GitHub также получил 51 запрос о раскрытии данных пользователей, из которых 42 было отправлено в форме судебных предписаний (30 криминальных дел и 12 гражданских). Удовлетворено 84.3% из данных запросов. Кроме того, 43 запроса поступило с требованиями по удалению информации, подлежащей неразглашению (для сравнения в 2016 году поступило 27 подобных запросов, в 2015 - 7, а в 2014 - 4). Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашнию, сообщатся только, что подобных запросов меньше 250.



