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03.05.2018 09:15  Релиз Electron 2.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Представлен релиз платформы Electron 2.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Выпуск 2.0.0 ознаменовал переход к новой схеме нумерации версий, соответствующей принципу семантического версионирования.

Значительные выпуски теперь будут выпускаться чаще и будут связываться с обновлениями движка Chromium. В промежутке между значительными обновлениями будут формироваться корректирующие выпуски, в которые будут включаться только исправления ошибок. Для более качественной стабилизации значительных выпусков разработчики скооперировались с некоторыми крупными проектами на базе Electron, которые теперь используются для предварительной обкатки бета-выпусков.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом пользователю не нужно заботится о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов Wordpress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 559 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

Основные изменения:

  • Обновлены версии всех сторонних компонентов платформы, включая Chromium 61, Node.js 8.9.3, V8 6.1.534.41;
  • На платформе Linux осуществлён переход на GTK+ 3;
  • Добавлен API для загрузки файлов;
  • Добавлен API для включения/отключения окон;
  • Добавлен API для настройки локали (app.setLocale);
  • Реализована возможность ведения лога IPC-сообщений;
  • Представлены новые события меню. Предоставлена возможность условного вызова menu.popup(window, callback);
  • Добавлена опция для объединения нескольких обработчиков BrowserWindows в один поцесс;
  • В API saveDialog добавлена поддержка вывода списка доступных расширений;
  • Добавлены дополнительные действия при выводе уведомлений;
  • Расширен список проверок, связанных с безопасностью;
  • Добавлена возможность установки произвольных аргументов для процесса отрисовки;
  • Улучшен вывод уведомлений на рабочих столах в Linux;
  • Улучшена поддержка оформления меню через темы GTK+;
  • Удалены устаревшие API.


  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/el...)
  2. OpenNews: Для платформы Electron представлен сервис автоматической доставки обновлений
  3. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  4. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron, javascript, chrome
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  • 1.1, кверти, 10:34, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Из программ, построенных на базе платформы Electron...

    И ни одной нормальной...

     
     
  • 2.2, Диносуслик, 10:47, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    VS Code, GitKraken, Atom, Luna, Slack
     
     
  • 3.3, Игорь, 10:55, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Споооорный вопрос ....
     
     
  • 4.4, Аноним, 10:59, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ошибаешься VS Code - шикарная среда разработки Спор об этом - вообще уместен с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.7, th3m3, 11:10, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ошибаешься. VS Code - шикарная среда разработки. Спор об этом - вообще
    > уместен слабо. Тут надо быть слепцом или глупцом. Другого не дано!

    Всё что на Электроне, не может быть шикарным - априори. Так что, не надо нам тут петь песни про это УГ.

     
  • 5.8, имя, 11:16, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    о вкусах не спорят. Кому-то eclipse больше по душе, а мне sublime хватает.
     
  • 5.13, vantoo, 11:29, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На 16 ГБ ОЗУ работать будет, или для комфортной работы нужно 32?
     
  • 3.5, trolleybus, 10:59, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так это ж опеннет - здесь все, что не vim (да и вообще не на Си и не старше самого опеннета), хипстерское и ненужно
     
     
  • 4.9, Игорь, 11:18, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну и зачем строить БелАЗ для поездки на дачу? Если некуда девать ресурсы своего компа - майни людям крипту (могу дать свой кошель)
     
  • 3.6, th3m3, 11:08, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё шлак, они же на Электроне!
     
  • 3.10, имя, 11:19, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > VS Code, GitKraken, Atom, Luna, Slack

    GitKraken интересный на вид. А есть ли аналог не на electron?

    Slack, хоть он медленный и жручий, но лучше аналогов по удобству и функционалу пока не встречал.

     
  • 2.12, Аноним, 11:28, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Discord
     
  • 1.11, Аноним, 11:27, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Больше ада!
     
  • 1.14, Аниним, 11:30, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хотят этого луддиты или нет, но Электрон - очень перспективная штука, работающая везде, где работает Хром/Хромиум. И судя по тому, как его продвигают, через год-два он станет такой же популярной вещью, как и сам браузер. Go cry.
     
     
  • 2.16, Диносуслик, 11:39, 03/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто есть понятие эффективности производства. Тут просто достигается некий баланс между запросами бизнеса и скоростью разработки, а также относительно ресурсов компа. Ничего личного, как говорится.

    Был бы Электрон такой тормозной, как тут некоторые граждане пытаются его представить - то, конечно, им бы и не пользовались.

    Но при правильных руках можно добиться необходимой производительности и даже зарабатывать на этом. Привет, Axosoft!

    Детки еще не понимают некоторых вещей. Заигрываются в технологии, как дети в песочнице. Ничего, подрастут, поумнеют.

     
  • 1.15, snyan, 11:37, 03/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Должно умереть.
     

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