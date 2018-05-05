05.05.2018 23:24  Выпуск qBittorrent 4.1

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.1.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. В новой версии представлен новый web-интерфейс и переработанный WebAPI. Web-интерфейс переведён на технологии HTML5 и снабжён новым оформлением. Добавлена новая система фильтрации RSS и возможность настройки, на какой скорости торрент считается медленным. При создании торрентов реализована функция сохранения порядка следования файлов.



