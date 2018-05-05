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05.05.2018 23:24  Выпуск qBittorrent 4.1

Представлен релиз торрент-клиента qBittorrent 4.1.0, написанного с использованием тулкита Qt и развиваемого как открытая альтернатива µTorrent, приближенная к нему по интерфейсу и функциональности. В новой версии представлен новый web-интерфейс и переработанный WebAPI. Web-интерфейс переведён на технологии HTML5 и снабжён новым оформлением. Добавлена новая система фильтрации RSS и возможность настройки, на какой скорости торрент считается медленным. При создании торрентов реализована функция сохранения порядка следования файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qbittorrent.org/ne...)
  2. OpenNews: Атака на системы с rTorrent для скрытого майнинга криптовалюты
  3. OpenNews: Релиз qBittorrent 4.0.0
  4. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  5. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  6. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bittorrent, qbittorrent
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  • 1, Аноним, 23:35, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Стоит ли менять transmission на него?
     
     
  • 2, Аноним, 23:39, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Нет, не стоит Если бы лично Вам стоило это сделать, Вы бы не стали спрашивать у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним, 23:55, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Легион минусует, но написать сообщение ссыт А что Вот посоветуешь поставить ан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноным, 23:50, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вроде, Трансмиссия может иногда иметь проблемы с трекерами с рейтингом и можно словить бан.
     
  • 5, Дуплик, 00:01, 06/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Когда его перепишут на Java, чтобы меньше тормозил?
     

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