03.05.2018 09:15  Релиз Electron 2.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Представлен релиз платформы Electron 2.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Выпуск 2.0.0 ознаменовал переход к новой схеме нумерации версий, соответствующей принципу семантического версионирования. Значительные выпуски теперь будут выпускаться чаще и будут связываться с обновлениями движка Chromium. В промежутке между значительными обновлениями будут формироваться корректирующие выпуски, в которые будут включаться только исправления ошибок. Для более качественной стабилизации значительных выпусков разработчики скооперировались с некоторыми крупными проектами на базе Electron, которые теперь используются для предварительной обкатки бета-выпусков. Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом пользователю не нужно заботится о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 559 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач. Основные изменения: Обновлены версии всех сторонних компонентов платформы, включая Chromium 61, Node.js 8.9.3, V8 6.1.534.41;

На платформе Linux осуществлён переход на GTK+ 3;

Добавлен API для загрузки файлов;

Добавлен API для включения/отключения окон;

Добавлен API для настройки локали (app.setLocale);

Реализована возможность ведения лога IPC-сообщений;

Представлены новые события меню. Предоставлена возможность условного вызова menu.popup(window, callback);

Добавлена опция для объединения нескольких обработчиков BrowserWindows в один поцесс;

В API saveDialog добавлена поддержка вывода списка доступных расширений;

Добавлены дополнительные действия при выводе уведомлений;

Расширен список проверок, связанных с безопасностью;

Добавлена возможность установки произвольных аргументов для процесса отрисовки;

Улучшен вывод уведомлений на рабочих столах в Linux;

Улучшена поддержка оформления меню через темы GTK+;

Удалены устаревшие API.



